Choroba zawodowa daje rolnikowi prawo do uzyskania odszkodowania lub uzyskania renty z tytułu stałej lub czasowej niezdolności do pracy. Jakie są choroby zawodowe rolników i jak uzyskać świadczenie z ich powodu? Sprawdzamy.

Choroba zawodowa, czyli jaka? Przede wszystkim taka, przy której bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem można uznać, że wywołana została działaniem szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy, lub w związku ze sposobem jej wykonywania, czyli tzw. narażeniem zawodowym.

Jakie są choroby zawodowe rolników?

W przypadku rolników do chorób zawodowych zalicza się schorzenia, które powstały w związku z pracą w gospodarstwie rolnym.

Szczegółowy wykaz chorób zawodowych obejmuje nie tylko jednostki chorobowe, ale też minimalne okresy po których pacjent jest upoważniony do rozpoznania choroby zawodowej.

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne (w przypadku zatruć ostrych - 3 dni, w przypadku zatruć przewlekłych - w zależności od rodzaju substancji).

Gorączka metaliczna - 3 dni.

Pylice płuc: krzemowa, górników kopalń węgla, pylico-gruźlica, pylica spawaczy, azbestowa, krzemianowa, talkowa, grafitowa, pylice wywoływane pyłami metali – w ich przypadku nie można określić minimalnego czasu trwania.

Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu: rozległe zgrubienia opłucnej i rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia (nie można określić czasu trwania); wysięk opłucnowy - 3 lata.

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc ze stosunkiem procentowym natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) do pojemności życiowej (VC) wynoszącym 0,7 po leku rozszerzającym oskrzela - 1 rok.

Astma oskrzelowa - 1 rok.

Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych: postać ostra i podostra - 1 rok. Postać przewlekła - 3 lata.

Ostre uogólnione reakcje alergiczne - 1 dzień.

Byssinoza - 7 dni.

Beryloza - nie można określić.

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych - nie można określić.

Alergiczny nieżyt nosa - 1 rok.

Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym - 1 rok.

Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym - 2 lata.

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat: guzki głosowe twarde (2 lata), wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych (2 lata), niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią (2 lata).

Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego: ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części (2 miesiące), ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej (1 miesiąc), przewlekłe popromienne zapalenie skóry (nie można określić), przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego (nie można określić), zaćma popromienna (10 lat).

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi: rak płuca, rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej, nowotwór układu krwiotwórczego, nowotwór skóry, nowotwór pęcherza moczowego, nowotwór wątroby, rak krtani, nowotwór nosa i zatok przynosowych, nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%. W przypadku wymienionych nowotworów czas ustalany jest indywidualnie.

Choroby skóry: alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (2 lata), kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia (1 miesiąc), trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze (1 miesiąc), drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych (1 miesiąc), grzybice skóry u osób stykających 1 miesiąc się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt, pokrzywka kontaktowa (2 miesiące), fotodermatozy zawodowe (2 lata).

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy: przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki (1 rok), przewlekłe zapalenie kaletki maziowej (1 rok), przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej (1 rok), przewlekłe zapalenie okołostawowe barku (1 rok), przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej (1 rok), zmęczeniowe złamanie kości (1 rok).

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie nadgarstka (1 rok), zespół rowka nerwu łokciowego (1 rok), zespół kanału de Guyona (1 rok), uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej (1 rok).

Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz - 2 lata.

Zespół wibracyjny: postać naczyniowo-nerwowa (1 rok). postać kostno-stawowa (3 lata), postać mieszana: naczyniowonerwowa i kostno-stawowa (3 lata).

Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego: choroba dekompresyjna (5 lat), urazy ciśnieniowe (3 dni), następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem (3 dni).

Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia: udar cieplny albo jego następstwa (1 rok), wyczerpanie cieplne albo jego następstwa (1 rok), odmroziny (1 rok).

Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi: alergiczne zapalenie spojówek (1 rok), ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym (3 dni), epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki (1 rok), zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi (3 lata), zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego (10 lat), centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego (3 lata).

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa: borelioza, kleszczowe zapalenie opon mózgowych, toksoplazmoza oczna, toksokaroza, bąblownica wątroby, tularemia, listerioza, jersinioza, bartolenoza - nie można określić czasu.

Choroba zawodowa i co dalej?

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się państwowemu inspektorowi sanitarnemu i okręgowemu inspektorowi pracy, właściwym dla miejsca, w którym była wykonywana praca. Zgłoszenia może dokonać:

lekarz,

lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta

ubezpieczony, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę.

Dalsze kroki leżą po stronie instytucji. Powiatowy inspektor sanitarny, do którego wpłynęło zgłoszenie, wszczyna postępowanie i kieruje rolnika do odpowiedniej jednostki orzeczniczej, na badanie, w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej, albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Wydane przez lekarza orzeczenie trafia z powrotem do sanepidu, gdzie wydana zostaje decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia. Od decyzji wydanej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przysługuje odwołanie do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a od decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawomocna decyzja jest podstawą do ubiegania się o świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników. Dopiero na tym etapie przewidziane jest zaangażowanie KRUS.

W 2022 roku w KRUS-ie wydano 194 decyzji przyznających, z czego 173 to były choroby zakaźne (głównie borelioza), 12 chorób dotyczyło obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy, 6 chorób układu oddechowego, 2 przypadki chorób skóry i 1 przypadek choroby narządu wzroku wywołany czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi.

Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej skutkujące przyznaniem renty nie wynika z jednostki chorobowej, ale ze stopnia zaawansowania danego schorzenia – mówi Teresa O’Neill, rzecznik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kiedy odszkodowanie, a kiedy renta?

Zagadnienia dotyczące ustalania prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników zostały określone w ustawie (Dz. U. z 2023 r. poz. 208 ze zm.).

Zgodnie z art. 21 tej ustawy jednym z warunków uzyskania prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy jest uznanie osoby za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym.

Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Orzeczenia dotyczące trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie prawa do renty, bądź jednorazowego odszkodowania wydają w pierwszej instancji lekarze rzeczoznawcy Kasy, a w drugiej instancji komisje lekarskie Kasy.

Podstawę do wydania decyzji w sprawie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub jednorazowego odszkodowania stanowi prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy kasy lub orzeczenie komisji lekarskiej kasy.