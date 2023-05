Baltic Pipe zwany też Gazociągiem Bałtyckim to nitki gazociągów, które połączyły Norwegię, Danię i Polskę. Gazociąg o przepustowości 10 mld m3/rok uruchomiony został 27 września 2022 r. Jeżeli chodzi o Polskę to infrastruktura ciągnie się dalej w głąb lądu przechodząc przez 4 województwa.

Jak przebiega lądowa część Baltic Pipe i w jaki sposób ustalane są i wypłacane odszkodowania nie tylko rolnikom ale i właścicielom nieruchomości przez które przebiega infrastruktura?

Lądowa część Baltic Pipe przebiega na odcinku Goleniów-Lwówek przez 4 województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie oraz lubuskie.

W związku z rozbudową krajowego systemu przesyłowego, w ramach programu Baltic Pipe prowadzono inwestycje w czterech województwach - zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, na które składało się pięć zadań:

Lądową części infrastruktury gazowej realizowała firma Gaz-System na wielu prywatnych gruntach rolnych. W trakcie prowadzeniu prac montażowych powstały liczne szkody także w uprawach i plonach. Kto i na jakich zasadach będzie objęty odszkodowaniami?

Wypłata odszkodowań związanych z realizacją lądowej infrastruktury Baltic Pipe obejmuje właścicieli nieruchomości także rolnych, użytkowników wieczystych lub osoby, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, przez które przebiega gazociąg oraz które znajdą się w jego pasie budowlano-montażowym.

Wszystkie prace prowadzone przez Gaz-System poza pasem montażowym infrastruktury Baltic Pipe, a które doprowadziły do szkód także są objęte odszkodowaniami wypłacanymi bezpośrednio przez Gaz-System.

Odszkodowanie obejmuje rekompensatę za szkody fizyczne, tj. m.in.:

Odszkodowania obejmują także rekompensaty za szkody prawne m.in.:

Warto zaznaczyć, że decyzję o zakresie i przyznaniu wysokości odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych realizacją lądowej części Baltic Pipe leży tylko i wyłącznie po stronie wojewody, każdego z 4 województw przez które przebiega infrastruktura gazociągowa..

Jednak to w gestii inwestora leży analiza wyrządzonych szkód, ich wysokości jak i sporządzenie stosownego protokołu na podstawie którego to wojewoda danego województwa podejmuje decyzję o dokonaniu zapłaty czy też wypłaty odszkodowania przez inwestora (czyli przez Gaz-System).

Inwestor, na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z wojewodą każdego z województw, pokrywa koszty ustalenia wysokości odszkodowań.

Etapy ustalania i wypłaty odszkodowań :

Minął więc już ponad rok realizacji inwestycji Baltic Pipe więc właściciele nieruchomości w tym i rolnicy powinni otrzymać już informacje na temat rodzaju szkód i wysokości zatwierdzonych przez wojewodę lubuskiego na podstawie protokołów przygotowanych przez Gaz-System. Mimo to jednak nie otrzymali żadnych odszkodowań

Decyzje o wysokości odszkodowania wydaje wojewoda, obowiązek zapłaty obciąża inwestora.

Środki finansowe na wypłatę odszkodowań zostały przewidziane w Planie Inwestycyjnym Gaz-System. Wypłaty odszkodowań będą odbywać się zgodnie z terminem określonym w decyzjach wojewodów, czyli 14 dni od daty ostateczności decyzji o wysokości odszkodowania. W toku postępowań odszkodowawczych wszyscy właściciele otrzymają wzór oświadczenia o numerze rachunku bankowego z prośbą o wypełnienie i odesłanie do Gaz-System. Istotne, aby dane o koncie bankowym trafiały do inwestora bez zbędnej zwłoki, co pozwoli na terminowe wypłaty odszkodowań - zapewnia Tomasz Pietrasieński, przedstawiciel z Gaz-System.