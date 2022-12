Do redakcji farmer.pl dzwonią rolnicy z pytaniem: co z tym wsparciem dla hodowców świń? Kiedy wypłacą te 15 tys. euro na rolnika? Wyjaśniamy.

Po pierwsze: nie 15 tys. euro na rolnika. Według projektu rozporządzenia w tej sprawie, pomoc przyznana zostanie rolnikowi, który do 15 maja 2022 r. zgłosił do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanie co najmniej 10 świń urodzonych w siedzibie stada od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wysokość pomocy będzie zależała od liczby zgłoszonych świń. Np. jeżeli rolnik zgłosił do rejestru co najmniej 10 sztuk, pomoc wyniesie 2,4 tys. zł, a w przypadku 600 sztuk - 70 tys. zł.

Zakłada się, że pomoc w ramach tych środków otrzymają wszyscy uprawnieni rolnicy (szacuje się że będzie to ok. 50 tys. gospodarzy). Może być ona przyznana tylko raz i nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 15 tys. euro.

Po drugie: dopiero 25 listopada br. została opublikowana ustawa (uchwalona przez Sejm 4 listopada) o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowela ta wdraża podstawy prawne do uruchomienia nadzwyczajnego, tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę objętych PROW na lata 2014–2020. Sposób wdrożenia takiego wsparcia ureguluje wyżej już wymienione rozporządzenie, które jest wciąż w konsultacjach publicznych (trwa opiniowanie).

Kto otrzyma wsparcie?

Póki co wiemy, że rolnik lub jego małżonek będzie musiał spełnić konkretne warunki, aby otrzymać wsparcie:

zgłosił do dnia 15 maja 2022 r. do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, oznakowanie co najmniej 10 sztuk zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonych w siedzibie stada posiadacza tych zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. oraz zgłosił do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, oznakowanie co najmniej 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonego w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, którego urodzenie nastąpiło od dnia 1 kwietnia 2022 r., oraz prowadził do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli świń.

Poza tym wymagane będzie spełnienie co najmniej jednego z warunków pozwalających uznać rolnika za prowadzącego działalność z zastosowaniem metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu.

Kiedy wnioski o wsparcie?

Nabór wniosków ma być ogłoszony co najmniej na 7 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia tego naboru, a termin trwania naboru wniosków ma być nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.

Redakcja farmer.pl zapytała Biuro Prasowe ARiMR kiedy należy spodziewać się ogłoszenia naboru wniosków - czekamy na odpowiedź.

Pomoc w ramach tego działania będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika biura powiatowego ARiMR, wniosek o przyznanie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o płatność.

Wydanie decyzji przyznających pomoc oraz wypłata pomocy beneficjentom mają nastąpić w tym samym miesiącu kalendarzowym, tak aby do wyliczenia wysokości pomocy określonej w decyzji oraz do wypłaty pomocy został zastosowany ten sam kurs euro.

„Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” będzie wypłacana jeszcze ze środków PROW 2014-2020. W tym celu dokonano szeregu istotnych przesunięć dostępnych jeszcze w tym programie środków, o czym pisaliśmy tu:

Termin na zakończenie kontraktacji środków w ramach omawianej pomocy dla hodowców świń został określony na 31 marca 2023 r.