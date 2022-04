Kompetencje jakie ma inspekcja weterynaryjna mają charakter policyjny. Lekarze powiatowi mogą zdecydować o upadku gospodarstwa, tymczasem ich uprawnienia w świetle nowej ustawy jeszcze rosną - uważa Jan K. Ardanowski.

Były minister rolnictwa, doradca Prezydenta i poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski odniósł się na wczorajszym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa do zmian przepisów, przewidzianych w nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i innych związanych z nią aktów prawnych.

-Uprawnienia, jakie ma Inspekcja Weterynaryjna w przypadku nadzoru nad gospodarstwem rolnym, mają charakter policyjny, a przy niewłaściwym stosowaniu mogą one prowadzić do upadku gospodarstwa. Jest bardzo wiele przykładów na to, jak nieumiejętność stosowania przepisów unijnych oraz nadgorliwość inspektorów doprowadziła do tragedii, do upadku małych zakładów i gospodarstw - powiedział Ardanowski.

Polityk przypomniał, że to inspekcja weterynaryjna doprowadziła do likwidacji pewnego gospodarstwa na Podlasiu z powodu ASF, a okazało się że ASF tam nie było. -Złożyliśmy w tej sprawie wspólnie z byłym GLW Szymonem Giżyńskim zawiadomienie do prokuratury i mam nadzieję, że konsekwencje wobec odpowiedzialnych osób zostaną wyciągnięte - stwierdził.

-Często jest tak, że to Powiatowy Lekarz Weterynarii, którego uprawnienia w tej ustawie niepomiernie rosną, decyduje o tym, jak powinno wyglądać gospodarstwo. W tej ustawie napisano wprost, że to on będzie decydował, czy dane gospodarstwo może uzyskać wsparcie z dotacji unijnych - zauważa były minister rolnictwa. -A co zrobić w sytuacji, gdy zachęcamy rolników do podjęcia RHD, tymczasem pewien lekarz powiatowy głośno mówi, że u na jego terenie żadnego handlu rolniczego nie będzie, bo on nie wierzy by jakiś rolnik spełnił wymogi, które on nakłada? Jakie są w tej ustawie możliwości ochrony rolnika przed głupotą inspektora? Ja w tej sprawie również inerweniowałem i mam nadzieje, że lekarz wojewódzki wyciągnie konsekwencje wobec wspomnianego PLW.

Polityk apelował również o szczegółowe przeanalizowanie projektowanych rozwiązań. -Żadnego pospiechu przy pracy nad ustawą, która może "dobrze zrobić" inspekcji, ale skrzywdzić rolników - powiedział.

Ustawa po pierwszym czytaniu w sejmowej komisji rolnictwa została jednak - z mnóstwem poprawek - przyjęta i skierowana do dalszych prac.