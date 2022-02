Czy można ubiegać się o dotację "Czyste Powietrze" na wymianę pieca w nowym domu?

Czy można ubiegać się o dotację z programu Czyste Powietrze już w czasie trwania budowy domu? A jeśli istniejący dom nie przeszedł procedury oddania do użytku to czy można ubiegać się o dofinansowanie instalacji grzewczej lub przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych? Odpowiedzi udziela ekspert NFOŚiGW.

Do redakcji Farmera zgłosił się rolnik, który kończy budowę domu. Dom pomimo, że nie został jeszcze prawnie oddany do użytku jest już praktycznie gotowy do zamieszkania. Inwestor nie wysłał jeszcze zawiadomienia o zakończeniu budowy do stosownego urzędu.

Zapytał się, czy może ubiegać się o dotację z "Czystego Powietrza" na zakup ekologicznej instalacji grzewczej? Czy też może ubiegać się o dotację dopiero po formalnym zakończeniu budowy?

Dofinansowanie "Czyste Powietrze" tylko dla wybudowanych domów

Jak podkreśla ekspert NFOŚiGW w opisanym przypadku, inwestor nie może ubiegać się o dotację w programie „Czyste Powietrze” – ani obecnie, ani po zakończeniu budowy.

- Zgodnie z założeniami, podstawowym celem programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - podkreśla Sławomir Kmiecik, doradca Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ekspert NFOŚiGW dodaje że dodatkowy wymóg polega na tym, że musi to być budynek już istniejący, co jest zapisane w programie w punkcie 9.2.2 (pod tabelą „Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji”):

„Maksymalne kwoty dotacji opisane w powyższej tabeli nie sumują się oraz ustalone są dla istniejącego budynku/lokalu mieszkalnego (do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego).”

Jak dodaje Sławomir Kmiecik z NFOŚiGW, w przypisie znajduje się natomiast następująca definicja budynku istniejącego:

„Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego organ właściwy nie wniósł sprzeciwu lub na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ”.

- Dom w chwili zakończenia jego budowy faktycznie stanie się budynkiem istniejącym, jednak w programie „Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie na nowe źródło ciepła tylko wówczas, jeśli w ramach dofinansowanego przedsięwzięcia zlikwidowany zostanie „kopciuch”, czyli dotychczas używany, nieefektywny i przestarzały piec na paliwo stałe - podkreśla ekspert NFOŚiGW.

W przypadku nowo budowanego domu z oczywistych względów jest to niemożliwe.

Nawet jeśli wybudowaliśmy dom, który dopiero po ustawowo określonym czasie został zgodnie z prawem oddany do użytku, a wcześniej przeprowadziliśmy prace termomodernizacyjne lub wymieniliśmy piec to nie kwalifikują się one na dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze".

Po jakie nowe dotacje sięgniesz po wybudowaniu nowego domu?

NFOŚiGW zachęca jednak do zainteresowania nowym programem priorytetowym „Moje Ciepło”, w którym będzie można dostać od 7 do nawet 21 tys. zł dotacji na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi w nim nabór na przełomie I i II kwartału 2022 r.

Ze wsparcia finansowego skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać ma zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.