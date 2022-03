Czeka nas jeszcze większy kryzys

Atak Rosji na Ukrainę w naszym przypadku przyczyni się do pogłębienia problemów strukturalnych, z którymi nie radzimy sobie od lat, a to zaś zwiększy u nas zakres i siłę kryzysu ekonomicznego.

Wydaje się, że agresywny i barbarzyński napad na Ukrainę zlikwidował w Polsce wszystkie problemy, bo nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo. To prawda. Nie ma nic ważniejszego w tej chwili niż Ukraińców i Europejczyków i rzecz jasna nasze bezpieczeństwo. Ale jest druga strona medalu. Prawda jest taka, że nic nie zniknęło, nasze problemy ekonomiczne pogłębiają się, a wojna w Ukrainie dodatkowo je wyostrzy. Obecne wzrosty cen wieprzowiny czy zbóż, choć cieszą, to w rzeczywistości ich zwyżki są słabe i krótkotrwałe, a ponadto opierają się na słabych fundamentach bardzo podatnych na spekulację. W praktyce, zwłaszcza wycena zbóż, będzie źródłem kłopotów, np. w chwili zakupu materiału siewnego czy zakupu pasz w kontekście rosnących kosztów i słabnącej, realnej rentowności.

Których ekspertów słuchać?

Problemem Polski nie jest brak ludzi na tzw. stanowiskach kierowniczo-decyzjnych, ale ludzi którzy wiedzą co i jak powinno się na nich robić bez względu na kto w danej chwili rządzi. W Polsce od dekad obowiązuje selekcja negatywna, która bywa także nazywana BMW (bierny, mierny ale wierny). W naszym kraju są ludzie – eksperci posiadający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, a do tego znający działanie tego czegoś – co jest przedmiotem ich specjalizacji – za granicą w gospodarkach dobrze zorganizowanych. Sęk w tym, że ich się czasem słucha, ale rzadko słyszy i rozumie. W efekcie tworzone rozwiązania systemowe są najczęściej skutkiem doraźnych działań, pod wpływem większej lub mniejszej presji społecznej. Niestety najczęściej są to pomysły błędne ekonomicznie i prawnie.

Inną kategorią są eksperci z przekonaniem, że wszystko wiedzą najlepiej i nie słuchają innych opinii. Żadna skrajność nie jest dobra. Na poparcie tych słów niech będzie przykład z obszaru hodowli świń. Otóż na początku epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce koncepcja walki z tą chorobą była prowadzona w oparciu o założenie samoistnego wyginięcia wirusa, jak to się dzieje w przypadku klasycznego pomoru świń (CSF). Wirus ASF nie tylko nie wyginął w sposób naturalny, ale dzięki dzikom się rozprzestrzenił. Oczywiście to nie jest li tylko jedyna przyczyna rozwoju wirusa, bo nie przestrzeganie bioasekuarcji wcale do słabszych powodów nie należy.

Wzrosną stopy procentowe

Nie należy zapominać, że w styczniu tego roku – jak podał Główny Urząd Statystyczny – inflacja w Polsce była na poziomie 9,2%. Za miesiąc luty eksperci prognozują od lekkiego spadku aż po przekroczenie 10 procent. Ta rozbieżność poglądów sama w sobie jest też wymowna. Już niedługo dowiemy się kto miał rację. Nie łudźmy się, że inflacja obniży się o dwa czy trzy procent albo, że weszliśmy w trwały trend spadkowy. Raczej jest odwrotnie. Skutki wojny (która co prawda zaczęła się 24 lutego i jeszcze nie zbyt mocno wpłynęła na sytuację makroekonomiczną w Polsce) z pewnością będziemy odczuwać w kolejnych miesiącach a może nawet latach. Agresja Rosji na Ukrainę już oddziałuje na ceny zbóż oraz wartość złotówki. Kursy euro i dolara oraz innych walut są na poziomie jakiego dawno nie widzieliśmy, odpowiednio 4,80 zł i 4,30 zł. Wskazują one jak bardzo nasza waluta jest podatna na wahania i skoki kursowe mówią dużo o kondycji naszej gospodarki.

Skandaliczne jest to, że Rada Polityki Pieniężnej zlekceważyła chwilę, kiedy podniesienie stóp procentowych było najlepsze i w skutkach dla Polaków najłagodniejsze. Wszelkie tłumaczenia na ten temat Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polski, już przeszły do historii i są oceniane w kategorii ekonomicznego kabareciarstwa stand-up, choć Polacy ani biznes nie mają się z czego śmiać.

