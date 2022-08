Jak podało MRiT przepisy dotyczące możliwości budowy domów do 70 m kw. nie zawierają ograniczeń w sprzedaży takiego domu w przyszłości. Foto. Shutterstock

Jak podało MRiT przepisy dotyczące możliwości budowy domów do 70 m kw. nie zawierają ograniczeń w sprzedaży takiego domu w przyszłości np. w sytuacji, gdy zmianie ulegnie sytuacja rodzinna lub życiowa inwestora. Zmiany w tym zakresie nie są planowane również przy rozszerzeniu programu na domy powyżej 70 m kw.

Dom Bez Formalności to proste rozwiązania umożliwiające szybszą i łatwiejszą budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych, służących zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Ustawa nie wprowadza ograniczeń powierzchniowych ani sprzedażowych

Ustawa nie zawiera ograniczenia powierzchni użytkowej budynków do 70 m kw. oraz gęstości zabudowy działki. Inwestor zyskuje nawet do 100 m kw. powierzchni użytkowej domu mieszkalnego jednorodzinnego.

Otrzymuje on możliwość szybkiego uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanej w terminie 21 dni oraz wyłączenie możliwości wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia.

Dzięki temu inwestor może przystąpić do budowy bezpośrednio po zgłoszeniu oraz zawiadomieniu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Inwestor budując dom do 70 m kw. w uproszczonej procedurze oszczędza więc oprócz czasu też pieniądze, dzięki możliwości skorzystania z darmowego projektu domu https://www.gunb.gov.pl/projekty-architektoniczno-budowlane oraz brak obowiązku ustanowienia kierownika budowy. Może on prowadzić budowę samodzielnie przyjmując odpowiedzialność za kierowanie budową.

Oceniając dotychczasową skalę zainteresowania programem należy brać pod uwagę, że program funkcjonuje od nieco ponad pół roku. Baza projektów domów do 70 m kw. została uruchomiona w ostatnich tygodniach i cieszy popularnością. W dłuższej perspektywie ułatwienia w zakresie budowy domów powinny przyczynić się do zwiększenia tego typu inwestycji.

Od 2023 r. wejdą ułatwienia budowy domów powyżej 70 m2

Od 2023 r. #DomBezFormalności będzie obowiązywał niezależnie do metrażu. Dotyczył będzie domów do dwóch kondygnacji. Wymagany będzie kierownik budowy przy powierzchni powyżej 70 m2. Będzie obowiązywał łatwa procedura oddawania do użytku.