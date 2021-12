Czy rolnik ma obowiązek wpisywania numeru BDO do faktur?

Za brak umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do BDO grozi kara pieniężna od 5 tys. zł, sięgająca nawet do 1 mln zł. Czy podawanie numeru BDO obowiązuje przy wystawianiu faktur? Kiedy rolnicy są objęci tym obowiązkiem?

Do redakcji Farmera zgłosił się rolnik, który prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na produkcję roślinną. Jego gospodarstwo rolne przekracza powierzchnię 75 ha więc jest zarejestrowane w bazie BDO.

Rolnik rozlicza się na zasadzie czynnego VAT-u, więc zastanawia się czy w związku z prowadzoną działalnością rolniczą, zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, ma on obowiązek umieszczania numeru BDO na fakturach sprzedażowych.

Co do zasady sprzedaje on tylko płoty rolne (zboże, rzepak). W obrocie płodami rolnej nie używa żadnych opakowań. Jedynie ma do czynienia z odpadami przy zakupie i wykorzystaniu środków produkcji, niezbędnych do prowadzonej działalności rolniczej (środki ochrony roślin, nawozy, oleje lub smary, itp.), dlatego też zarejestrował się w bazie danych BDO.

Kto ma obowiązek dokonania wpisu do rejestru BDO?

Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady.

Jak określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach także rolnicy którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha są traktowani na równi z przedsiębiorcami produkującymi odpady. Przez to grożą im ogromne kary finansowe związane z niedopełnieniem obowiązku zarejestrowania się w systemie BDO.

Kto ma obowiązek umieszczania numeru BDO na dokumentach?

Umieszczanie numer BDO na dokumentach wynikających z prowadzenia działalności wynika wprost z art. 63 ustawy o odpadach:

"Art. 63. Podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością"

Zgodnie z powyższym art. 63 podmioty prowadzące działalność wymienioną w art. 57 ust.1 są zobowiązane do umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach, w tym także fakturach, sporządzanych z tytułu prowadzenia działalności.

A jak określa art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach obowiązek umieszczania numeru BDO na fakturach mają następujące podmioty:

wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli;

wprowadzające baterie lub akumulatory;

wprowadzające pojazdy;

producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań;

wprowadzające na terytorium kraju produkty w opakowaniach;

wprowadzające na terytorium kraju opony;

wprowadzające na terytorium kraju oleje smarowe.

Jak widzimy zatem zakres prowadzonej działalności przez naszego rolnika nie pokrywa się z zakresem działalności wskazanej przez ustawodawcę w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach.

Oznacza to, że nasz rolnik mimo, że jest objęty obowiązkiem posiadania numeru i zarejestrował się w BDO nie ma obowiązku wpisywania tego numeru w faktury sprzedażowe.

Czy oznacza to że wszyscy rolnicy nie są objęci obowiązkiem podawania numeru BDO w fakturach?

Kiedy rolnik musi podać numer BDO przy wystawianiu faktur?

W jakiej sytuacji rolnik rozliczający się m.in. na czynnym VAT-cie ma obowiązek podawania numeru BDO przy wystawianiu faktur?

Ogromne znaczenie ma tu zakres prowadzonej działalności rolniczej lub pozarolniczej, na podstawie której rolnik rejestruje się w bazie BDO.

Otóż podczas rejestracji w bazie BDO należy wybrać dział, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i oferowanych produktów na rynku. dany rolnik zapisał rejestrując numer BDO.

Podczas rejestracji do zaznaczenia we wniosku jest od 2. do 15. działu. Każdy z nich określa zakres wytwarzania odpadów przypisanych do dziedzin prowadzonych działalności.

W opisywanym przez nas przypadku rolnik rejestrując numer BDO zaznaczył we wniosku, że prowadzi działalność tylko i wyłącznie z zakresu działu XII czyli jest tylko wytwórcą odpadów zobowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów, niepodlegający obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego.

Dlatego też nie musi on wpisywać numeru BDO na m.in. fakturach VAT. które

wystawia swoim klientom.

Co ważniejsze jeżeli rolnik podlega obowiązkowi wpisywania na dokumentach numeru BDO w związku z prowadzonym zakresem działalności (np. pozarolniczej) zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach to nie ma znaczenia jak wielkie ma gospodarstwo rolne.

Dlatego też nawet jeśli ma gospodarstwo mniejsze niż 75 ha, ale zakres prowadzonej przez niego działalności obejmuje te wymienione w ustawie o odpadach (art. 57 ust. 1) ma także obowiązek zarejestrowania się w bazie BDO jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Jeżeli rolnik przy sprzedaży płodów rolnych lub innych produktów rolnych zamierza pakować je w worki lub inne opakowania to jego obowiązkiem jest zaznaczenie we wniosku, że wprowadza na rynek produkty (rolne) w opakowaniach i zaznacza dział VI (tabela 4) we wpisie rejestracyjnym BDO.

I nie ma tu znaczenia, że nie jest producentem tych opakowań a tylko je nabywa. Gdyż zgodnie z artykułem 57 ustawy o odpadach wpisowi do BDO wprowadza na polski rynek produkty w opakowaniach.

Najprostszym przykładem wprowadzającego produkty w opakowaniach na rynek jest przedsiębiorca lub rolnik, który samodzielnie wytwarza dany produkt, pakuje go i np. wysyła do klientów lub pośredników na terenie kraju.

Dlatego też jeśli rolnik wprowadza produkty w opakowaniach na rynek ma obowiązek podawać numer BDO na fakturach VAT.

Właściwie w wielkim uproszczeniu, jeżeli we wniosku o nadanie numeru BDO zaznaczamy wszystkie inne działy niż dział XII to oznacza, że musimy sprawdzić czy nasz zakres prowadzonej działalności obejmuje obowiązek wpisywania numeru BDO do dokumentów, w tym do faktur VAT.

Jakie karty za brak numeru BDO ma dokumentach?

Jeżeli rejestrowy BDO zostanie przyznany, to każdy przedsiębiorca, także rolnik musi go wykorzystywać przy prowadzeniu działalności. Każde nieścisłość, fałszowanie faktur lub unikanie wpisu do rejestru, grozą ogromnymi karami administracyjnymi (finansowymi).

Co grozi za złamanie przepisów ustawy o odpadach:

złożenie wniosku o wpis do rejestru, który jest niezgodny ze stanem faktycznym (lub brak wniosku) to kara aresztu lub grzywny;

prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO to kara finansowa od 5 000 do 1 mln zł;

jeżeli przepisy nakładają obowiązek dodawania numeru BDO na dokumentach firmowych m, in. faktury i brakuje tego numeru BDO za to grozi kara od 5 000 do 1 mln zł.