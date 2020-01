BDO: czy grunty dzierżawione są wliczane do gospodarstwa rolnego?

Zgodnie z ustawą o odpadach, gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 75 ha mają obowiązek rejestrować się w systemie BDO i jeżeli tego nie zrobią grożą im ogromne kary. Jednak czy do tych 75 ha należy, czy nie należy wliczać grunty dzierżawione, które nie są własnością rolnika? Spytaliśmy o to Ministerstwo Klimatu.

Jak określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rolnicy którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha są traktowani na równi z przedsiębiorcami produkującymi odpady. Przez to grożą im ogromne kary finansowe związane z niedopełnieniem obowiązku zarejestrowania się w systemie BDO.

Jednak co należy rozumieć przez 75 ha? Czy należy wliczać to grunty dzierżawione od innych rolników lub agencje rolne? Czy te dodatkowe grunty mają nie być brane pod uwagę?

Wbrew pozorom jest to istotne pytanie, gdyż rolnik, będący właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni np. 65 ha i dzierżawiący grunty o powierzchni 25 ha będzie miał problem z określeniem, czy jego gospodarstwo ma powyżej 75 ha, czy też nie?

Grunty dzierżawione też wliczamy!

Otóż jak odpowiedziało nam krótko i zwięźle Ministerstwo Klimatu:

„Uprzejmie informujemy, że jeśli chodzi faktycznie o użytkowane grunty wówczas bez znaczenia jest tu forma własności.”

Co to oznacza w konsekwencji? Otóż rolnik, który posiada na własność 65 ha i dzierżawi dodatkowo grunty (nie będące jego własnością) o powierzchni 25 ha jest zobowiązany wliczać te ostatnie do swojej działalności. Czyli uprawia gospodarstwo rolne o powierzchni 90 ha, a więc powyżej 75 ha i obejmuje go obowiązek prowadzenia zarejestrowania się w bazie BDO.