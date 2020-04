ARiMR zawiesza bieg terminów ze względu na koronawirusa

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez ARiMR, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres - informuje Agencja.

O najważniejszych zmianach dla wnioskodawców oraz beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związanych z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) - poinformowała Agencja 1 kwietnia na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami ustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez ARiMR, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

- Powyższe rozwiązanie umożliwia beneficjentom Agencji dotrzymanie określonych w prawie krajowym terminów do dokonania czynności po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 - zaznaczono w komunikacie.

- Niezależnie od powyższego, wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 (płatności bezpośrednie i płatności w ramach PROW 2014-2020) składane w 2020 roku, powinny być składane w terminach określonych dla tych płatności - informuje Agencja.

- Pomimo zawieszenia biegu terminów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dalszym ciągu będzie dążyła do terminowego rozpatrzenia Państwa wniosków oraz będzie podejmować stosowne działania w celu realizacji wszystkich swoich zadań - podkreślono w komunikacie.

Jak zaznaczono - w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 ARiMR w celu zrealizowania swoich zadań jest uprawniona do kierowania do Państwa pism, w tym m.in. wezwań w sprawach dotyczących złożonych wniosków. Należy jednak pamiętać, że termin wskazany w pismach, wezwaniach jest zawieszony/względnie nie rozpoczyna swojego biegu do ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Nie ma przeszkód do tego, aby beneficjenci/rolnicy, którzy otrzymali pismo/wezwanie dokonywali czynności w związku ze złożonymi wnioskami. Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli podmiot dopełni czynności do dokonania których został wezwany albo wynika to z innych zobowiązań wobec Agencji (np. bezpośrednio z treści umowy, warunków określonych w decyzji warunkowej o przyznaniu pomocy), czynności te będą uznane za wykonane skutecznie w terminie ich rzeczywistego dokonania.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii spowodowany COVID-19 przepisy określają, że w okresie ww. stanów w stosunku do organu administracji państwowej nie stosuje się przepisów o bezczynności oraz przepisów o nie załatwieniu sprawy w terminie - podkreślono w komunikacie.