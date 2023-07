Resort rolnictwa szykuje zmiany w zakresie szacowania strat suszowych w uprawach.

Jedno się jednak nie zmienia: rolnik będzie musiał złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, tak jak to ma miejsce od 2020 r., za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

– Aplikacja jest obecnie poprawiana i ponownie ruszy około 20 lipca. Odpowiadając na pytania rolników, informuję, że nie przeszkadza, jeżeli zebrali już zboże. Jeżeli chodzi o aplikację, to można oszacować szkody również po zbiorach. Naszym celem jest wypracowanie takiej aplikacji, aby była ona funkcjonalna i pozwalała na obiektywne szacowanie strat – poinformował na czwartkowej konferencji prasowej minister Robert Telus.

I dodał:

- Jeżeli jednak poszkodowany w wyniku suszy rolnik chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja, wówczas powinien zgłosić to, tak jak w przypadku pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w terminie umożliwiającym ich oszacowanie do gmin, a gminy będą wnioskować w tej sprawie do wojewodów. Jeżeli różnica między szacunkami aplikacji i komisji nie będzie większa niż 25%, będziemy wypłacać wyższą kwotę odszkodowania – poinformował minister.