Czy sankcje za niewywiązanie się z wymogów z pakiecie siedliskowym zostaną złagodzone?

KRIR domaga się złagodzenia sankcji za uchybienia w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym w związku z suszą i brakiem paszy dla zwierząt.

Na wniosek Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o złagodzenie sankcji za uchybienia w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym (pakiety siedliskowe) i łagodne potraktowanie rolników, którzy ze względu na panującą suszę nie pozostawili wymaganej 15-20 proc. powierzchni nieskoszonej i niewypasanej na TUZ.

„Ze względu na panującą suszę i brak paszy niektórzy rolnicy nie spełnili w 2019 r. obowiązku niewykaszania łąk, które zadeklarowali we wniosku rolno-środowiskowo-klimatycznym. Susza wystąpiła już po raz kolejny, a co za tym idzie rolnicy nie mieli zapasów paszy, które zazwyczaj zostawiają z poprzedniego roku i byli zmuszeni do wykorzystania na paszę dla zwierząt każdej dodatkowej działki.” – argumentuje rolniczy samorząd.

KRIR zwrócił się jednocześnie o umożliwienie kontynuacji pakietów siedliskowych również tym rolnikom, którzy nie zgłosili w terminie do biura powiatowego ARiMR oświadczenia o wystąpieniu siły wyższej i wymaganych dowodów jej wystąpienia.