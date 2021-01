Czy rolnik ma obowiązek płacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Jeden z naszych czytelników chce zakupić przyczepę rolniczą i w związku z tym zgłosił się do nas o poradę. Zapytał nas, czy będzie musiał opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu zakupu przyczepy?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) inaczej nazywany jest opłatą skarbową. Obowiązek jej uiszczenia obejmuje nie tylko pewien zakres podmiotów i czynności cywilnoprawnych, ale też i przedmiotów, określonych w Ustawie o podatku od PCC.

Obowiązek podatkowy powstaje np., gdy:

zawierane są umowy np. sprzedaży , spółki, pożyczki. Jeśli z góry nie jest ustalona suma pożyczki – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekazania jakiejkolwiek kwoty,

składane są oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawierane umowy ustanowienia hipoteki,

uprawomocnia się orzeczenie sądu,

po otrzymaniu wyrok sądu polubownego albo gdy dojdzie do ugody,

zawierane są umowy przeniesienia własności – jeśli wcześniej jedna ze stron podpisze umowę, w której zobowiązuje się przenieść własność,

spółka uchwala podwyższenie swojego kapitału – jeśli ma osobowość prawną.

Warto podkreślić, że w Ustawie o PCC są też przepisy określające jakie podmioty lub przedmioty (nieruchomości i ruchomości) oraz jakie czynności są zwolnione z opłaty skarbowej (podatku) od czynności cywilnoprawnych.

Czy rolnik musi płacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), a dokładniej z art. 2 (wyłączenia przedmiotowe z opodatkowania) ust. 4; pkt. b) nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności.

Jak określa art. 43 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o VAT zwolniona z podatku VAT jest zarówno dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej jak i świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Oznacza to, że w omawianym przypadku, umowa sprzedaży przyczepy rolniczej, jak i ciągnika, samochodu, albo innej maszyny rolniczej lub urządzenia wykorzystywanego w gospodarstwie rolnym nie podlega opłacie podatkowej od czynności cywilnoprawnych po spełnieniu określonego warunku.

Tym warunkiem jest spełnienie wymagania, że przynajmniej jedna ze stron umowy sprzedaży to:

rolnik ryczałtowy lub czynnie płacący VAT;

przedsiębiorstwo (także komis) oferujące np. maszyny, urządzenia i inne sprzęty rolnicze, czy też samochody itd.

A więc jeżeli osoba, która z definicji jest rolnikiem ryczałtowym lub czynnie rozlicza VAT jest zwolniona od płacenia podatków od (zakupu) towarów i usług, czyli w tym przypadku także z zakupu przyczepy, samochodu, maszyny rolniczej i nie ma obowiązku opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (w wysokości 2% od wartości rynkowej zakupywanej ruchomości).

Z kolei, jeżeli osoba, która dokonuje zakupu np. przyczepy rolniczej od drugiej osoby (obie strony nie są płatnikami czynnego VAT-u, ani rolnikami ryczałtowymi zwolnionym od podatku od towaru i usług) to w takim wypadku nabywający przyczepę musiałby zapłacić podatek od CCP.

Warto nadmienić, że zakup rzeczy ruchomych nie będzie objęty opłatą od CPP, jeżeli podstawa ich opodatkowania nie przekroczy 1000 zł.

Czy rolnik kupujący grunty rolne też jest zwolniony z podatku CCP?

Na podstawie art. 9. ust. 2 Ustawy o CCP, ustawodawca określił, iż zwalnia się od podatku sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9.

Planujesz zakup lub sprzedaż przyczepy rolnej? Skorzystaj z naszej Giełdy Rolnej!