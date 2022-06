W przypadku dziedziczenia gruntów rolnych prawo do pierwokupu nie zawsze przysługuje KOWR-owi. Istotne jest czy osoba dziedzicząca grunty rolne jest rolnikiem oraz czy grunty rolne zostały zapisane w testamencie. Wreszcie ogromne znaczenie ma, liczba hektarów rolnych, które zostały odziedziczone.

Zgłosiła się do naszej redakcji osoba, nie będąca rolnikiem. Odziedziczyła grunty rolne o powierzchni ok. 4,5 ha i nie była osobą bliską. Okazało się że grunty rolne odziedziczyła po odczytaniu testamentu osoby zmarłej.

Zadała ona nam pytanie czy przysługuje jej prawo do pierwokupu tych gruntów rolnych czy w pierwszej kolejności może je nabyć ustawowo KOWR.

W omawianym przypadku ziemia rolna nie była dzierżawiona innemu rolnikowi.

Kiedy KOWR ma prawo pierwokupu do gruntów rolnych?

Warto przypomnieć że zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie gruntów w przedziale od 0,3 ha do 1 ha nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabycie. Dopiero w przypadku, gdy nabywane grunty przez osobę nie będącą rolnikiem mają powierzchnie powyżej 1 ha wymagana jest zgodna na nabycie.

Warto też dodać, że nie trzeba potwierdzać kwalifikacji rolniczych w przypadku, gdy nabywamy grunty rolne do 1 ha.

Jednak KOWR-owi przysługuje prawo pierwokupu przy nabyciu gruntów rolnych powyżej 0,3 ha. Oczywiście prawo pierwokupu nie przysługuje w pierwszej kolejności KOWR-owi gdy grunty nabywa lub dziedziczy rolnik powiększający gospodarstwo indywidualne.

W omawianym przez nas przypadku dziedziczone grunty rolne mają powierzchnię sięgającą powyżej 03 ha, a więc jest już spełniona jedna z przesłanej ustawowych, mówiąca że prawo pierwokupu przysługuje KOWR-owi.

Dziedziczenie gruntów rolnych, a zgoda KOWR

Co ważniejsze, jeżeli nabywamy nieruchomości rolne powyżej 1 ha to jest jeszcze dodatkowo wymagana zgoda dyrektora KOWR i to wyrażona w drodze administracyjnej na zakup gruntów rolnych.

Jednak zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego w przypadku gdy dziedziczymy grunty rolne (to także jest forma nabycia) będąc osobą bliską.

Zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej nie jest wymagana także w przypadku dziedziczenia raz zapisu windykacyjnego.

Jednak jak to jest w przypadku gdy grunty dziedziczy, a nie kupuje osoba nie będąca rolnikiem komu przysługuje prawo pierwokupu?

Dziedziczenie gruntów rolnych, a prawo pierwokupu KOWR

Oczywiście zgodnie z art. 2a ust. 1 ww. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą gruntów rolnych może być wyłącznie rolnik indywidualny.

Znajdziemy w tej ustawie wyjątki od powyższej reguły. Jednym z takich wyjątków jest nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku dziedziczenia. Co istotne każdy może odziedziczyć nieruchomość rolną zarówno osoba bliska jak i nie będąca spokrewnioną.

Oznacza to że odziedziczyć nieruchomość rolną może praktycznie każdy, a spadkobierca nie musi spełniać wymogu bycia rolnikiem indywidualnym.

Jednak jak podkreślają eksperci KOWR nawet w wyniku dziedziczenia dochodzi do nabycia nieruchomości rolnej. A w takim przypadku jest przesłanka że prawo pierwokupu przysługuje KOWR-owi.

Wymaga jednak wyjaśnienia, że w wyniku dziedziczenia dochodzi do nabycia nieruchomości rolnej. W takim wypadku KOWR przysługuje prawo nabycia tej nieruchomości.

Jak podkreślają eksperci KOWR, wyjątkiem od tej reguły jest przypadek gdy dziedziczenie (nabycie) nieruchomości rolnej:

następuje w wyniku dziedziczenia ustawowego;

dziedziczenia przez rolnika indywidualnego.

Dziedziczenie ustawowe to według przepisów prawa spadkowego, dziedziczenie mające miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu albo testament jest nieważny, albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami.

W naszym wypadku osoba otrzymała 4,5 ha po odczytaniu testamentu więc musimy wykluczyć dziedziczenie ustawowe.

W tej sytuacji osoba odziedziczyła grunty rolne powyżej 0,3 ha na podstawie testamentu i nie jest rolnikiem (nie ma kwalifikacji rolniczych). Oznacza to, że prawo pierwokupu do nabycia tej nieruchomości rolnej przysługuje KOWR-owi. Jeżeli KOWR nie skorzysta z tego prawa to po ok. 1 miesiącu właścicielem nieruchomości zostaje osoba, która odziedziczyła 4,5 ha.