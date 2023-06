800 plus na dziecko. Trzeba złożyć nowy wniosek?

Pojawiła się zapowiedź waloryzacji programu 800 plus. Od nowego roku czyli od 2024 r. w nowej wersji wypłaty mają wzrosnąć do 800 zł na każde dziecko. Foto. Shutterstock

800 plus na dziecko. Trzeba złożyć nowy wniosek?Pojawiła się zapowiedź waloryzacji programu 800 plus. Od nowego roku czyli od 2024 r. w nowej wersji wypłaty mają wzrosnąć do 800 zł na każde dziecko. Czy trzeba będzie składać dodatkowe wnioski i oświadczenia w celu waloryzacji świadczenia z 500 zł na 800 zł na każde dziecko?

800 plus na dziecko. Trzeba złożyć nowy wniosek? Rząd zajął się zmianą ustawy, której celem jest, aby po zmianach każde dziecko otrzymało świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie. Zaplanowana na styczeń 2024 r. waloryzacja programu „Rodzina 500+” do kwoty 800 zł miesięcznie spowoduje zwiększenie pomocy finansowej dla gospodarstw domowych na kwotę ok. 24 mld zł rocznie. Rząd szacuje, że ze wsparcia w 2024 r. skorzysta blisko 6,7 mln dzieci. Czytaj więcej Kłótnia o 800 plus. Suwerenna Polska: Trzecia Droga chce uderzyć w polską wieś 800 zł miesięcznie dla każdego dziecko bez dodatkowych wniosków Rada Ministrów przyjęła przepisy, które wprowadzają 800 zł miesięcznie dla każdego dziecka od 1 stycznia 2024 r. Żadne inne warunki dotyczące przyznawania i wypłaty nie zmienią się. Podwyższenie świadczenia z 500 zł do 800 zł miesięcznie zaproponował premier Jarosław Kaczyński. Osoby, które pobierają już świadczenie 500 plus, nie będą musiały składać żadnych dodatkowych wniosków o podniesienie kwoty świadczenia z 500 do 800 zł na każde dziecko. Standardowo dokumenty będą musieli złożyć rodzice, którzy dotychczas nie pobierali dodatku, a chcą z niego skorzystać oraz rodzice nowo narodzonych dzieci. Czytaj więcej 800 plus będzie waloryzowane? Program Rodzina 500+ z waloryzacją do 800+ Program 500+ wprowadzono w 2016 r. Od lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. Jeśli dziecko zaczęło otrzymywać „500+” w 2016 r. to do czerwca 2023 r. łącznie dostało 43 500 zł. W 2024 r. dla każdego dziecka rząd chce przeznaczyć 9600 zł na rok. Czytaj więcej Rodzina 500 plus. Rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy

