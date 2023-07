Pytanie jest o tyle zasadne, że 100 dni temu, czyli na początku urzędowania minister Robert Telus był skory do opublikowania natychmiast listy podmiotów importujących zboże z Ukrainy. Jednak jego narracja z czasem uległa zmianie.

I dodał:

– Drodzy państwo, tutaj też do tych, którzy tak próbują jakoś tak wymusić upublicznienie tych list. Jestem zwolennikiem, tutaj nie ma się czego bać. Nawet firmy te, które zboże kupowały zgodnie z prawem, one mówią, żeby to opublikować. Ale ja się boję, że opublikujemy część, a część nie zostanie (opublikowana – dop. redakcji). I wtedy dopiero się okaże: no kogo tam ma Telus do ukrycia, skoro nie opublikował. I to jest taki problem po prostu tylko i wyłącznie techniczny – stwierdził Robert Telus.