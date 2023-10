Od 24 maja br. obowiązują nowe przepisy, które wdrożyły w naszym kraju unijną dyrektywę SUP. Rozstrzygnięcie o podleganiu (lub nie) pod te zobowiązania jest trudnym i często wieloetapowym procesem. Zgodnie z opinią ekspertów Deloitte, przedsiębiorcy uzyskują pierwsze interpretacje dotyczące Dyrektywy Plastikowej.

Zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, wdrażająca w Polsce przepisy związane z Dyrektywą Single-Use Plastics (SUP), spowodowała konieczność weryfikacji przez bardzo dużą grupę przedsiębiorców podlegania pod nowe obowiązki.

Transpozycja przepisów unijnych do polskiego prawa nie w każdym przypadku jest jasna i oczywista, przez co firmy nie wiedzą, jakie nowe zobowiązania na nich ciążą. Potwierdzają to pierwsze udzielone przez Urzędy Marszałkowskie interpretacje indywidualne z zakresu SUP.

O co chodzi z dyrektywą SUP?

Od 24 maja 2023 r. obowiązują nowe przepisy, które wdrożyły w naszym kraju unijną dyrektywę SUP. Rozstrzygnięcie o podleganiu (lub nie) pod te zobowiązania jest trudnym i często wieloetapowym procesem.

Wymaga m.in. rozstrzygnięcia, czy dane opakowanie/produkt spełnia definicję jednorazowych tworzyw sztucznych, do czego jest wykorzystywane czy który podmiot w łańcuchu spełnia definicję wprowadzającego.

Te pytania tylko na pozór wydają się proste. W rzeczywistości często stanowią bardzo duże wyzwanie dla doradców i specjalnie powołanych zespołów w celu prawidłowej implementacji nowych obowiązków.

W ostatnim czasie pojawiły się pierwsze interpretacje udzielone przez Marszałka Województwa, dotyczące stosowania przepisów SUP w przedsiębiorstwach: producenta żywności, sieci handlowej i drukarni.

Zgodnie z art. 34 Prawa Przedsiębiorców, „Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna)”.

Co to oznacza w praktyce dla przedsiębiorców?

Wydane interpretacje dotyczą podlegania pod przepisy SUP:

Producenta żywności, takiej jak jak musli, owsianki, granole, owoce liofilizowane, orzechy, pasty orzechowe; Sieci handlowej, która: wprowadza do obrotu produkty pod marką własną, produkowane i pakowane przez innego przedsiębiorcę, dokonuje importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, zarówno oznaczonych marką własną, jak i ogólnodostępnych, zleca innemu podmiotowi produkcję kubków oznaczonych własnym logo oraz wieczek przeznaczonych do sprzedaży kawy na stacjach paliw;

3. Drukarni fleksograficznej, wykonującej druk na opakowaniach spożywczych i higienicznych z tworzyw sztucznych.

Jak podali eksperci Deloitte w dwóch przypadkach: producenta żywności oraz drukarni fleksograficznej, organ uznał stanowisko wnioskodawcy orzekając, że nie jest on podmiotem zobowiązanym do wykonywania obowiązków wprowadzającego produkty SUP.