Rozpoczęty w październiku 2021 roku cykl podwyżek stóp procentowych nie może być zatrzymany, chyba że chcemy doświadczyć prawdziwego odlotu cen znanego nam z końcówki PRL-u. Trzeba podkreślić jasno, że obecna inflacja nie jest skutkiem wojny, ale jej przyczyny przede wszystkim leżą w błędnej polityce rządu, a w zasadzie w jej braku.

Pocieszeniem jest to, że brak pomysłów nie jest cechą tylko polskiego rządu. Gdy już zostanie coś wymyślone, to pomysły są z kategorii po linii najmniejszego oporu. Przykładowo po kryzysie finansowym w 2008 roku wymyślno luzowanie ilościowe, czyli drukowanie tzw. pustego pieniądza, który służył do skupowania obligacji. Celem było utrzymanie popytu, ale faktycznie ta polityka nie budowała rynku, ale go degradowała.

Epidemia SARS-Cov-2 doświadczyła mocno narody (społeczeństwa) i ich gospodarki. Tym razem w celu utrzymania popytu i pobudzenia koniunktury wymyślono oddziaływanie proinflacyjne, czyli rozwój poprzez inflację. Każdy, kto choć trochę się interesuje ekonomią wie, że inflacja to bardzo nierówny i niszczycielski podatek, bo okrada z dochodów i oszczędności. Jedynym beneficjentem jest rząd, który wskutek inflacji ma większe dochody budżetowe głównie z podatku VAT. W naszym przypadku rząd faktycznie nie musiał tworzyć środowiska inflacyjnego, bo zostało ono już wygenerowane przed epidemią. Rząd jedynie regularnie dolewa oliwy do ognia i robi to poza budżetem państwa. Kuriozum jest czternasta emerytura, która jest, którą się odwołuje, a gdy w oczy zagląda klęska wyborcza w cudowny sposób znów się pojawia. W efekcie polityki rządu poza kontrolą parlamentu znalazło się blisko 300 mld zł długów, które gdyby zsumować z deficytem, to stałoby się jasne, że zostały przekroczone wszelkie progi ostrożnościowe zadłużenia.

Brak stabilności odbija się na nastrojach Polaków a także przedsiębiorstw. Oczekiwania inflacyjne Polaków obecnie są wysokie wyższe niż odczyty GUS. Inflacja rynkowa w połowie lutego bieżącego roku została oszacowana przez rynek na 15% (a nie 9,2% jak podał GUS). Z kolei stopy procentowe rynkowe, według analityków, były na poziomie około/lub ponad 5%, gdy tymczasem Rada Polityki Pieniężnej ustaliła je na 2,75%. Czy coś od tamtego czasu zmieniło się na lepsze? Wręcz przeciwnie. Doszła wojna w Ukrainie, ale nie ona będzie dyktować wszystkie warunki. Z pewnością mocno podbije wskaźniki oraz koszty. Wahania w zakresie wartości złotówki pokazują jaki jest pułap, który wydaje się nie mieć końca.

To że PKB za IV kwartał 2021 roku wynosiło 7,3% (za cały rok 5,7%), to choć cieszy, ale prawda jest taka, że przy rosnącej inflacji niewiele z tego zostaje. Odczyt wzrostu gospodarczego wskazuje na ostre przegrzanie gospodarki, która funkcjonuje w silnym środowisku inflacyjnym – co należy podkreślić – wygenerowanym przez nasz rząd i Radę Polityki Pieniężnej, niezależnie od zawirowań wokół źródeł surowców energetycznych. Tego stanu przesterowania gospodarki oraz wzrostu cen nie da się utrzymać na dłuższą metę, dlatego kolejne podwyżki stóp procentowych są konieczne, a na koniec roku trzeba się spodziewać poziomu 5 procent dla stopy podstawowej.

