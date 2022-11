Adam Niedzielski, minister zdrowia oraz Halina Szymańska, prezes ARiMR w obecności wiceprmiera Henryka Kowalczyka podpisali list intencyjny dotyczący promowania zdrowia, programów profilaktycznych na obszarach wiejskich. Chodzi głównie o rozpropagowanie programu profilaktycznego 40 plus wśród mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości. - W ramach programu pracownicy ARiMR będą mogli pomagać wypełniać ankiety zdrowotne, dać możliwość wygenerowania skierowania do poszczególnych placówek – wyjaśniał Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia i ARiMR chcą zachęcać rolników do udziału w badaniach profilaktycznych.

Ministerstwo Zdrowia realizuje m.in. program "Profilaktyka 40 plus", który na terenach wiejskich cieszy się znacznie mniejszą popularnością.

Wspólne działania ARiMR i ministerstwa mają wspomóc promowanie badań profilaktyczny i realnie wspomóc jakość życia mieszkańców wsi.

Wybór agencji jest nieprzypadkowy - to właśnie ARiMR ma bezpośredni kontakt z rolnikami.

Pracownicy już przeszli stosowne szkolenia i w ramach rodzinnych obowiązków będą namawiać do badań.

Dzisiaj przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w promowaniu profilaktyki zdrowia na obszarach wiejskich.

Działania mają prowadzić do poprawy realizacji programu profilaktycznego 40 Plus, jednocześnie zachęcić mieszkańców małych miast i wsi do przeprowadzania badań kontrolnych.

Rolnicy mniej się badają niż mieszkańcy miast

Jak podkreślał wicepremier Henryk Kowalczyk, list ma znacząco wspomóc i zachęcić wszystkich mieszkańców wsi, aby zadbać o swoje zdrowie, by chętnie poddawać się badaniom profilaktycznym, przy bardzo wczesnej fazie choroby wykonywać diagnostykę. To jest ten element, który na obszarach wiejskich nie jest doskonały. Mieszkańcy miast częściej korzystają z badań profilaktycznych, chociażby przy podejmowaniu pracy na umowę, a także potem zobowiązani są do wykonywania okresowych badań z medycyny pracy. Dzięki nim bardzo często udaje się wychwycić wszelkie nieprawidłowości, symptomy choroby i zalecić dalsze badania. Mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy takich badań nie mają, stąd bardzo często żyjąc w nieświadomości, pielęgnują w sobie choroby, które we wczesnej fazie można by było skutecznie wyleczyć. Program, który Ministerstwo Zdrowia realizuje, program 40+, cieszy się trochę mniejszym powodzeniem właśnie mieszkańców wsi. Stąd pomysł, aby zachęcić rolników do dokonywania badań profilaktycznych - powiedział i jednocześnie podkreślił, że nie ma lepszego dostępu do rolników jak poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Każdy rolnik jest beneficjentem płatności bezpośrednich i ma kontakt z ARiMR. Stąd właśnie zamysł, aby to poprzez struktury agencji uświadamiać i zachęcać rolników do tej profilaktyki. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom wiele chorób da się wyleczyć znacznie wcześniej. Przedłuży się życie mieszkańców wsi, ale też znacznie powiększy się i polepszy jakość życia - dodał Henryk Kowalczyk.

Adam Niedzielski, minister zdrowia, podkreślił z kolei, że komfort zdrowotny mieszkańców wsi i miasteczek jest gorszy niż osób mieszkających w miastach.

- Wskaźniki epidemiczne, które dotyczą zachorowań na różne choroby, mówię tu o nowotworowych, przypadłościach kardiologicznych oraz inne wskaźniki opisujące jakość zdrowia, niestety wypadają niekorzystnie dla wsi. Dlatego tak ważne jest, aby dotrzeć z promowaniem zdrowia nie tylko do większych miast, lecz także do wsi.

