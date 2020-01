Coraz bliżej zakazu stosowania plastikowych opakowań

Unia Europejska przymierza się do wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania opakowań z tworzywa sztucznego.

Wiadomo już, że od 2021 r. na terenie UE zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży plastikowych słomek do napojów, sztućców, talerzy oraz patyczków higienicznych. Jak donosi portal e-sadownictwo.pl to jednak nie koniec obostrzeń dotyczących opakowań z tworzyw sztucznych. Komisja Europejska rozważa już bowiem wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania opakowań z plastikowych.

Portal powołuje się na wywiad w niemieckiej gazecie Die "Welt", którego udzielił nowy komisarz ds. środowiska, Virginijus Sinkevicius. Przyznał on, że Komisja Europejska pracuje już nad nowymi przepisami, obejmującymi prośrodowiskowe wymagania wobec producentów.

Parlament Europejski zdecydował już, że do 2025 roku kraje członkowskie UE będą musiały ograniczyć listę produktów, dla których nie ma dotąd alternatywnych opakowań. Dotyczy to również produktów spożywczych, tj. owoców, warzyw i mięsa. Wszystko wskazuje jednak na to, że obostrzenia wprowadzane będą szybciej. Kraje członkowskie mają zostać zobowiązane do opracowania programów, które zaowocują powrotem do opakowań wielokrotnego użytku lub nadających się do recyklingu.