Rośnie zagrożenie stagflacją

Ludwik Kotecki, nowy członek Rady Polityki Pieniężnej, twierdzi że obecnie nie ma zagrożenia stagflacyjnego, ale kolorowo też nie jest. Pojawia się pytanie, ile i jak długo da się osiągać cele budżetowe inflacyjnym koksowaniem? Sytuację mógł ustabilizować Polski Ład, ale tenże plan jest wyborczym sposobem redystrybucji pieniędzy, który – jak zresztą przyznali członkowie rządu pod naporem krytyki ekspertów – został zbudowany na fałszywym wyobrażeniu i widzimisię, a nie faktach. Skandal to najłagodniejsze określenie na tego rodzaju postępowanie. Decyzją, która pogłębiła problem, było bezprawne rozporządzenie ministra finansów (był nim Tadeusz Kościński) zmieniające ustawę o Polskim Ładzie. Tu nie ma miejsce na cytowanie, co o tym sądzą przedsiębiorcy, rolnicy i prawnicy, ale można to podsumować dyplomatycznym stwierdzeniem – katastrofa.

Trzeba mieć na uwadze to, że w Polsce od dawna jest niski poziom inwestycji. W 2020 roku w Polsce stopa inwestycji, czyli relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB, wyniosła 16,7%. Był to najniższy udział inwestycji w PKB od początku lat 90. W programie Mateusza Morawieckiego z 2016 roku Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został założony ambitny cel, a mianowicie 22-25%. Nic z tego nie zostało osiągnięte, bo zamiast tworzyć warunki inwestycyjne i przyciągać inwestycje nastawiono się na wspieranie konsumpcji tzw. wyborczej, czyli de facto tworzenie środowiska inflacyjnego (czyli koksowanie inflacyjne).

W międzyczasie doszła epidemia SARS-Cov-2, kryzys energetyczny, wysoka inflacja oraz wojna w Ukrainie i związany z nią kryzys humanitarny, który nasz kraj bez słowa sprzeciwu podjął, a Polacy pokazali swoją ofiarność. Jednak przy przegrzanej gospodarce, rosnących cenach, rosnących zapasach i śladowych inwestycjach oraz wojnie wzrost gospodarczy zacznie hamować za sprawą podwyżek stóp procentowych i otworzy się furtka dla stagnacji, a w zasadzie dla pierwszej jej objawu – szoku stagflacyjnego.

Rosną ceny zbóż

Polscy rolnicy są już zmęczeni wyczekiwaniem lepszych czasów, dlatego nie dziwi radość u hodowców świń jaką wywołała ostatnia informacja na niemieckiej dużej giełdzie wieprzowej (VEZG) o podwyżce o 18 eurocentów (wzrost do 1,50 euro) za kilogram żywca. Uruchomiła się wyobraźnia i nadzieja, że idą lepsze czasy. Sęk w tym, że w rzeczywistości na horyzoncie nie ma widoków na trwałą zmianę. Takie same oczekiwania na poprawę mają inne branże rolne, jak np. mleczarze, drobiarze, hodujący owoce i warzywa.

Obecnie powody do radości mają rolnicy uprawiający zboża. Ceny wręcz szaleją. Ale te wzrosty ściśle się wiążą z wojną. Jak to napisał na swoim profilu na Twitterze Marek Studziński, praktyk rolnictwa, „Jedni się cieszą ze wzrostu cen zbóż, a innych te podwyżki dobijają mimo i tak już trudnej sytuacji”. Trudnie temu zaprzeczyć wszak wojna i krwawiąca Ukraina oraz nałożone na Rosję i Białoruś sankcję zmienią układ gry na rynku zbożowym.

Z kolei Mirosław Marciniak, analityk rynku zbożowego i oleistego podkreślił w swoim ostatnim komentarzu dla Farmer.pl, że Polska pszenicą i kukurydzą stoi i nie ma zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Jednocześnie zwraca uwagę, że „przedłużająca się wojna, oznacza brak eksportu z regionu, który od kilku lat stanowi główne źródło zaopatrzenia świata w pszenicę i kukurydzę – to z kolei oznacza większy popyt na zboża z UE, w tym także z Polski, a w konsekwencji wzrosty cen”.

Jakby nie patrzeć rynki rolne czeka zarządzanie podażowe, bo nikt na wojnie nie będzie chciał tracić. Wyższe więc ceny zbóż automatycznie przełożą się na wyższe ceny żywności dla konsumentów oraz ceny pasz, nie tylko w tym roku, ale również w przyszłym i być może w kolejnym roku także. Perspektywa więc niskiej inflacji oddala się, zaś wyższe stopy są koniecznością, chyba że chcemy mieć półkilogramowy bochen chleba za 20 zł lub więcej.

