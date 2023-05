Będzie jeszcze więcej pieniędzy dla rolników na silosy zbożowe

Rząd proponuje zmiany budżetowe w harmonogramie PROW. Będzie więcej pieniędzy na modernizację! fot. schuttestock / A.Kozłowska

Rząd intensywnie szykuje się do zbliżających się wielkimi krokami żniw. Proponuje skierowanie większego strumienia pieniędzy na Modernizację gospodarstw rolnych - obszar D jeszcze w ramach PROW, co ma się przyczynić - jak uzasadniono - do zwiększenia zdolności gospodarstw rolnych do magazynowania i przechowywania nadwyżek zbóż. Przypomnijmy, nabór wniosków na tego typu pomoc ma ruszyć już w czerwcu.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się „Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia propozycji zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Dlaczego rząd wciąż jeszcze zajmuje się PROW-em? Bo wciąż są dostępne środki proponowane w ramach tego programu, a szkoda byłoby je stracić. - W ostatnim czasie w polskim rolnictwie notuje się pogarszające się warunki działalności produkcyjnej oraz niepewność rynkową, spowodowane m.in. znacznym wzrostem cen środków do produkcji, wzrostem kosztów finansowania zewnętrznego oraz wahaniami cen wytwarzanych produktów. Sprawiło to, że wielu potencjalnych beneficjentów pomocy odłożyło w czasie planowane inwestycje, co skutkowało brakiem złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub rezygnacją z zawarcia umowy przyznania pomocy - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały. Jednocześnie - jak zaznaczono - wpływ na podejmowane przez potencjalnych beneficjentów decyzje mają ogólne warunki społeczno-gospodarcze wynikające z konfliktu zbrojnego w Ukrainie, który znacząco przyczynia się do niestabilności rynków, zrywania łańcuchów dostaw, w tym dostaw produktów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji a także trudna sytuacja na rynku pracy. Ponadto ograniczenie popytu na produkty żywnościowe i nadal odbudowujący się w Polsce, po pandemii COVID 19, sektor HORECA, powodują pogłębienie niestabilności dochodów w sektorze rolno-spożywczym. Powyższe czynniki mają wpływ także na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie tych zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Jeszcze raz trzeba zmienić alokację środków w budżecie PROW W związku z powyższym dokonano analizy finansowej budżetu PROW 2014-2020 oraz w zakresie osiągnięcia strategicznych wskaźników celu dla poszczególnych celów szczegółowych PROW 2014-2020. Jak zauważono, utrzymujący się od dłuższego czasu, wysoki kurs euro względem złotówki powoduje, że w przypadku wielu instrumentów wsparcia, przy zaangażowaniu niższych zasobów finansowych, wskaźniki zostały bądź zostaną osiągnięte, a jednocześnie pojawiły się oszczędności, które można przesunąć na realizację innych instrumentów wsparcia. - W związku z tym zaproponowano zmiany finansowe PROW 2014-2020. Zmiany te pozwolą na efektywną realizację Programu oraz optymalizację wykorzystania dostępnego budżetu - podkreślono w uzasadnieniu. Więcej pieniędzy z PROW na Modernizację, w tym na silosy Uznano, że szczególnie ważne i korzystne będzie zwiększenie budżetu na Modernizację gospodarstw rolnych. Zdaniem rządu przyczyni się to do zwiększenia zdolności gospodarstw rolnych do magazynowania i przechowywania nadwyżek ziaren zbóż. Tym samym spowoduje zmniejszenie napięć ekonomicznych w sektorze rolnym wywołanych wojną na Ukrainie. Czytaj więcej Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar D. Sprawdź warunki pomocy W ramach tego instrumentu wsparcia planuje się ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na początku czerwca br. równolegle z naborem tematycznym dotyczącym zakupu i montażu silosów w ramach KPO. Czytaj więcej Zakup i budowa silosów. Ile można dostać? Zobacz szczegóły programu Dodatkowo zaproponowane zmiany finansowe PROW 2014-2020 pozwolą na zmniejszenie ryzyka niewykorzystania środków przewidzianych na realizację tych instrumentów, w ramach których proces przyznawania pomocy ze środków PROW 2014-2020 został już zakończony i nie przewiduje się przeprowadzania naborów wniosków na zasadach określonych w tej perspektywie finansowej, jak również pozwoli na skoncentrowanie się na jak najlepszym przygotowaniu się do wdrażania podobnych interwencji w ramach PS WPR 2023-2027, bez uszczerbku dla realizacji celów określonych dla PROW 2014-2020. - Wprowadzenie zmiany powinno nastąpić jak najszybciej, tak aby umożliwić ich zastosowanie jeszcze w 2023 r. Szybkie działanie w tym zakresie zwiększy szansę na pełne i efektywne wykorzystania środków Programu - podkreślono w uzasadnieniu. Czytaj więcej Jaką datę musi mieć faktura za zakup silosu i jego osprzętu? Co konkretnie zmieni się w PROW 2014-2020? Rząd proponuje: a) zmniejszenie budżetu instrumentów: „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” (o 2 mln euro);

„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” (o 18 mln euro);

„Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” (o 5 mln euro);

„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” (o 117 mln euro);

„Zarządzanie zasobami wodnymi” (48,3 mln euro);

„Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (o 15 mln euro);

„Premie dla młodych rolników” (o 24 mln euro);

„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” (o 58 mln euro);

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” (o 18 mln euro);

„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” (o 85 mln euro);

„Rolnictwo ekologiczne” (o 16,3 mln euro);

„Zarządzanie ryzykiem” (o 21 mln euro);

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (o 2 mln euro);

„Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” (o 32,3 mln euro). b) i biorąc pod uwagę powyższe zmiany zwiększenie budżetu instrumentu: „Modernizacja gospodarstw rolnych” (o 78,9 mln euro) ;

; „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności poza-rolniczej” (o 178 mln euro, przy jednoczesnym zmniejszeniu budżetu tego instrumentu w ramach środków EURI o 77 mln euro, co w praktyce oznacza zasilenie budżetu instrumentu o 101 mln euro);

"Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" (o 165 mln euro);

„Współpraca” (o 40 mln euro). Czytaj więcej Budowa silosów pod bardzo dużym znakiem zapytania

