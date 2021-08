Co zrobić, gdy nie można w terminie wysiać międzyplonu?

Według resortu rolnictwa nie ma potrzeby, aby wydłużać termin wysiewu poplonów. Obowiązujące przepisy regulują także sytuacje, gdy terminowy siew jest niemożliwy.

Minister rolnictwa odpowiedział na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 11 sierpnia br., dotyczący przedłużenia terminu wysiewu międzyplonów ścierniskowych do 4 września z możliwością utrzymania ich na polu przez 8 tygodni. Z odpowiedzi wynika, że zmiana przepisów nie jest konieczna, bowiem precyzują one również zasady postępowania w sytuacjach, gdy wysiew poplonów w terminie nie jest możliwy, tak w przypadku zadeklarowanych obszarów EFA, jak i działań rolno-środowiskowych.

Międzyplon deklarowany jako EFA

W obszernym wyjaśnieniu przesłanym izbom rolniczym czytamy: „Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych nie można dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie, tj. do dnia 20 sierpnia, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o płatność na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

W przypadku skorzystania z tej możliwości należy pamiętać, że procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie może być wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności (np. jeśli rolnik zadeklarował 5% powierzchni gruntów ornych jako EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%), a działki zadeklarowane przez rolnika muszą być w jego posiadaniu.

Jednocześnie, zmiana nie może stawiać rolnika w korzystniejszej sytuacji pod względem wypełnienia obowiązków wynikających z wniosku pierwotnego. O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA, należy poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, aby dostosować wniosek o przyznanie płatności do nowej sytuacji. Przedmiotowe zmiany mogą zostać złożone w każdym momencie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji, chyba że organ powiadomił wcześniej beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie płatności.

Ponadto, jeśli rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie określonym w przepisach, a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5%, rolnik ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2021 r.), w celu skompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu.

Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona sankcja w postaci pomniejszenia płatności. Jednakże, jeśli beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. W takiej sytuacji, w myśl przepisów UE, rolnik powinien powiadomić kierownika biura powiatowego ARiMR o zaistnieniu takich okoliczności i złożyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. Oświadczenie o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności wraz z dowodami potwierdzającymi ich wystąpienie, należy złożyć w terminie 15 dni od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

W przypadku potwierdzenia, przez kierownika biura powiatowego, wystąpienia siły wyższej (każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie), nie stosuje się kar administracyjnych. Co do zasady ustalenie, czy dana sytuacja jest siłą wyższą czy nie, zależy od tego w jakich konkretnych okolicznościach doszło do danego zdarzenia, a więc, czy w tych okolicznościach to zdarzenie było nadzwyczajne i nieprzewidywalne, i których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności.”

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415 z późn. zm.):

w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, rolnik jest zobowiązany do dwukrotnego, w trakcie 5-letniego okresu trwania zobowiązania, zrealizowania praktyki dodatkowej, w tym obowiązkowo raz – międzyplonu (wysiewany w terminie do dnia 1 października). Praktyka dodatkowa musi być wykonana najpóźniej w 4–tym roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowo- klimatycznego;

w ramach wariantu 2.1. Międzyplony, rolnik jest zobowiązany do siewu roślin międzyplonowych w terminie do dnia 15 września.

Jak wyjaśnia resort rolnictwa: „W sytuacji wystąpienia trudnych warunków pogodowych, które uniemożliwią spełnienie ww. wymogów dotyczących wysiania międzyplonu odpowiednio w terminie do 1 października lub 15 września, rolnik powinien w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym on lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności, powiadomić kierownika biura powiatowego ARiMR o zaistniałych okolicznościach oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Zgodnie z przepisami UE (art. 4 rozporządzenia nr 640/20142), w przypadku gdy rolnik nie jest w stanie wykonać wymogów podjętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w związku z wystąpieniem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, nie mają zastosowania kary administracyjne, jednak płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w pomniejszonej wysokości tzn. rolnik nie otrzymuje płatności za te części zobowiązania (wymogi), których nie wykonał”.