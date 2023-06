Bezpieczny kredyt 2% to program wsparcia dla kredytobiorców planujących kupić także swój pierwszy dom jak i działkę pod budowę domu. Na jakich zasadach i kto może się ubiegać o kredyt 2% na zakup działki lub budowę domu jednorodzinnego?

Bezpieczny kredyt 2 proc. Czy można go przeznaczyć na zakup działki i domu?

Już 1 lipca br. wchodzi w życie ustawa, która wprowadza w życie bezpieczny kredyt 2%. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku 3 lipca br., największe banki w kraju zaczną przyjmować wnioski o kredyty nie tylko na zakup mieszkania ale też działek budowlanych i domów jednorodzinnych z rządową dopłatą do rat.

Kto może ubiegać się o bezpieczny kredyt 2%?

Pogram przeznaczony jest dla osób do 45 roku życia, zarówno singli jak i małżeństw oraz par w związkach nieformalnych, gdy posiadają przynajmniej jedno dziecko.

W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Warunkiem uzyskania bezpiecznego kredytu jest brak własności domu lub mieszkania w przeszłości (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego). Warunek warunek pierwszego mieszkania muszą spełniać oboje, czyli jeżeli tylko 1 małżonek posiada mieszkanie to razem małżonkowie nie mogą się ubiegać o bezpieczny kredyt 2%.

Wnioskodawcy lub jeden wnioskodawca nie mogą/może być też stroną umowy innego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Warunek ten tyczy się także w przypadku, nawet gdy nie nastąpiło jeszcze nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny.

Kredytobiorca więc powinien:

posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;

przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;

nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;

w dniu udzielenia kredytu nie może mieć ukończone 45 lat.

Czy bezpieczny kredyt 2% będzie udzielony na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie?

Tak, możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

Maksymalna wysokość kredytu w ramach bezpieczny kredy 2%

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł.

Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania lub domu.

Bezpieczny kredyt 2%, a wkład własny

Bezpieczny kredyt 2% wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy, wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tys. zł.

Działka budowlana może być elementem wkładu własnego. Jeżeli jednak wartość działki przekracza 200 tys. zł wówczas nie będzie możliwe wniesienie innego wkładu własnego w środkach pieniężnych.

Istnieje jednak możliwość udzielenia gwarancji wkładu własnego poprzez połączenie z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”, oferowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To narzędzie dodatkowo ułatwiające dojście do własności pierwszego domu lub mieszkania.

W przypadku chęci skorzystania z gwarancji BGK, suma tej gwarancji oraz wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł oraz nie może przekroczyć 20% całkowitej kwoty wydatków, na które jest udzielany kredyt.

Zabezpieczenie kredytu gwarancją odbywać się będzie wraz z podpisaniem umowy bezpiecznego kredytu. Tu także papierologia została ograniczona do minimum – wypełniony wniosek o gwarancję będzie stanowił załącznik do wniosku o sam kredyt.

Jaka dopłata rządowa do rat kredytu w ramach bezpieczny kredyt 2%

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Wysokość rat kredytu hipotecznego – przykłady

Małżeństwo z jednym dzieckiem wzięło kredyt na okres 30 lat na kwotę 550 tys. zł. Oprocentowanie o stałej stopie wynosi 8,46%. Dla ustalenia dopłaty jest one pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży), czyli wynosi 7,61%.

W okresie 10 lat dopłata ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego pomniejszy ratę. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały.

Dla pierwszej raty różnica to prawie 2,6 tys. zł. Rata bez dopłaty wyniesie ok. 5,4 tys. zł, a z dopłatą ok. 2,8 tys. zł.

Po 10 latach kredytobiorca będzie spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (przejście na tzw. annuitet). Bez zmiany oprocentowania miesięcznie będzie to 3.172,74 zł. Kwota ta może być niższa np. z uwagi na nadpłatę kredytu czy niższe stopy procentowe.

Dla porównania spłata kredytu w formie równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet dla całego okresu – 30 lat) bez dopłaty wynosiłaby 4.213,44 zł.

Kiedy dopłaty do rat w ramach bezpieczny kredyt mogą być cofnięte?

Dopłaty do rat wygasają w określonych sytuacjach. Ma to miejsce z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia określonego zdarzenia.

Bezpieczny kredyt może być cofnięty gdy:

w okresie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego lub nabycia prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego realizowanego z wykorzystaniem środków Bezpiecznego Kredytu 2%, kredytobiorca nie rozpoczął prowadzenia gospodarstwa domowego w tym lokalu/domu;

kredytobiorca sprzedał mieszkanie lub dom czyli zbył prawo własności kredytowanego domu lub mieszkania (z wyjątkiem sytuacji rozszerzenia wspólności ustawowej);

zbył spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców);

zmieniono sposób użytkowania nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;

wynajęto lub użyczono nieruchomość lub jego część;

kredytobiorca nabył prawo własności do innego lokalu/domu, chyba że w drodze dziedziczenia;

kredytobiorca nabył prawo własności do innego lokalu/domu, chyba że w drodze dziedziczenia; kredytobiorca zaprzestał na okres co najmniej 12 miesięcy prowadzenia gospodarstwa domowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy drugi kredytobiorca dalej prowadzi gospodarstwo domowe w tej nieruchomości lub nieruchomość została wyłączona z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego,

kredytobiorca udostępnił do zamieszkania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego mieszkanie lub dom, osobie - która w okresie 12 miesięcy poprzedzających udzielenie kredytu prowadziła wspólne gospodarstwo domowe z kredytobiorcą będącej drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego lub przysposobionego przez kredytobiorcę przed dniem udzielenia kredytu nie prowadziła wspólnie gospodarstwa domowego, jeśli w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego w dniu udzielenia kredytu powodowałoby brak możliwości skorzystania z Bezpiecznego Kredytu 2%;

w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość;

w okresie otrzymywania dopłat stroną umowy Bezpiecznego Kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek mniej niż 45 lat (z wyjątkiem śmierci);

w okresie przysługiwania dopłat kredytobiorca dokonał przedterminowej spłaty kredytu z wyjątkiem sytuacji, gdy: spłaty tej dokonano po upływie 3 lat od udzielenia kredytu; spłata dotyczyła części objętej gwarancją; łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekracza 200 000 zł; łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu;

nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne.

W jakich bankach można ubiegać się o bezpieczny kredyt 2%

Już 7 banków deklaruje gotowość obsługi od 3 lipca 2023 r., w tym PKO Bank Polski i Bank Pekao. 5 kolejnych banków planuje wprowadzanie rozwiązania w późniejszym terminie. Informacja o bankach, które przystąpią do programu, będzie dostępna na stronie internetowej BGK https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pierwsze-mieszkanie/.

Wszystkie formalności związane z przyznaniem bezpiecznego kredytu, będą załatwiane w placówkach bankowych. Ze strony ministerstwa ani innego urzędu, nie trzeba pobierać żadnych formularzy ani składać jakichkolwiek dokumentów czy zaświadczeń – podkreśla Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii

Cała procedura w banku będzie wyglądała tak jak przy udzielaniu zwyczajnego kredytu hipotecznego. Doradca bankowy poprosi o skompletowanie dokumentów opisanych w wewnętrznych procedurach banku (np. potwierdzających sytuację finansową, źródło dochodu, informacje o kredytowanej nieruchomości).

Z tą różnicą, że osoby zainteresowane bezpiecznym kredytem zostaną poproszone o wypełnienie dodatkowych formularzy w opracowanym przez dany bank wniosku kredytowym. Cała reszta – czyli proces zakwalifikowania do programu – będzie się już dalej odbywał bez udziału wnioskodawcy.