Profilaktyka zdrowotna również w biurach ARiMR

- Zdecydowaliśmy się na projekt, który wykorzystuje ten potencjał administracyjny, który jest w resorcie rolnictwa. Chcemy docierać z informacją bezpośrednio do rolników.Nie tylko na zasadzie ogólnych kampanii i informacji, tylko z bardziej spersonalizowanym przekazem, który jest oparty na zbudowanej już relacji z rolnikami, którzy od wielu lat odwiedzają biura powiatowe ARiMR-u - mówił Niedzielski.

Minister zdrowia zaznaczył, że wszystkie programy profilaktyczne, które są realizowane pod auspicjami Ministra Zdrowia i NFZ będą stosownie wcześniej promowane.

Będziemy o nich informowali w ramach regularnych szkoleń skierowanych do pracowników ARiMR-u, którzy w ramach wykonywania swoich codziennych obowiązków, rozmów z rolnikami, będą mogli przekazywać informację o możliwości skorzystania z badań profilaktycznych. Szczególnie zależy nam na programie 40+, bo to jest program skierowany do tej grupy wiekowej, która powinna zacząć się badać - dodał minister.

Jakie działania pomoże zrealizować pracownik ARiMR?

Pracownicy ARiMR oprócz przekazania informacji o możliwości wykonania badań, czy też wzięcia udziału w innych kampaniach zdrowotnych, pomogą w nawigacji przy generowaniu skierowań, czy wypełnianiu ankiet zdrowotnych.

- W ramach programu pracownicy ARiMR-u będą mogli pomagać wypełniać ankiety zdrowotne, dać możliwość wygenerowania skierowania do poszczególnych placówek, bo przypominam, że mamy blisko 2 tys. placówek, które oferują wykonania badań 40 plus. Mimo wszystko, my cały czas nie jesteśmy zadowoleni ze wskaźników, które osiągamy, jeśli chodzi o uczestnictwo w tym programie, bo mamy mniej więcej 900 tys. zarejestrowanych, z czego blisko 700 tys. przeszło już badania, część jest jakby w trakcie realizacji, to wciąż jest bardzo mało. Tym kryterium sukcesu było 2 mln przebadanych ludzi. Dlatego też przedłużyliśmy ten program na cały rok 2023 - wyjaśniał Niedzielski.

Pracownicy ARiMR są już przeszkoleni

Halina Szymańska, prezes ARiMR, podkreśliła, że prace nad podpisaniem listu trwały już jakiś czas, a pracownicy zostali w tej kwestii przeszkoleni.

- Nasi pracownicy są już przeszkoleni i gotowi do przyjmowania zainteresowanych osób i udzielenia pomocy w zakresie, zarówno zarejestrowania się na internetowym koncie pacjenta jak i podpowiedzi co do tego, w jaki sposób przygotować się do wypełnienia ankiety. Do każdej ankiety wypełnionej przez mieszkańca obszarów wiejskich będzie wygenerowane skierowanie na badania. Mamy nadzieję, że taka forma zaopiekowania mieszkańców obszarów wiejskich spowoduje, że poprawią się wskaźniki zdrowotności ludzi mieszkających na tym obszarze, bo faktycznie najlepsze nie są. Nasze placówki - 330 placówek, 16 oddziałów regionalnych, 314 biur powiatowych są już przygotowane, a dziś na naszej stronie internetowej uruchomimy specjalną zakładkę, na której będą informacje dotyczące bieżącego programu jak również informacje, z których mieszkańcy obszarów wiejskich mogą dodatkowo skorzystać, np. które placówki są dostępne na ich terenie i jakie badania dodatkowo tam mogą wykonać. Tego typu programy lokalne również się pojawiają. Będziemy dodatkowo wchodzić w różne formy współpracy. Przykładowo, już 10 grudnia, Samodzielny Szpital Publiczny nr 4 na terenie Rynku Hurtowego w Elizówce, będzie organizował badania profilaktyczne dla rolników, gdzie dostępni będą różnego rodzaju specjaliści a rolnicy będą mogli korzystać z ich porad - powiedziała Halina Szymańska.