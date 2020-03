40 mln zł dla kół gospodyń wiejskich

Jeszcze w tym kwartale przewidywane jest przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich, który dopuszcza przedłużenie na 2020 r. pomocy finansowej z budżetu państwa. Pieniądze te będą mogły być przeznaczone na realizację zadań kół, takich jak: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich czy wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet. Nowela wprowadza też zmiany w nadzorze nad kołami.

Projekt nowelizacji został przedłożony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich było wzmocnienie środowisk wiejskich przez wyposażenie kół gospodyń wiejskich w osobowość prawną i umożliwienie tym podmiotom w pełni samodzielnego działania we wszystkich stosunkach prawnych. Dla zagwarantowania kołom rzeczywistej samodzielności ustawodawca stworzył możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich.

W projekcie zaplanowano na 2020 r. limit wydatków z budżetu państwa w wysokości 40 mln zł, który umożliwi przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich. Środki te będą mogły być przeznaczone na realizację zadań takich jak m.in. prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich czy wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet.

Podobnie jak w 2019 roku, wsparcie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej i jej wysokość określi minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w drodze rozporządzenia.

Przyjęty mechanizm korygujący zakłada, że o terminie zaprzestania przyjmowania wniosków poinformuje Prezes ARiMR na swojej stronie internetowej. Ponadto na stronie internetowej ARIMR będzie zamieszczana narastająco, w okresach miesięcznych, informacja o kwocie na jaką zostały założone wnioski o przyznanie pomocy. Jednocześnie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie monitorował poziom wykorzystania środków w oparciu o okresowe informacje Prezesa ARMiR.

Z uzasadnienia projektu wynika, że pierwsze dwie transze pomocy udzielonej w latach 2018–2019 spowodowały aktywizację środowisk wiejskich, bo aż 5888 organizacji zarejestrowanych na koniec 2019 r. w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich to koła nowo powstałe. W 96 proc. powiatów w Polsce działa co najmniej jedno koło gospodyń wiejskich zarejestrowane na podstawie ustawy.

Projekt ustawy przewiduje też powierzenie zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw – nowemu organowi - Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Do jego zadań należeć będzie w szczególności współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych, w tym właśnie z kołami gospodyń wiejskich.