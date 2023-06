- Ekoschematy to większe dopłaty - tymi słowami rozpoczął czwartkową konferencję prasową minister rolnictwa Robert Telus.

Tymczasem, jak wynika ze statystyk, w takich województwach jak małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, część lubelskiego i łódzkiego, gdzie jest najwięcej gospodarstw ze średnią powierzchnią 5 ha, bardzo mało rolników złożyło wnioski o dopłaty w ramach ekoschematów.

- Według naszych orientacji wynika, że niecałe 20% rolników z tych najmniejszych gospodarstw skorzysta z ekoschematów, co spowoduje, że otrzymają niższe dopłaty - przyznał Robert Telus.

Dlatego Rada Ministrów zdecydowała, żeby w tym roku (!) wypłacić ryczałtowe dopłaty dla chętnych rolników dysponujących gospodarstwami do 5 ha w wysokości 225 euro do ha.

Jak zaznaczył minister Telus, dla chętnych, bo jeśli ktoś zdecydował się mimo mniejszej powierzchni wejść w ekoschematy, bo uznał, że mu się to bardziej opłaca i złożył wniosek o dopłaty to oczywiście może pozostać w tym stanie rzeczy.

Może też "rozmyślić się" i mimo, że wystąpił o dopłaty w ramach ekoschematów, może się z nich wycofać.

Aby skorzystać z ryczałtu trzeba wykazać, że:

Zmianę w sprawie rezygnacji z ekoschematów będzie trzeba złożyć w formie oświadczenia do ARiMR w okresie od 1 do 31 sierpnia br.

Co równie ważne zmiana ta będzie obowiązywać tylko w tym roku!

- Co do przyszłości, będziemy jeszcze rozstrzygać - przyznał na konferencji wiceminister Krzysztof Ciecióra.

I dodał:

- Warto podkreślić, że te 225 euro do ha będzie zastępować wszystkie inne płatności, czyli to będzie jeden ryczałt za wszelkie różnego rodzaju dotychczas występujące z różnych pól dopłaty. To będzie jedna płatność, która również odciąży pozostałe miejsca w budżecie.