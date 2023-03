Linia gazociągu Gustorzyn-Wronów przebiega przez teren województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego. Agencja informuje, że rolnicy, przez grunty których przebiega ta inwestycja, i którzy skorzystali ze wsparcia w ramach obsługiwanych przez ARiMR programów pomocowych, pozostają związani podjętymi zobowiązaniami.

Trwa budowa gazociągu Gustorzyn - Wronów.

- W związku z budową gazociągu Gustorzyn – Wronów, uprzejmie prosimy, aby rolnicy posiadający grunty, przez które będzie przebiegać ta inwestycja, upewnili się, że nie będzie ona mieć wpływu na realizację operacji lub zobowiązań wobec ARiMR - apeluje Agencja.

Możesz stracić dopłaty

Jeżeli okaże się, że budowa gazociągu wpływa np. na zmniejszenie powierzchni gruntów zgłoszonych do płatności w ARiMR lub realizację czy kontynuację podjętych zobowiązań wynikających ze wsparcia otrzymanego z Agencji w ramach PROW 2014-2020 (np. w ramach działań inwestycyjnych, w tym tzw. działań premiowych), wówczas rolnik musi powiadomić o zaistniałej sytuacji właściwą jednostkę ARiMR:

dopłaty bezpośrednie i działania obszarowe PROW – biura powiatowe;

działania inwestycyjne, w tym tzw. działania premiowe PROW – oddziały regionalne.

W przypadku płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW rolnik musi ponadto bezzwłocznie zrobić korektę w złożonym wniosku przez wycofanie obszaru zajętego pod budowę gazociągu.

W przypadku działań inwestycyjnych, w tym tzw. działań premiowych PROW, w zależności od sytuacji rolnik powinien odstąpić od złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wycofać wniosek lub zrobić korektę złożonego wniosku i biznesplanu, biorąc w nim pod uwagę grunty inne niż zajęte pod budowę gazociągu.

Korekta biznesplanu, siła wyższa

Jeżeli pomoc została przyznana, beneficjent powinien rozważyć możliwość złożenia wniosku o korektę biznesplanu z uwzględnieniem zmiany posiadanych gruntów, o ile nie wypłacono mu płatności końcowej.

Natomiast gdy beneficjent nie ma możliwości wejścia w posiadanie innych gruntów zamiast tych, które podlegają wywłaszczeniu pod budowę rurociągu, lub gdy po otrzymaniu płatności końcowej realizuje zobowiązanie w okresie związania celem, może złożyć we właściwej jednostce ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach z powołaniem się na wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnej okoliczności, które uniemożliwiają osiągnięcie zamierzonych celów lub zrealizowanie podjętych zobowiązań.

Do takiego pisma muszą zostać dołączone dowody potwierdzające zaistniałą sytuację. Oświadczenie takie beneficjent zobowiązany jest złożyć w ciągu 15 dni roboczych (w niektórych przypadkach 10) od dnia, w którym może dokonać takiej czynności. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich okoliczności dotyczących danego przypadku.

- Rolnicy, którzy nie zrealizują zaplanowanej operacji lub zobowiązań, a nie zgłoszą wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, muszą liczyć się z odmową przyznania płatności lub koniecznością zwrotu całości lub części wypłaconej im pomocy - podkreśla ARiMR w komunikacie.

Gazociąg Gustorzyn–Wronów o łącznej długości ok. 308 km i średnicy 1000 mm jest kluczową inwestycją dla zapewnienia elastyczności i bezpieczeństwa dostaw gazu do klientów w centralnej Polsce. Główne zadanie nowego gazociągu to połączenie węzła i budowanej tłoczni gazu w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) z węzłem i tłocznią we Wronowie (woj. lubelskie). Realizacja projektu podzielona jest na trzy etapy: etap I Gustorzyn–Leśniewice o dł. 54 km, etap II Leśniewice–Rawa Mazowiecka o dł. 100 km oraz etap III Rawa Mazowiecka–Wronów o dł. 154 km.

Cały projekt ma być zakończony w 2023 roku.

Inwestycja jest realizowana w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) tj. tzw. „specustawę gazową”.