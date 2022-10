Jeszcze w tym miesiącu - według planów - ma ruszyć nabór wniosków o pomoc finansową w ramach "Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej". Rolnicy, którzy będą chcieli uzyskać dofinansowanie na budowę ogrodzenia chroniącego przed ASF, będą mogli liczyć na wyższe stawki wsparcia.

Do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zaproponowano w nim podwyższenie wysokości standardowych stawek jednostkowych na wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem koniecznym do obsługi świń.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektowanych przepisów, pierwotnie stawki za wykonanie ogrodzenia były ustalone według danych za rok 2020. Dlatego dokonano ich aktualizacji, na podstawie zmian poziomu cen poszczególnych robót budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia oraz określono nowe ceny za poszczególne jego elementy (powtarzalnego przęsła, bramy i furtki) z uwagi na zmianę cen rynkowych.

Dotychczasowe stawki ustalono na poziomie: 230 zł – koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia; 2 100 zł – koszt wykonania bramy; 710 zł – koszt wykonania furtki.

W projekcie omawianego rozporządzenia proponuje się przyjąć wysokość stawek za wykonanie: 1 metra bieżącego ogrodzenia – 290 zł, 1 sztuki bramy – 2630 zł, 1 sztuki furtki – 890 zł.

Jak zaznaczono, aktualizacja cen jednostkowych budowy ogrodzenia została przeprowadzona w oparciu o powszechnie obowiązujący standard wykonywania kosztorysów, tj. Polski Standard Kosztorysowania Robót Budowlanych.

Pomoc przyznaje się w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wyższe standardowe stawki jednostkowe będą obowiązywały od naboru wniosków o przyznanie pomocy planowanego w październiku 2022 r.

Koniec z niepotrzebną papierologią

W projekcie rozporządzenia proponuje się też zrezygnować z załącznika do wniosku o przyznanie pomocy, jakim jest kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności albo wniosek o wpis do tej ewidencji.

Załącznik ten był wymagany od wnioskodawców, którzy ubiegając się o pomoc na operację typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” nie mieli nadanego numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jak uzasadnia się w projekcie nowych przepisów, obecnie wprowadzone przez ustawę o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw rozwiązania zakładają, że wniosek o wpis do ewidencji producentów może być złożony za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. A zatem nie jest składany wyłącznie papierowo tak jak do tej pory. W efekcie nieuzasadnionym jest wymaganie dokumentu od podmiotu ubiegającego się o pomoc na operację typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.