Według obowiązujących obecnie przepisów do obliczenia czynszu dzierżawnego wpłacanego do KOWR przyjmowana jest średnia krajowa cena skupu kwintala pszenicy wskazana w obwieszczeniu prezesa GUS za poprzedzające półrocze. Ale rolnicy chcą zmian tych przepisów - bo obecne stawki czynszu są niewspółmiernie wysokie w porównaniu z zyskami, jakie rolnicy uzyskują z produkcji rolnej. Ale czy taka zmiana jest w ogóle możliwa?

Z pytaniem o to, czy jest możliwość zmiany przepisów w kwestii zasad obliczania czynszu dzierżawnego wpłacanego do KOWR, rozżaleni obecną sytuacją rynkową, rolnicy zwracają się do redakcji farmer.pl bardzo często.

Ostatnio - o zmianę sposobu naliczania czynszu dzierżawnego dla państwowej ziemi domagała się też Lubelska Izba Rolnicza.

- Wysokość wyliczanych obecnym sposobem czynszów jest niestabilna i obecnie zbyt wysoka dla rolników, zwłaszcza w obecnym czasie, gdzie nastąpił znaczny spadek opłacalności produkcji rolniczej - wskazuje Lubelska Izba Rolnicza i proponuje, by do naliczania czynszu dzierżawnego przyjmować średnie ceny kwintala żyta lub pszenicy właśnie za okres 11 kwartałów.

- Taka zmiana sposobu naliczania czynszu dzierżawnego będzie przeciwdziałać nadmiernym wahaniom jego wartości - uważa LIR.

W obliczu tych propozycji przypominamy Państwu, jakiej odpowiedzi - na podobne pytanie przesłane do redakcji przez rolnika - udzielił nam na początku września ub. roku wiceminister Rafał Romanowski:

- Odnosząc się do postulatu zmiany sposobu naliczania czynszu dzierżawnego, który według propozycji przedstawionej przez rolnika powinien być naliczany nie w oparciu o cenę pszenicy, a żyta, albo w inny sposób, to w pierwszej kolejności należy wskazać, że czynsz dzierżawny jest przychodem z gospodarowania mieniem - napisał wiceminister.

Jego wysokość określa się w umowie dzierżawy, a jego uiszczanie należy do obowiązków dzierżawcy nieruchomości rolnych. Czynsz dzierżawny pobiera się od użytków rolnych z odniesieniem do jednostki przeliczeniowej, jaką jest hektar fizycznej powierzchni, budynków, budowli i urządzeń, obiektu stawowego typu pstrągowego, obiektu stawowego typu karpiowego, plantacji wieloletnich. Czynsz dzierżawny ustala się w umowie jako sumę pieniężną albo jako równowartość pieniężną odpowiedniej ilości pszenicy. Jest on płatny za półrocze roku kalendarzowego z dołu. Należność z tytułu czynszu określonego w umowie jako równowartość pieniężną odpowiedniej ilości pszenicy ustala się na podstawie średniej krajowej ceny pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu. Średnią krajową cenę skupu pszenicy ustala się zaś na podstawie obwieszczeń Prezesa GUS, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 20 dni po upływie każdego półrocza kalendarzowego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 433), wyznaczył metodę ustalenia kwoty czynszu, która zależy od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, wartości księgowej budynków i budowli oraz charakteru możliwej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak widać - pisze wiceminister Romanowski - istotnymi czynnikami wpływającymi na wysokość czynszu dzierżawnego jest klasa gruntów i ich potencjał gospodarczy oraz środki trwałe. Zatem czynsz dzierżawny jest wypadkową potencjału gospodarczego nieruchomości. Można wręcz powiedzieć, że stanowi udział właściciela nieruchomości w przychodach uzyskiwanych przez dzierżawcę z przedmiotu dzierżawy. Stąd też sposób wyliczania czynszu dzierżawnego w odniesieniu do średniej ceny skupu pszenicy w danym półroczu, podawanej przez GUS, jest odpowiedni do społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa dzierżawy i odpowiedni do cen skupu kształtujących się na rynku.

Jak podkreśla wiceminister Romanowski, w swoich założeniach ustawodawca przyjął, że średnia cena pszenicy właśnie za dane półrocze jest wielkością, która obiektywnie odzwierciedla relacje kosztów produkcji rolniczej do zysków.

