Agencja źle nalicza płatności za nawozy?

W ramach naboru wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) kupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. złożono blisko 351 tys. wniosków.

Jak wynika z danych ARiMR, 11 września 2023 r. wykonane zostały pierwsze przelewy, a do 6 października na konta 307,9 tys. rolników przekazano ponad 2,4 mld zł.

Taką opinię wyraził w korespondencji mailowej z farmer.pl jeden z rolników.

- ARiMR obecnie wypłaca dofinansowanie do zakupionych nawozów, tylko problem polega na tym, że źle nalicza płatności. Rozporządzenia które regulują wypłatę tych środków w 2022 i w 2023 są te same, a Agencja w 2023 wypłaca inaczej środki niż w 2022. Wyjaśnię to na moim przykładzie. W 2022 do dopłat bezpośrednich podawałem powierzchnię 40,14 ha, w tym zboża i kukurydza 15,93 ha, mieszanki wieloletnie traw z drobnonasiennymi 20,80 ha i TUZ 3,41. Kwota wynikająca z faktur za zakupiony nawóz wynosiła 25000,00 zł, czyli pomoc została zredukowana do kwoty wynikającej z upraw:

- uprawy rolne (zboża, kukurydza, mieszanki wieloletnie traw z

drobnonasiennymi) 36,73*500=18365 zł

-TUZ 3,41*250=852,50. Razem 19217,50 zł i taką kwotę dostałem.

W 2023 deklarowałem do płatności powierzchnię 40,15 ha, w tym zboża i kukurydza 14,13 ha, mieszanki wieloletnie traw z drobnonasiennymi

17,51 ha i TUZ 8,51 ha. Kwota wynikająca z faktur za zakupiony nawóz wynosiła 26000,00 zł, czyli pomoc została zredukowana do kwoty wynikającej z upraw:

- uprawy rolne (zboża, kukurydza) 14,13*500=7065 zł

-TUZ i trawy na gruntach ornych 26,02*250=6505,00 zł. Razem 13570 zł.

Czyli w tym roku mieszanki wieloletnie traw z drobnonasiennymi zostały policzone jako trawy. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego.

Nie chciałbym podpisywać tego emaila, ale proszę o weryfikację w ARiMR dlaczego tak się dzieje. Może inni rolnicy mają ten sam problem.