Magazynowanie zboża, niższe ceny paliwa dla rolników, susza w kraju oraz lepszy dostęp rolników indywidualnych do państwowej ziemi – to aspekty, o których rozmawialiśmy z przewodniczącym NSZZ RI "Solidarność" – Tomaszem Obszańskim.

Początkiem lipca Przedstawiciele NSZZ RI "Solidarność" spotkali się z wiceministrem Krzysztofem Cieciórą, w celu przedstawienia działań, które pomogłyby ustabilizować sytuację w Polskim rolnictwie. Podczas „Witosowych Dni Pola”, wspólnie organizowanych przez NSZZ RI "Solidarność" i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu, dopytaliśmy nowego przewodniczącego Solidarności - Tomasza Obszańskiego o szczegóły postulatów.

Warto magazynować zboże

W obecnym okresie wiele mówi się o magazynowaniu zbóż, a spadki cen na skupach obserwowane są od kilku tygodni. - Ministerstwo rolnictwa wręcz uspokaja rolników, żeby w tym momencie nie sprzedawać pszenicy i skupić się na magazynowaniu. Mamy suszę we Francji, we Włoszech, w zasadzie widoczna jest ona coraz powszechniej w całej Europie. Dlatego pszenicy będzie brakowało, a jej zapasy będą ograniczone, przez co warto skupić się na jej przechowywaniu. Aktualnie cena jest niska i sporo w tej kwestii czynią podmioty prywatne, które sztucznie zaniżają ceny – mówił redakcji Tomasz Obszański.

Jak już pisaliśmy, Henryk Kowalczyk - wicepremier i minister rolnictwa odnosił się podczas Europejskiego Forum Rolniczego, do scenariusza zmian światowych cen zbóż. Jak twierdził, problem dopływu zbóż do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, może być odczuwalny dla nich jesienią, w wyniku tego ceny zbóż ponownie mogą osiągnąć rekordy. Dlatego też wiceminister doradzał, by przygotowywać i zabezpieczać powierzchnię magazynową w gospodarstwie.

Dopłaty do nawozów wprowadzone, NSZZ RI "Solidarność” postuluje o wprowadzenie niższych cen paliwa dla rolników

11 lipca 2022 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat do nawozów, do której trafiło blisko 427 tys. wniosków o wsparcie. Czy idąc tym śladem, możliwe są jakiekolwiek działania zmierzające w kierunku obniżki cen paliw dla rolników?

Sam zwrot akcyzy, przy cenach szybujących w górę, nie jest w stanie zrekompensować rolnikom wzrostu kosztów paliw. -Rozmawialiśmy w ministerstwie m.in. o cenach paliwa i to są nasze postulaty nad którymi będziemy konsekwentnie pracować. Jeżeli udało się wprowadzić dopłaty do nawozów, być może to nie jest dużo, ale w pozostałych krajach UE tego nie ma, to myślę, że z paliwami uda się obniżyć cenę, być może o te 30 do 50 groszy dla polskiego rolnika - podawał przewodniczący Solidarności RI.

Przedłużenie dzierżaw ziemi dla zagranicznych podmiotów

Zapytaliśmy również, o składany wcześniej apel o wycofanie zarządzenia nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR (z dn. 8 czerwca 2022 r.). Jak mówił Obszański - My jako Solidarność rolnicza, zgłaszaliśmy te postulaty w wielu zagadnieniach, by rolnicy mieli świadomość, że ktoś za nimi stoi i mają oparcie w rządzie. Zależy nam na tym, by ziemia ta była w rękach polskich rolników i będziemy podnosić ten temat. – podsumował.