Kryzys będzie się pogłębiał

Do 24 lutego bieżącego roku wszelkie planowania opierano na założeniach makro oraz własnych celach sprzedażowych. Tymczasem od tego dnia zmieniło się wszystko. Z globalnego obiegu wypadły dwa ważne rynki rolne (a Białoruś za chwilę dołączy): rosyjski (zbożowy, nawozowy) i ukraiński (zbożowy). Można powiedzieć, że zmienia się architektura rynku rolnego i pojawia się pytanie, kto i jak będzie chciał ją ułożyć? Czy to będą Stany Zjednoczone, czy będzie to Unia Europejska, a może Chiny albo Brazylia wszak każdy z nich to gracz pierwszej ligi, a może ktoś inny nada dynamikę i kierunki.

Niewątpliwie gospodarka Rosji wskutek międzynarodowych sankcji osiągnie dno na jakim nigdy nie była. Już dziś rubel, w trzecim dniu sankcji, ma status waluty śmieciowej, niebawem stanie się jeszcze walutą wewnętrzną jak północnokoreański won. A to dopiero początek. Nie to, że należy specjalnie na tym ubolewać, ale wywołana wojna, a dokładniej jej skutki dotkną i nas. Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas otwarcia Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Salon International de l'Agriculture powiedział o wojnie na Ukrainie, że „ta wojna będzie długotrwała i będzie miała konsekwencje dla sektora rolniczego”. Nie sprecyzował co dokładnie miał na myśli. Nie ma też analiz eksperckich wskazujących, co i jak głęboko się wydarzy, bo rzeczywistość w konfrontacji z nabierającym dynamiki kryzysie jest słabo przewidywalna. Jedynie w przypadku sankcji wobec Rosji wiadomo, że będzie to dla tego kraju katastrofa. Jeśli więc nie wiadomo co i jak będzie, to znaczy że trzeba się szykować na trudne czasy, a jeśli ta wizja nie zrealizuje się w całości, to będzie to miłe zaskoczenie.

Z pewnością wojna odbije się na wszystkich cenach i kosztach. Jak to zostało napisane wyżej droższa pszenica, to faktycznie droższa żywność, w tym ta pochodzenia zwierzęcego, jak np. mleko czy mięso. Inflacja już wywróciła do góry, a dokładniej wyrzuciła do kosza, cenniki. Obecnie wszelkie taryfy wydają się być odległą przeszłością, a ustalanie ceny odbywa się na bieżąco.

Firmy podnoszą ceny i będą to robić poprzez serię małych, ale regularnych podwyżek zamiast jednej lub kilku dużych. Choć jednorazowego skoku cenowego nie da się wykluczyć. Celem jest i będzie utrzymanie rentowności. Kluczem do tego są właśnie ceny. Inaczej pisząc biznes dobrze wie, że w czasie kryzysu lepiej przełknąć niższe wyniki sprzedaży niż obniżkę cen, bowiem one dają marżę, czyli zysk. Z kolei cenę obniżoną trudno podnieść, a czasem to jest niemożliwe.

Polski rząd w celu ratowania wartości złotówki zdecydował się na dużą zmianę. Ministerstwo Finansów poinformowało 2 marca, że środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji będą wymieniane przede wszystkim na rynku walutowym w odpowiedniej skali. Wymiana tych środków w NBP będzie miała charakter uzupełniający.

Z kolei Narodowy Bank Polski twierdzi, że deprecjacja złotego nie jest spójna z fundamentami polskiej gospodarki, ani też z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej NBP. To oczywiste, bo trudno by inwestorzy walutowi realizowali cel NBP. Sytuacja polskiej waluty pewnie byłaby lepsza, gdyby polska gospodarka opierała się na inwestycjach, a nie inflacyjnym koksowaniu. Gdyby nakłady brutto na środki trwałe do PKB (czyli inwestycje) zostały z synergizowane z unijnymi pieniędzmi zablokowanych przez Komisję Europejską na skutek antypraworządnych działań legislacyjnych, to byłby solidny fundament. Tymczasem jest inaczej, a rząd z NBP próbuje doraźnie wyklepywać wartość złotówki, gdy tymczasem rynek, opierający się na faktach, spodziewa się już niedługo kursu euro na poziomie 4,93 zł, a dolara 4,52 zł, co nie znaczy, że ta prognoza jest najgorszą. Przed nami więc jeszcze większy kryzys.