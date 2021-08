Czy poszkodowany rolnik może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia np. falownika instalacji fotowoltaicznej z powodu nagłego skoku napięcia w sieci spowodowanego uderzeniem pioruna? Eksperci podkreślają, że tak, ale uzyskanie odszkodowania może prowadzić do sporu z ubezpieczycielem.





Czy obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych obejmuje przepięcia fotowoltaiki? Zdaniem ekspertów Rzecznika Finansowego tak, choć każdy rolnik powinien mieć świadomość, że ta kwestia może stać się tłem sporu z ubezpieczycielem.

Jaki zakres obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych?

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym obejmuje zniszczenia spowodowane przez zdarzenia losowe w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Na tej liście nie ma wyraźnie wymienionego tzw. przepięcia. Standardowo w warunkach umów dobrowolnych jest ono definiowane jako nagły wzrost napięcia w instalacji na skutek uderzenia pioruna w pobliżu. Może ono spowodować uszkodzenie instalacji fotowoltaicznej, nowoczesnych pieców, klimatyzacji czy elementów instalacji elektrycznej.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych mówi tylko o uderzeniu pioruna i szkodach będących jego następstwem. Wzrost napięcia w sieci może być niewątpliwie skutkiem uderzenia pioruna.

Czy zatem poszkodowany rolnik może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia np. falownika instalacji z powodu nagłego skoku napięcia w sieci spowodowanego uderzeniem pioruna?

Czy pośrednie skutki uderzenia pioruna są objęte ubezpieczeniem?

Rzecznik Finansowy, wspierając się opiniami innych ekspertów (np. dr hab. Małgorzaty Serwach), przypomina o wynikającej z art. 22 ust. 1 u.u.ob. zasadzie, zgodnie z którą w kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. W grę wejdą tutaj zatem ogólne przepisy o odpowiedzialności odszkodowawczej.

Rzecznik Finansowy powodując się na eksperckie opinie dr hab. M. Serwach, która przypomina, że "zgodnie z art. 361 § 1 k.c. odpowiedzialność odszkodowawcza dotyczy normalnych następstw danego zdarzenia. Kodeks cywilny (ani też ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych) nie wprowadza zatem ograniczenia w postaci warunku bezpośredniości następstw. Dlatego pośrednie skutki jednego ze zdarzeń wymienionych w art. 67 ust. 1 również będą objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile ich wystąpienie będzie pozostawać w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem losowym objętym ubezpieczeniem".

Zdaniem e. dr hab. Małgorzaty Serwach nie ma bowiem wątpliwości co do tego, że do odszkodowań z umów ubezpieczenia stosuje się analogiczne reguły jak do odszkodowań na podstawie ogólnych przepisów kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem modyfikacji ustawowych i umownych dotyczących stosunków ubezpieczeniowych. Zastosowanie będzie miała zatem również teoria adekwatnego związku przyczynowego.

Jak więc zauważa dr hab. Małgorzata Serwach w wyżej wymienionych jako przykłady sytuacjach będzie zachodzić odpowiedzialność ubezpieczyciela. Niewątpliwie bowiem w tych przypadkach szkoda pozostaje w związku przyczynowym ze zdarzeniem należącym do zakresu ochrony ubezpieczeniowej i zostało spełnione kryterium normalności następstw.