Od 3 stycznia 2022 r. osoby, które posiadają działki budowlane, mogą - w uproszczonej procedurze - wybudować na niej dom do 70 mkw. Minister, Waldemar Buda, zapowiedział likwidację pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych bez ograniczenia powierzchni od stycznia 2023 r., co pozwoli inwestorom zaoszczędzić tysiące złotych.

Od stycznia 2022 r. można już budować dom jednorodzinny bez ograniczeń w powierzchni zabudowy oraz do 2 kondygnacji.

Po nowelizacji prawa budowlanego nie wymaga się zatwierdzania przez organ projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu przy budowie domu do 70 mkw.

Od 2022 stycznia br. obligatoryjny kierownik budowy dopiero jest wymagany przy powierzchni zabudowy domu jednorodzinnego powyżej 70 m 2 .

. Od stycznia 2023 r. Minister, Waldemar Buda, zapowiedział likwidację pozwoleń na budowę także dla domów jednorodzinnych bez ograniczenia powierzchni, czyli powyżej 70 mkw.

Minister Waldemar Buda zapowiedział zmiany w prawie budowalnym, a wśród nich, rozszerzenie możliwości budowy w uproszczonej procedurze domów jednorodzinnych, bez limitu powierzchni użytkowej ale dopiero od stycznia 2023 r.

Minister przekazał w ręce obywateli także pakiet projektów domów jednorodzinnych do 70 m kw. do pobrania za darmo, w celu budowy domu na własne potrzeby mieszkaniowe.

Budowa domu jednorodzinnego do 70 mkw.

Od 3 stycznia 2022 r. osoby, które posiadają działki budowlane, mogą - w uproszczonej procedurze - wybudować na niej dom do 70 mkw. #DomBezFormalności może w uproszczonej procedurze wybudować każda pełnoletnia osoba w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

- Dziś, konsekwentnie realizując politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, chcemy rozszerzyć możliwość budowania w uproszczonej procedurze domów jednorodzinnych na własny użytek, bez limitu powierzchni użytkowej. Z kolei obywatelom mającym mniejsze potrzeby lokalowe, oddajemy pierwszą transzę projektów domów do 70 m kw. do pobrania za darmo. Dom bez formalności ma ułatwić Polakom realizację marzeń o własnych czterech kątach. To szczególnie ważne dla młodych ludzi, młodych rodzin dla ich stabilizacji życiowej.

By wybudować taki dom, nie trzeba zatrudniać kierownika budowy ani prowadzić dziennika budowy. Jeżeli jednak inwestor nie posiada takich kompetencji, to nadal może skorzystać z usług takiej osoby.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zwrócić się do odpowiedniego organu gminy lub miasta, który wyda dokument o warunkach zabudowy w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku w tej sprawie.

- Potrzeba „zakotwiczenia” i posiadania własnego miejsca zamieszkania to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dlatego wprost wskazujmy, że projekt ma zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe. Nie deweloperów, dla nich przygotujemy inne rozwiązania

- dodał szef resortu.

Projekty domów jednorodzinnych do 70 m2 dostępne za darmo

By zwiększyć dostępność projektu dla obywateli, jeszcze bardziej ułatwić im budowę domów do 70 m2, pomóc zaoszczędzić pieniądze i czas, MRiT zleciło Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekty tego typu domów. Dziś w ręce obywateli trafiają pierwsze 22 projekty z 70. , które docelowo oddamy Polakom, by jeszcze łatwiej mogli wybudować własne cztery kąty.

- Dziś przekazujemy w ręce obywateli 22 projekty jednorodzinnych domów do 70 m kw. Są to projekty stworzone przez fachowców, funkcjonalne, ekologiczne, oszczędne i estetyczne. I co najważniejsze – dostępne dla obywateli całkowicie za darmo - wskazał wiceszef MRiT Piotr Uściński.

- Zgodnie z założeniami konkursu projekty, które od dziś można pobrać za darmo ze strony GUNB i wykorzystać na własne cele mieszkaniowe, zapewnią uniwersalność rozwiązań dostępnych dla inwestora - powiedziała Dorota Cabańska Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Każdy obywatel będzie miał na stronie możliwość wyszukania najkorzystniejszego dla siebie projektu po kryteriach spełniających jego oczekiwania.

Kiedy likwidacja pozwolenia na budowę dla domów powyżej 70 m2?

Projekt ustawy nowelizującej prawo budowlane i umożliwiającej budowę domów jednorodzinnych powyżej 70 mkw. bez pozwolenia ma pojawić się jeszcze jesienią 2022 r. Przepisy nowelizujące prawo budowlane, a likwidujące kryterium metrażu przy uzyskaniu pozwolenia na budowę wejdą na początku 2023 r.

W MRiT pracują nad likwidacją pozwoleń na budowę dla domów jednorodzinnych bez ograniczenia powierzchni.

- To rozwiązanie jest adresowane zarówno do osób indywidualnych, jak również do małżeństw i rodzin z dziećmi, czyli do każdej osoby, która posiada własną działkę – powiedział prezentując kolejne udogodnienia dla obywateli - podkreślił minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Co więcej, zapowiedziano także ukrócenie formalności związanych ze zgłoszeniem zakończenie robót i czekania na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Jednak jak dokładnie będzie przebiegała nowa procedura odbioru domu jednorodzinnego, czy zostanie całkowicie zlikwidowana - musimy poczekać do czasu pojawienia się projektu ustawy nowelizującej prawo budowlanego.

Kto będzie odpowiadał za budowę domów bez pozwolenia?

Jak zapowiedział wstępnie Minister Buda to na autorach projektu, czyli architektach oraz na nadzorujących budowę czyli kierownikach budowy spocznie odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie procesu budowy domów jednorodzinnych bez pozwolenia i powyżej 70 mkw.

Na pewno przy budowie domów powyżej 70 mkw. i bez pozwolenia będzie trzeba zatrudnić kierownika budowy. Na nim spocznie ta część obowiązku związana z prawidłową budową i realizacją projektu domu w życie.

Jak zapowiedział Waldemar Buda rola urzędników i urzędu ograniczy się w proces budowania tylko i wyłącznie do ingerencji w przypadkach krytycznych. Oznacza to, że urzędnicy będą ingerować w proces budowy gdy dojdzie do jakichś nieprawidłowości. Na pewno urzędnicy nie zostaną pozbawieni prawa do nadzoru całego procesu budowy.

Jednak dopóki nie pojawi się projekt ustawy nowelizującej Prawo budowlane i umożliwiające budowę domu bez pozwolenia powyżej 70 mkw. nie mamy szczegółów jak poszczególne obowiązki zostaną szczegółowo rozłożone między architekta i kierownika budowy oraz jaka rola przypadnie w tym procesie urzędnikom.