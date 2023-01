Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło nowy projekt szczegółowych wytycznych dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.11 Premie dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Do 16 stycznia można zgłaszać do niego uwagi.

Nowy projekt premii dla młodego rolnika zakłada wzrost dofinansowania do 200 tys. zł.

Podwyższony został próg wartości ekonomicznej gospodarstwa – z 13 na 15 tys. euro.

Ustalone zostały nowe wartości o jakie musi wzrosnąć wartość gospodarstwa w stosunku do jego wartości pierwotnej.

Możliwość uzyskania finansowań dla rolnictwa w roku 2023 została okrojona. Nie będzie naboru na modernizację gospodarstw rolnych w obszarach A, B, C oraz D, a jedynie w obszarze E (nawadnianie) i F (zielona energia). Nie będzie też premii dla młodego rolnika i dotacji na restrukturyzację małych gospodarstw z PROW 2014 - 2020. Wiadomo jednak, że w 2023 r. planowany jest nabór dla młodych rolników w ramach nowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027. O terminach będziemy informować na bieżąco. Tymczasem istnieje możliwość wniesienia uwag do powstającego projektu.

Opracowywany projekt obejmuje:

warunki przyznawania pomocy, w tym warunki dotyczące składania i zawartości biznesplanu,

kryteria wyboru operacji wraz z określeniem minimalnej liczby punktów umożliwiającej przyznanie pomocy,

warunki realizacji operacji,

warunki realizacji operacji, formę, w jakiej przyznawana jest pomoc, oraz wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi,

warunki wypłaty pierwszej i drugiej raty pomocy,

zobowiązania beneficjenta,

zobowiązania beneficjenta, warunki i wysokość zwrotu pomocy.





Podstawowe wymagania bez zmian

Warunki bazowe projektu nie zmieniły się. Oznacza to, że nadal beneficjentem może być pełnoletnia osoba fizyczna, która nie ukończyła 40 roku życia. Podobna sytuacja jest w kwestii rozpoczęcia działalności - wnioskujący o dotację rolnik, ani jego małżonek, nie może rozpocząć prowadzenia działalności rolniczej wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia (czyli dnia, gdy stał się właścicielem lub wydzierżawił gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych). O wsparcie nadal mogą starać się także osoby, które nie są jeszcze właścicielami lub posiadaczami co najmniej 1 ha gruntów użytkowych. Warunkiem jest jednak rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa w terminie 12 miesięcy od przyznania pomocy.

Podobnie jak wcześniej minimum 70 proc. premii musi zostać przeznaczone na urządzenie gospodarstwa. W praktyce oznacza to inwestycję w budynki, ziemię lub maszyny.

Nowe stawki pomocy i wartości gospodarstw

Plan Strategiczny na lata 2023-2027 zakłada wzrost wysokości premii dla młodych rolników do poziomu 200 tys. zł. Oznacza to, że dofinansowanie będzie wyższe o 50 tys. zł względem lat ubiegłych. Podobnie jak wcześniej, zapomoga wypłacana będzie w dwóch ratach. Podczas ustalania wartości wsparcia wzięta pod uwagę została aktualna kwota pomocy dla młodych rolników oraz średnia wartość inwestycji w ramach programu „Modernizacji gospodarstw rolnych” PROW 2014-2022 (było to 187 000 zł). W stosunku do poprzedniego projektu zaostrzone zostały jednak wymogi jakie należy spełnić już po otrzymaniu premii.

Gospodarstwo posiadane przez rolnika, lub gospodarstwo, które będzie prowadzone, musi spełniać również konkretne warunki dotyczące wielkości lub wartości – w porównaniu z latami poprzednimi zostały podwyższone progi jego wartości. Od 2023 powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa musi być równa co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (jeśli średnia wojewódzka jest niższa niż krajowa) lub jego wielkość ekonomicznej wynosić musi co najmniej 15 tys. euro (w latach poprzednich było to 13 tys.) Ponadto powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa młodego rolnika nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 tys. euro (tutaj bez zmian).

Znaczny wzrost wymogów dotyczących poziomu rozwoju gospodarstwa

W nowym projekcie postawione zostały także progi wzrostu wielkości ekonomicznej do jakiej musi doprowadzić gospodarstwo młody rolnik, dzięki uzyskaniu dotacji, w stosunku do wartości wyjściowej. W poprzednim projekcie złożenia obejmowały wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o, co najmniej, 10% w odniesieniu do wartości wyjściowej. Obecnie wartości te zostały znacznie podwyższone i wynosić będą:

dla gospodarstwa o wielkości ekonomicznej pomiędzy 15 a 25 tys. euro – 30%,

dla gospodarstwa o wielkości ekonomicznej pomiędzy 25 a 50 tys. euro – 20%,

dla gospodarstwa o wielkości ekonomicznej pomiędzy 50 a 100 tys. euro – 15%,

dla gospodarstwa o wielkości ekonomicznej pomiędzy 100 a 150 tys. euro – 10%.

Podobnie jak w poprzednich latach wymagane jest, aby przychody z gospodarstwa stanowiły co najmniej 60% przychodów, a sama działalność utrzymana została przez co najmniej 5 lat po otrzymaniu wsparcia.

Uwagi można zgłaszać do 16 stycznia 2023 r. na formularzu dostępnym na stronie MRiRW.