GUS musiałby zmienić metodykę badań cen

- Postulowana przez rolnika zmiana dotycząca ustalania stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o ceny np. żyta wymagałaby również zmiany założeń do statystyki prowadzonej przez GUS, tj. np. zbierania i przetwarzania danych co do cen tego zboża w innym ujęciu, niż na potrzeby dotychczasowe - zaznacza wiceminister.

Dodatkowo postulowana zmiana podstawy naliczania czynszu musiałaby prowadzić w rezultacie do zmian systemowych poprzez zmianę ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w odniesieniu do przepisu art. 39a oraz przepisów Rozdziału 4 Gospodarka finansowa.

W oparciu o wpływy z rozdysponowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa budowany jest plan finansowy na rok obrachunkowy z projekcją wpływów na kolejne 2 lata. Zmiana ustawy automatycznie pociągałaby zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jako przepisu wykonawczego do ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Żyto też drożeje

- Jednocześnie należy podkreślić, że aktualny sposób ustalania czynszu dzierżawnego, powiązany z wysokością cen płodów rolnych, uwzględnia możliwości dochodowe gospodarstw rolniczych. Co prawda, w sytuacji wzrostu cen płodów rolnych czynsz ulega podwyższeniu (podobnie jak możliwości dochodowe rolników, którzy sprzedają te płody po wyższych cenach), jednakże w sytuacji spadku cen produktów wysokość czynszu również ulega obniżeniu. Względy te przemawiają zatem za brakiem uzasadnienia dla przejścia na inny sposób naliczania czynszu dzierżawnego - uważa wiceminister Romanowski.

- Zwracam również uwagę, że sama zmiana ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w oparciu o ceny np. żyta, niekoniecznie musi oznaczać zmianę na korzyść dzierżawcy, ponieważ czynsz dzierżawny ustala się w decytonach. Tak ustalona wysokość jest dopiero mnożona przez cenę pszenicy. Taki sam mechanizm miałby zatem zastosowanie do ustalania wysokości czynszu w oparciu o cenę żyta. W przypadku zatem wzrostu ceny żyta, czynsz dzierżawny również uległby zwiększeniu - dodaje.

KOWR może zareagować, ale musi wiedzieć

Jak podkreśla w odpowiedzi dla redakcji farmer.pl wiceminister Romanowski, mając na uwadze potencjalne problemy dzierżawców z wywiązywaniem się z zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, spowodowanych wzrostem średniej ceny skupu pszenicy, KOWR może odroczyć określony w umowie termin zapłaty należności, rozłożyć ją na raty albo umorzyć w części lub w całości, jeżeli przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe. KOWR może odroczyć termin zapłaty należności lub rozłożyć ją na raty w przypadku gwałtownego załamania się rynku zbytu lub gwałtownego spadku cen produktów wytwarzanych w gospodarstwie lub przedsiębiorstwie dłużnika albo w przypadku wystąpienia innych nadzwyczajnych zjawisk gospodarczych lub wystąpienia zdarzeń losowych, jeżeli ich skutkiem jest pogorszenie się sytuacji płatniczej w stopniu uniemożliwiającym terminową zapłatę należności KOWR, a których dłużnik nie mógł przewidzieć w ramach racjonalnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Co więcej - jak wymienia wiceminister - należność może być umorzona w całości lub w części wtedy, gdy prowadzone przez KOWR postępowanie wyjaśniające wykaże, że na skutek okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu w stopniu znacznie przewyższającym obniżenie wysokości czynszu dokonane na podstawie art. 700 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.), a zapłata należności byłaby związana z nadmiernymi trudnościami w odtworzeniu produkcji rolnej. Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności podmiot zainteresowany skorzystaniem z tych możliwości (a zatem również dzierżawca), składa do oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na położenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, z której wynikają te należności.

- Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają zatem KOWR reagowanie na przedstawione przez Panią redaktor sytuacje. Do „zmiany” wysokości czynszu dzierżawnego nie jest konieczna w każdym przypadku zmiana samej umowy dzierżawy, a złożenie przez dzierżawcę odpowiedniego wniosku do właściwego oddziału terenowego KOWR, który po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, wskaże zainteresowanemu podmiotowi, czy jest możliwe zastosowanie jednej z form wsparcia, o których mowa wyżej - podkreśla w odpowiedzi wiceminister Romanowski.

W podobnym tonie wypowiadało się też kierownictwo KOWR: