Wielu sprzedawców oferujących owies opałowy przyznaje, że można stosować go jako paszowy lub uprawiać, ale sprzedają go na opał bo uzyskują lepsze ceny. Foto. Shutterstock

Po tym, jak ceny pelletu sięgnęły powyżej 2400 zł za tonę a węgla ustabilizowały się na poziomie ok. 2000 zł/t jak grzyby po deszczu pojawiły się ogłoszenia o sprzedaży owsa opałowego. Jakie parametry powinien wykazywać owies, aby mógł być zakwalifikowany jako opałowy?

Na wielu internetowych portalach handlowych, sprzedawcy oferują owies opałowy i to dobrej jakości, który sprawdziłby się przynajmniej jako owies paszowy.

Takie oferty są dla wielu rolników bulwersujące gdyż owies paszowy na pasze, jak i ten konsumpcyjny, lepszej jakości przeznaczany jest tylko i wyłącznie na cele spożywcze m.in. na wytwarzanie mąki i wykorzystywany w produkcji spożywczej i rolniczej.

Ceny owsa konsumpcyjnego w skupach sięgają ok. 1200-1300 zł za tonę. To co najbardziej bulwersuje, rolników iż gorszej jakości owies (bo taki oferuje się do opału) kosztuje drożej (ceny sięgają nawet 1600-1900 zł za tonę) niż ten konsumpcyjny, oferowany w skupach zbóż.

Jakimi parametrami powinien wyróżniać się owies opałowy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 2008 r. (Dz. U. z 28 sierpnia 2008 r. Nr 156, poz. 969 ze zm.) do biomasy można zaliczyć także ziarna zbóż.

Można owies stosować jako opałowy pod warunkiem, że nie spełnia wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. UE L 192 z 19.07.2008, str. 20) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu.



Owies konsumpcyjny musi osiągać odpowiednie parametry aby można go było sprzedać. W skupie zbóż musi osiągać choćby maksymalną wilgotność nie większą niż 14,50 proc., a zanieszczyszenia ogółem nie mogą przekroczyć 6 proc. Do tego gęstość nie może być mniejsza niż 77 kg/hl itd.

Parametry owsa konsumpcyjnego:

wilgotność – maks. 14,5%

zawartość zanieczyszczeń ogółem – max. 6,0%: w tym zanieczyszczeń nieużytecznych – max. 2,0%

liczba opadania – min. 250 sek.

gęstość – min. 77 kg/hl.

białko – min. 12,5%

towar zdrowy, o swoistym zapachu, wolny od żywych szkodników i obcych zapachów.

Wystarczy więc, że wilgotność zakupionego owsa na opał przekroczy lekko poziom powyżej 15 proc., albo zawartość zanieczyszczeń sięgnie ponad 6% i już według rozporządzenia może być traktowany z punktu widzenia prawnego jako biomasa stała do palenia w piecu.

Oznacza to, że owies nadający się do spożycia dobrej jakości, można wymieszać z innymi gatunkami zbóż albo odpowiednio nie dosuszyć aby móc sprzedawać "także jako opałowy" i to po wyższej cenie.

W większości uchwał antysmogowych owies opałowy zaliczony do biomasy a przeznaczony do palenia musi mieć wilgotność nie większą niż 20 proc.

Jednak warto sprawdzić, jakie paliwa opałowe są dopuszczalne do ogrzewania domu, gdyż w zależności od województwa, a nawet miasta będziemy zobligowania do wykorzystania konkretnych instalacji technicznych i rodzaju opału przez uchwały antysmogowe.

Jakimi parametrami charakteryzuje się owies opałowy oferowany przez sprzedawców?

No i tu zaczyna pojawiać się problem, gdyż ogłoszenia owsa opałowego, które znajdziemy na różnych portalach sprzedażowych bardzo rzadko zawierają pełnych i kompletnych informacji o parametrach technicznych.

Przykładowa oferta owsa opałowego nie zawierająca pełnych parametrów dotyczących m.in wilgotności.. Źródło: Platforma Sprzedażowa

"Owies Opałowy o wysokiej zawartości kalorycznego olejku owsianego przeznaczony do spalania w piecach z podajnikiem na ekogroszek i pellet. Aż 19 MJ / kg .... Produkt najwyższej jakości - czyszczony i selekcjonowany. Dzięki swojej delikatnej konsystencji zapewnia 3-krotnie dłuższą żywotność mechanizmów podających kotła niż w przypadku zwykłego ekogroszku..."

Mamy więc informacje tylko o kaloryczności wynoszącej 19 MJ/kg tego owsa opałowego oraz to że jest czyszczony u selekcjonowany.

Kolejne ogłoszenie z portalu handlowego oferujące owies jako dodatek do pelletu w cenie 150 zł za 100 kg czyli za tonę wychodzi 1500 zł. Źródło: Portal Sprzedażowy

W powyższej ofercie nie ma żadnej informacji o kaloryczności czy wilgoci owsa oferowanego przez tego sprzedawcę. Nie mówiąc już o innych parametrach.

Za to sprzedawcy na platformach handlowych prześcigają się w nazewnictwie owsa oferując "owies ekologiczny do pieca", "owies ekogroszek", "owies kozak", "owies gruby", "owies suchy" itd. Bardzo często nazwy mają niewiele wspólnego z parametrami opałowymi oferowanego owsa.

Cena 1750 zł za tonę, sprzedawca podał informacje co do kaloryczności i co do wilgotności. Pytanie czy ten owies nadaje się bardziej do sprzedaży w skupie czy do opału? Źródło: Portal Sprzedażowy

Tutaj sprzedawca stwierdza że owies czysty i nadaje się na paszę dla zwierząt albo do własnej uprawy. Jednak sprzedaje jako opałowy ze względu na "trudne czasy i zawirowania inflacyjne".

Cena podana do negocjacji nie jest prawdziwa, Życzy sobie za tonę workowanego "eko-owsa" opałowego ok. 1700 zł

Ceny też są dosyć wysokie albo niejasno podawane mamy np. cenę 150 zł lub np. 1500 zł, ale nie ma podanej informacji czy to za tonę czy za worek czy za kilogramy. Ceny potrafią też sięgnąć nawet 1800-1900 zł za tonę.