Analiza sytuacji na rynku paliw. Czy ceny pójdą w górę?

Paliwo to jeden z najważniejszych zasobów dla każdego rolnika i kierowcy. Wszyscy pamiętamy obrazki z przełomu lutego i marca. Ogromne kolejki na stacjach benzynowych i gigantyczny wzrost ceny oleju napędowego i benzyny. Czy czeka nas powtórka?

Ceny i dostępność paliw

Ograniczona dostępność benzyny i rosnące ceny to problem dla każdego gospodarstwa. O sytuacji porozmawialiśmy z kilkoma rolnikami i Urszulą Cieślak, ekspertką rynku paliw.

Gospodarze głównie zwracali uwagę na dwie rzeczy. Przewijały się słowa pełne niepewności i obaw czy łańcuch dostaw nie zostanie przerwany. Koniec lutego i początek marca przyniósł braki na stacjach benzynowych i absurdalne limity wynoszące kilkadziesiąt litrów na samochód czy traktor. Szczególny problem mieli rolnicy z okolic granicy polsko-białoruskiej.

Tam sytuację utrudnia fakt stacjonowania dużych sił Wojska Polskiego. W sytuacji zagrożenia, okoliczne firmy otrzymały informację o wstrzymaniu sprzedaży i zachowania odpowiedniego poziomu rezerw dla jednostek wojskowych. Wszystko to złożyło się na niezwykle trudną sytuację. Duże gospodarstwa, liczące po kilkaset hektarów mają olbrzymie potrzeby. Jeden z rolników, z którymi rozmawialiśmy wskazał, że w sezonie siewnym jego zapotrzebowanie to około 1000 litrów dziennie. Warto sobie uzmysłowić co w takiej sytuacji oznacza podwyżka oleju napędowego o 2 zł na litrze.

Sytuacja na rynku paliw

Sytuacja na rynkach uspokoiła się, ale ceny dalej są na poziomie dużo wyższym niż były przed wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą. Nie wiadomo jak długo taki stan rzeczy się utrzyma. Każdy dzień wysokich cen benzyny to kolejne koszty dla rolnika. W ujęciu rocznym mówimy o dziesiątkach, a i w niektórych przypadkach setkach tysięcy złotych, które należy doliczyć do kosztów prowadzenia gospodarstwa. Do tego dochodzi równie ważny aspekt psychologiczny. Sytuacja z początku wojny i problemy z łańcuchem dostaw to nie tylko dodatkowe koszty pieniężne, ale też pokaźna dawka stresu wiążąca się z niepewnością. O sytuację na rynku paliw, postanowiliśmy zapytać Urszulę Cieślak, znaną ekspertkę od tego tematu. Poniżej znajdziecie państwo całą rozmowę.

Ekspert o cenie benzyny i oleju napędowego

Albert Długoszewski: W momencie wybuchu wojny na Ukrainie na polskich stacjach benzynowych wprowadzono limity tankowania. Wywołało to wielką niepewność wśród rolników i kierowców. Czy obecnie istnieje możliwość ponownego wprowadzenia limitów na stacjach benzynowych?



Urszula Cieślak: Nie, taka sytuacja nam nie grozi. Oczywiście istnieje szansa, że mogą wydarzyć się drobne perturbacje, ale trzeba pamiętać, że wydarzenia z przełomu lutego i marca spowodowane były paniką i niepewnością. Dużo osób próbowało tankować paliwo w tym samym czasie. Warto wspomnieć, że limity nie zostały wprowadzone w dniu wybuchu wojny tylko po kilku dniach, kiedy był problem z dostawami. Wynikało to z tego, że wszystkie stacje w kraju wyprzedały swoje paliwo. Logistyka wygląda tak, że zbiorniki paliw nie są uzupełniane codziennie. Każda ze stacji ma swoją określoną częstotliwość dostaw. Przy autostradach i w dużych miastach dostawy odbywają się nawet i dwa razy dziennie. Na wsiach i w małych ośrodkach miejskich, tam gdzie zapotrzebowanie jest mniejsze odbywa się to raz na tydzień lub nawet rzadziej. W sytuacji gdy wszyscy wyprzedali swoje zapasy, możliwość ich uzupełnienia była nierealna ze względów logistycznych. Nie uważam, żeby taka sytuacja mogła się znów powtórzyć. Natomiast jeśli już coś takiego będzie miało miejsce to będzie to również krótkotrwałe. W mojej ocenie to był taki nieszczęśliwy moment, że po pierwsze rolnicy zwlekali trochę z zakupami oleju napędowego bo został obniżony podatek VAT i nie zdążyli zaopatrzyć się do pełna. Pogoda nie wskazywała jeszcze na rychły początek prac polowych, później mieliśmy omawianą właśnie paniczną wyprzedaż. Sytuacja się poprawiła, nie ma problemów z dostawami, cenowo sytuacja się ustabilizowała.



AD: Ceny na stacjach benzynowych zmieniają się dość dynamicznie w ujęciu tydzień do tygodnia. Do tej pory obserwowaliśmy trend sukcesywnego wzrostu. Próbowano to zatrzymać różnymi działaniami. Aktualnie obserwujemy wahania na poziomie kilkudziesięciu groszy w ciągu kilku dni. Czy taka sytuacja się utrzyma?



