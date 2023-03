300 zł dodatkowego świadczenia dla sołtysów. Do Sejmu wpłynął projekt PiS w tej sprawie

Posłowie PiS skierowali do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, który wprowadza dodatek do emerytury dla sołtysów, którzy pełnili stanowisko co najmniej dwie kadencje w wysokości 300 zł.

Słowo ciałem się stało i zapowiadany przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek podczas Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa zorganizowanego w Jaworze na Dolnym Śląsku - dodatek do emerytury dla sołtysów, którzy pełnili stanowisko co najmniej dwie kadencje - został właśnie zaproponowany w nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym wniesionej do Sejmu przez posłów PiS. Czytaj więcej Marszałek Witek: Chcemy wprowadzić dodatek do emerytury dla sołtysów Nie dodatek a świadczenie Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Marcin Warchoł. Zaproponowany dodatek nazwano: świadczeniem w wysokości 300 zł. Będzie przysługiwał sołtysowi, który osiągnął wiek emerytalny (65 lat mężczyźni i 60 kobiety) i pełnił tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, przy czym nie jest wymagane pełnienie funkcji sołtysa przez dwie kadencje następujące bezpośrednio po sobie. Świadczenie, o którym mowa, ma przyznawać wójt gminy. Samo świadczenie, a także koszty jego obsługi finansowej mają być - według posłów projektodawców - finansowane z budżetu państwa i wypłacane przez krajowy organ emerytalny. Zaproponowano, by było wypłacane do 15. każdego miesiąca. - Projektowane świadczenie ma na celu docenienie sołtysów, którzy wykonując tę niezwykle pożądaną społecznie funkcję przyczynili się przez wiele lat do rozwoju i i aktywizacji lokalnej społeczności - napisano w uzasadnieniu do projektowanego prawa. Obecnie sołtysi w poszczególnych gminach mogą liczyć na zryczałtowane diety (podobnie jak radni) i zwrot kosztów podróży. Czytaj więcej Dzień Sołtysa: Prezydent składa życzenia

