Ciecióra: Ekoschematy będzie można łączyć. Nie będą prowadzić do nadmiernej specjalizacji

O przyszłych instrumentach Wspólnej Polityki Rolnej, możliwości wykorzystania pełni środków z ekoschematów, przyszłości definicji rolnika aktywnego zawodowo, czy też o sytuacji na rynku nawozów - rozmawiamy z Krzysztofem Cieciórą wiceministrem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszystko wskazuje na to, że to już koniec rekonstrukcji ministerstwa rolnictwa, „mamy pełen skład” – mówi w rozmowie Krzysztof Ciecióra wiceminister w resorcie rolnictwa.

Pytany o nowy instrument przyszłej WPR czyli ekoschematy podkreśla, że działania będzie można łączyć.

- Nad ekoschematami pracujemy dosyć intensywnie. Uważam, że ekoschematów powinno być stosunkowo dużo, bo to nie jest tak, że będziemy mogli wybierać tylko jeden ekoschemat. Będziemy mogli dobrać, będzie można je łączyć. Staraliśmy się je zrobić na tyle szeroko, by nie doprowadzały do jakiejś nadmiernej specjalizacji. Mamy wsparcie dla rolników prowadzących płodozmian, mamy wsparcie dla rolników, którzy wapnują pola, mamy wsparcie dla tych, którzy zajmują się hodowlą zwierząt ale i produkcję roślinną. Wydaje mi się, że jest to ciekawe narzędzie, z którego rolnicy będą korzystać.

Czy przeniesienie środków z II do I filaru i przeznaczenie ich na ekoschematy nie będzie stratą dla innowacji i rozwoju gospodarstw?

- Każdy rolnik dysponując pewną pulą pieniędzy wie w jakim kierunku będzie swoje gospodarstwo rozwijać. Narzucanie, tak jak było wcześniej, pewnych ram, projektów, nawet pewnych sprzętów, które w ramach pewnych projektów finansujemy, moim zdaniem było kontrskuteczne. Poprzez płatność bezpośrednią zwiększamy dofinansowanie do poszczególnego gospodarstwa, a później to rolnik decyduje, czy przekazuje te pieniądze w większym stopniu na środki ochrony roślin, czy na dobrostan, czy na materiał siewny, czy na maszyny, to wydaje mi się, że jest to bardziej korzystne dla rolnika - mówi.

W nowej WPR pojawia się wzmocniona warunkowość, jeśli chodzi o realizację założeń środowiskowo – klimatycznych.

- Musimy się przyzwyczaić, że pewne zmiany ze strony Komisji Europejskiej będą zachęcały nas – mówiąc dyplomatycznie – by jednak korzystać z tych nowych form wsparcia. My, w ramach Planu Strategicznego ale również tych polityk, które realizujemy jako ministerstwo, będziemy starać się aby maksymalnie płynnie przejść przez ten okres przejściowy.

Kolejna kwestia do realizacji i wdrożenia to definicja rolnika aktywnego zawodowo. – Aktualnie rozmawiamy i w resorcie ale i na innych poziomach. Jest on bardzo trudny i złożony. Sam uczestniczę w rozmowach, które są prowadzone przez rolników i samo środowisko rolników jest podzielone. Niektórzy mówią wprowadźmy inni wręcz przeciwnie, mówiąc nie ograniczajmy się. Ja osobiście byłbym za tym, by taka definicję wprowadzić – zaznaczył Krzysztof Ciecióra wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

Więcej na temat sytuacji na rynku nawozów, cen emisji CO2, czy też o dalsze losy wymiany handlowej z Białorusią w całej rozmowie z Krzysztofem Cieciórą.