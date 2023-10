Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości budzi wiele emocji. Nie bez powodu. Osoby przymusowo pozbawione swoich podstawowych i konstytucyjnie zagwarantowanych praw chciałyby mieć pewność, że otrzymają godziwą rekompensatę, a ich sytuacja nie będzie gorsza niż przed wywłaszczeniem. Obowiązujące w polskim porządku prawnym przepisy oraz ich interpretacja przeprowadzana przez sądy administracyjne prowadzą do wniosku, że odszkodowanie powinno być słuszne, czyli sprawiedliwe i ekwiwalentne. Tylko co tak właściwie oznacza to w praktyce?

Szkoda rzeczywista a utracone korzyści

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odszkodowanie za wywłaszczenie powinno odpowiadać wartości utraconych praw. Ponadto wysokość odszkodowania co do zasady odpowiadać powinna rynkowej wartości nieruchomości. W praktyce, jak już wiemy, wygląda to jednak różnie. W polskim porządku prawnym brakuje natomiast podstawy prawnej do ustalenia odszkodowania za tzw. utracone korzyści z tytułu wywłaszczenia. Co więcej, przyjmuje się, że takie stanowisko nie pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą słusznego odszkodowania za wywłaszczenie, wyrażoną w treści art. 21 ust. 2 Konstytucji RP. Zdaniem części prawników z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, że takie odszkodowanie ma być słuszne, a nie pełne - czyli uwzględniające również wszelkie korzyści majątkowe, jakie wywłaszczony podmiot może utracić w bliższej i dalszej przyszłości wskutek wywłaszczenia. Jakie mogą być tego skutki dla wywłaszczonego? Ogromne.

Przypadek z życia wzięty

Prowadząc parę lat temu sprawę o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie, spotkaliśmy się z sytuacją dość nietypową. Wywłaszczony został dom jednorodzinny klienta, do którego przylegało gospodarstwo. Nasz klient prowadził tam od kilkudziesięciu lat hodowlę bydła mlecznego, z którą wiązała się produkcja mleka oraz przychów cieląt. Proces hodowli i produkcji przez okres jej prowadzenia był stale modernizowany i przez wiele lat ulepszany. Dochód roczny z gospodarstwa był wysoki. Klient otrzymywał również różne nagrody branżowe, związane z prowadzoną hodowlą. Tak wysoka efektywność gospodarstwa wynikała jednak z tego, że właściciel stale doglądał zwierząt zarówno w dzień jak i w nocy. Było to możliwe dzięki temu, że jego dom znajdował się bezpośrednio przy oborach zwierząt.

W związku z wywłaszczeniem domu, klient zmuszony był jednak do budowy nowego domu, który oddalony był od gospodarstwa o ponad 2 km. W związku z tym dalsze prowadzenie hodowli zwierząt stało się dla niego bardzo trudne, ekonomicznie nieuzasadnione i fizycznie wyczerpujące. Do codziennych czynności związanych z hodowlą bydła mlecznego należy kilkukrotne dojenie krów, kilkukrotne karmienie stada, utrzymanie porządku (np. wywóz gnoju), mycie zwierząt oraz monitorowanie ich zdrowotności. Wykonywanie tych czynności w przypadku znacznej odległości gospodarstwa od domu jest niewykonalne. W związku z tym, wywłaszczony zmuszony był do likwidacji hodowli, a tym samym utracił dalsze możliwości zarobkowe, związane z prowadzoną od wielu lat hodowlą.

Wywłaszczony czuł się mocno pokrzywdzony tą sytuacją. Początkowo myślał, że szkoda którą poniósł, zostanie w jakiś sposób zrekompensowana w ramach odszkodowania za wywłaszczenie. Szybko przekonał się jednak, że niekoniecznie. W związku z tym zdecydował się na zlecenie profesjonalnemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie opinii o wartości utraconych korzyści za określony umownie okres. Następnie, po bezskutecznych próbach porozumienia się z inwestorem, skierował pozew o zapłatę do sądu cywilnego, a po niekorzystnym wyroku w pierwszej instancji, apelację, która również została oddalona. Uzasadnienie obu wyroków było podobne. Sądy zgodnie stwierdziły, że w polskim porządku prawnym brak jest podstawy prawnej do dochodzenia odszkodowania za tzw. utracone korzyści, czyli w tym przypadku za dochody, które wywłaszczony mógłby dalej osiągać, gdyby gospodarstwo nie zostało zlikwidowane. W omawianym przypadku - wbrew opiniom instytucji branżowych - sądy stwierdziły również, że wywłaszczony mógł gospodarstwo nadal prowadzić.

Według wywłaszczonych, sytuacja, która ich spotkała była natomiast równoznaczna z wywłaszczeniem faktycznym, czyli takim, które pozbawiło ich prawa własności, pomimo braku decyzji odpowiedniego organu administracji. Wedle obowiązujących przepisów, za taki rodzaj ingerencji w prawo własności nie przysługuje im żadne roszczenie. Z takim stanowiskiem, trudno było się wywłaszczonym pogodzić, gdyż odszkodowanie które otrzymali, nie pokryło szkody jakiej doznali. To z kolei zaburza zasadę proporcjonalności pomiędzy interesem prywatnym i publicznym i jako takie jest dla nich krzywdzące.

Odszkodowanie słuszne, to nie odszkodowanie pełne?

Powyższy przykład pokazuje, że wywłaszczenie może nierzadko powodować skutki, o których by nie pomyślał nikt, kto wywłaszczeniem nie został dotknięty. Wydaje się jednak, że racjonalny ustawodawca powinien je przewidzieć. Z doświadczenia wiem, że opisany powyżej przypadek wcale nie jest odosobniony. Wywłaszczenie, poza faktycznym pozbawieniem kogoś mienia, wiąże się niejednokrotnie z dramatami ludzkimi, utratą bezpieczeństwa, stabilności, zaufania do instytucji państwowych czy wreszcie z utratą możliwości zarobkowych na dotychczasowych zasadach. Polskie przepisy prawa nie przewidują jednak rekompensaty za tego rodzaju okoliczności. Wg Konstytucji odszkodowanie powinno być słuszne. Tymczasem w ugruntowanym już orzecznictwie sądów administracyjnych czytamy: „Słuszne odszkodowanie to odszkodowanie sprawiedliwe. Sprawiedliwe odszkodowanie to jednocześnie odszkodowanie ekwiwalentne, gdyż tylko takie nie narusza istoty odszkodowania za przejętą własność. Wymóg "słusznego odszkodowania", do którego odwołuje się art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, nie oznacza odszkodowania pełnego” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2017 r., I OSK 347/16.

Dochodzi tutaj do paradoksalnej sytuacji: interpretacja przepisów Konstytucji, która stanowić ma podstawę do obrony praw obywateli, zostaje wykorzystana przeciwko obywatelom. Co oznacza, że odszkodowanie słuszne to nie odszkodowanie pełne? Czy faktycznie można uznać odszkodowanie za słuszne i sprawiedliwe, skoro w wielu sytuacjach nie rekompensuje wywłaszczonemu realnych szkód związanych z wywłaszczeniem? Odpowiedzi na te pytania najlepiej szukać u wywłaszczonych, którzy z taką sytuacją się spotkali.

Joanna Nogala

Radca prawny Kancelaria Prawna INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k.

Kancelaria Prawna INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k. jest doradcą merytorycznym Fundacji INLEGIS