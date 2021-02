Credit Agricole: żeby otworzyć konto, nie musisz jechać do banku

Zmieniający się tryb życia stawia wyzwanie przed wieloma branżami, także przed rolnictwem. Zarządzanie finansami bez wychodzenia z domu staje się coraz bardziej pożądanym rozwiązaniem. Credit Agricole właśnie uruchomił aplikację do w pełni zdalnego otwierania konta dla rolników. To szybkie i wygodne rozwiązanie, które pozwala ograniczyć zbędne formalności do minimum.

Pod koniec 2019 r. bank Credit Agricole uruchomił dla klientów indywidualnych innowacyjną aplikację na telefon, poprzez którą można założyć konto w banku. Było to jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w Polsce. W tym roku bank idzie dalej i umożliwia także rolnikom otwarcie konta bez wychodzenia z domu. Najnowsza aplikacja CA24 Otwórz Konto Biznes jest całkowicie zdalnym procesem. Do otwarcia konta potrzebny jest jedynie dowód osobisty oraz numer REGON, pod którym firma wpisana jest w bazie GUS i aktualne dane rejestrowe w tej bazie. Przejście wszystkich ekranów przez klienta zajmuje do kilkunastu minut, a całość procedur, łącznie z aktywacją konta trwa do 8 h w dni robocze. Klienci, którzy zdecydują się otworzyć konto przez aplikację otrzymają dodatkowo 12 miesięcy bezpłatnej obsługi konta.

- Nowa usługa to odpowiedź na potrzeby klientów, związane z rosnącym znaczeniem świata wirtualnego oraz z sytuacją pandemii, która w pewnym sensie zrewolucjonizowała biznes. Możliwość wygodnego, szybkiego i bezpiecznego korzystania z bankowości to dzisiaj podstawy także dla prowadzących działalność rolniczą. Konto Agricole ma wszystkie funkcje potrzebne rolnikowi do rozliczeń z urzędami, agencjami, dostawcami i odbiorcami. Razem z aplikacją do obsługi rachunku tworzą świetnie zestrojone narzędzia, które ułatwiają zarządzanie pieniędzmi i dostęp do nich z dowolnego miejsca. Teraz takie konto można otworzyć u nas w pełni zdalnie, w zaledwie kilka godzin, do tej procedury nie potrzebne są żadne dokumenty papierowe. – mówi Mateusz Twaróg, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Agrobiznesu w banku Credit Agricole.

Zdalne otwarcie konta w banku przez aplikację CA24 Otwórz Konto Biznes możliwe jest dzięki identyfikacji tożsamości za pomocą metody biometrycznej. Zastosowany system między innymi pozwala porównać osobę ze zdjęcia z dowodu osobistego z osobą ze zdjęcia typu selfie. Zestawienie opiera się na indywidualnych, niepowtarzalnych cechach każdego człowieka i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych klienta.

Nie ulega wątpliwości, że polskie społeczeństwo, w tym przedstawiciele sektora rolniczego, z roku na rok coraz bardziej się cyfryzuje. Taki obraz przedstawia m.in. raport Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015–2019”. Pokazuje wzrost poziomu wykorzystywania nowych technologii w zakresie korzystania z Internetu, pozyskiwania informacji, komunikacji. W ciągu badanych 5 lat procent rolników regularnie korzystających z Internetu wzrósł o niemal 15 proc. (2015 – 45,6%; 2019 – 60%). Wśród tej grupy zawodowej sukcesywnie wzrasta też odsetek osób zamawiających lub kupujących towary lub usługi przez Internet. W 2019 r. z urządzeń przenośnych do łączenia się z Internetem korzystało 40.3 proc. rolników. Liczba ta cały czas się zwiększa, a pandemia dodatkowo przyśpieszyła proces.

- Korzenie naszego banku mają ponad 100 lat. Początki Credit Agricole to francuskie kasy rolnicze. Wspieranie rolników jest elementem naszej tradycji, dlatego wprowadzamy rozwiązania, które pomogą usprawnić prowadzenie działalności sektora rolniczego i są spójne z trendami w obszarze dostępu do bankowości – zaznacza Przemysław Przybylski, rzecznik banku Credit Agricole.

Konto AGRICOLE, które Credit Agricole proponuje rolnikom, wyposażone jest w nowoczesny eBank, aplikację CA24 Mobile do zarządzania rachunkiem firmowym, płatnościami, oszczędnościami i kredytami, a także takimi usługami jak Google Pay i Apple Pay. Posiada także funkcje niezbędne do rozliczeń z urzędami, Agencjami, dostawcami i odbiorcami. Dodatkowo dzięki współpracy ze spółkami Grupy Credit Agricole klienci banku mają dostęp do szerokiej oferty produktów i usług z zakresu ubezpieczeń, leasingu, terminali płatniczych i wielu innych.