UC: Tak naprawdę wszystko zależy od tempa zmian cen paliw na rynkach europejskich. Jeżeli ceny hurtowe zmieniają się o 20 groszy na litrze każdego dnia bądź o więcej, bo o takich zmianach mówiliśmy, a w tym momencie bardzo newralgicznym na początku marca mieliśmy do czynienia z podwyżkami rzędu 50-70 groszy dziennie jeśli chodzi o ceny hurtowe. Każda dostawa była tak droga i o tyle droższa, że zdecydowanie przekraczała marżę detaliczną właściciela stacji. Automatycznie przekładało się to na cenę widniejącą na dystrybutorze. Obecnie możemy zaobserwować, że rynek się normalizuje. Zmiany oczywiście są, ale są one dużo bardziej łagodne. Nie jest to 50 groszy na litrze z dnia na dzień tylko około 20 groszy w skali tygodnia. Myślę, że kolejne tygodnie będą pod tym względem jeszcze łagodniejsze, ale nie da się w 100% wykluczyć pewnych perturbacji. Trzeba pamiętać, że znajdujemy się w sytuacji dużej niepewności rynkowej. Jeżeli zostanie wprowadzone całkowite embargo na ropę rosyjską, rynek znów może się zachwiać. Oczywiście w tym niekorzystnym dla kierowców czy rolników wymiarze. Ceny mogą ponownie wzrosnąć, ale rynek powoli układa się do nowych warunków i normalizuje. Wahania będą coraz mniejsze. Ten tydzień przyniósł nam średnio 45 groszy obniżki oleju napędowego ponieważ były ku temu możliwości. Ceny w hurcie potaniały i przełożyło się to na korektę i tygodniową zmianę rzędu 45 groszy na litrze.

AD: Czyli embargo na rosyjską ropę jest rozwiązaniem, które może znów wprowadzić chaos na rynkach paliwowych?

UC: Obawy mogą odżyć. Wcześniej wszyscy zastanawiali się co będzie jak “Rosja zakręci kurek”. Teraz zastanawiamy się nad tym jak odciąć Rosję od rynku europejskiego. Wypracowanie jednolitego stanowiska na poziomie Unii Europejskiej jest aktualnie niezwykle trudne. Nie wszyscy chcą się na to zgodzić, sytuacja jest rozwojowa. Aktualnie rynek jest uspokojony, ryzyko jest oddalone. USA zapowiedziało dostawy ropy z rezerw strategicznych, inne kraje również. Przez 6 najbliższych miesięcy miałyby płynąć dodatkowe dostawy ropy. Dzięki tym informacjom rynek na chwilę się uspokoił i ustabilizował. Trzeba pamiętać o tym, że działamy w czasach wojny i różne rzeczy mogą się wydarzyć.

AD: Wspomniała Pani o rezerwach strategicznych ropy w USA. Czy na dzisiejszą chwilę na rynkach światowych rysuje się alternatywa dla rosyjskiej ropy? Co w sytuacji gdy zostanie ona dodana do sankcji?

UC: Wszyscy liczą na dostawy ropy z innych krajów, z morza północnego, z bliskiego wschodu, stanów zjednoczonych, ale też niewykluczone, że ropa rosyjska trafi przez pośredników na rynek europejski inną drogą, inną trasą. Jest to realny problem, który może się pojawić.

AD: Co możemy przekazać rolnikom i kierowcom, którzy kilka dni po wybuchu wojny żyli w wielkiej niepewności tak, aby uspokoić ich w obecnej sytuacji?

UC: Myślę, że nauczeni doświadczeniem pierwszych kilku dni po wybuchu wojny i tym, że paliwa nie zabrakło bo szybko wróciło na rynek. Jest duża szansa, że tego typu zawirowania już nie powrócą. Natomiast trzeba pamiętać o tym, ropa na światowym rynku nie stanieje w najbliższym czasie. Spowoduje to utrzymywanie ceny paliw, a zwłaszcza oleju napędowego na wysokim poziomie. Problemem jest nie tylko embargo na rosyjską ropę, ale też na olej napędowy, który jest importowany przez kraje europejskie. Mogą się pojawić pewne trudności w zbilansowaniu rynku i może nie będzie to oznaczało, że będzie drogo, ale nie będzie niestety taniej alternatywy dla niego. Niestety trzeba być przygotowanym, że dzisiejsze ceny mogą w tym roku już nie spaść. Chyba, że wojna zakończy się w najbliższym czasie, pytanie brzmi co dalej z importem rosyjskiej ropy bo nie mówimy dzisiaj o całkowitym embargu. Nie wiadomo też co zrobią kraje, które zakazały importu np. Wielka Brytania, Kanada, Australia w momencie gdy Rosja zawrze porozumienie z Ukrainą. Jeśli wojna zakończy się w ciągu kilku tygodni lub miesięcy, co w takiej sytuacji? Pojawi się na pewno wtedy dużo taniej ropy ural, która jest tańsza niż inne gatunki ropy i to znacznie bo około 30 dolarów na baryłce, a ta ropa będzie czekać na odbiorców. Kluczowe dla całego zagadnienia jest to - jak długo będzie trwała wojna na Ukrainie.



Podsumowując, ceny paliw powinny utrzymać się na aktualnym wysokim poziomie. Nie ma natomiast powodów do obaw jeżeli chodzi o jego dostępność. Sytuacja z początku wojny nie powinna się już powtórzyć. Natomiast do kosztów prowadzenia gospodarstwa należy doliczyć aktualną wysoką cenę oleju napędowego i benzyny.