Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej nie jest nowym wymogiem, ale w związku z wchodzącą w życie od 28 kwietnia br. nowelizacją przepisów pojawiło się wokół tego tematu wiele pytań i wątpliwości. Czy rolnicy posiadający budynki gospodarcze i inwentarskie także muszą mieć świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne musi zostać sporządzone, gdy budynek lub część budynku (np. lokal mieszkalny lub użytkowy) będzie sprzedawany lub wynajmowany od 28 kwietnia br. Dotyczy to także budynków o przeznaczeniu rolnym.

W przypadku budowy nowych budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne przy ich odbiorze budynku.

Należy się przygotować na wydatek od 400 zł do 1000 zł. Najwięcej zapłacimy za świadectwo energetyczne w największych miastach taki jak: Warszawa, Poznań czy Wrocław.

Z obowiązku sporządzania świadectw przy sprzedaży zwolnieni są inwestorzy/właściciele budynków rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną poniżej 50 kWh/(m2·rok).

W przypadku budowy nowych budynków, świadectwo jest niezbędne przy ich odbiorze. Musi więc zostać sporządzone i wystawione obowiązkowo dla nowych budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub jego części wynika z prawa europejskiego, a jego celem jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach.

Dzięki nim właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania.

Ile kosztuje i jak długo jest ważne świadectwo energetyczne budynku?

To jak dużo będzie kosztowało wystawienie świadectwa energetycznego dla danego budynku, zależy od:

lokalizacji obiektu budowlanego;

wielkości i skomplikowania bryła budynku;

dostępności do dokumentacji technicznej;

zastosowanych instalacji;

przeznaczenia budynku (mieszkalny, przemysłowy)

stopnia zużycia energii do ogrzania (czy jest zakwalifikowany jako energooszczędny).

Należy się przygotować na wydatek od 400 zł do 1000 zł. Najwięcej zapłacimy za świadectwo energetyczne w największych miastach taki jak: Warszawa, Poznań czy Wrocław.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Świadectwo charakterystyki energetycznej są wydawane na na 10 lat. Warto pamiętać że każdy większy remont (wymiana, drzwi i okien źródła ciepła np. pieca), czy termomodernizacja obiektu, które będą miały znaczący wpływ na zmniejszenie zużycia energii przez budynek lub lokal to obowiązek sporządzenia nowego świadectwa energetycznego dla budynku

Świadectwa energetyczne wystawione przed wejściem nowych przepisów czyli przed 28 kwietnia 2023 r. nie stracą swojej ważności. Będą one obowiązywać przez okres 10 lat, ale od daty ich wystawienia.

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego?

Świadectwo energetyczne musi zostać sporządzone, gdy budynek lub część budynku (np. lokal mieszkalny lub użytkowy) będzie sprzedawany lub wynajmowany.

Obowiązek ten został wyszczególniony w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków już w 2015 roku, a wcześniej taki zapis znajdował się w Prawie budowlanym.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek” i nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Z obowiązku sporządzania świadectw zwolnieni są inwestorzy/właściciele budynków:

wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m 2 ;

; mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej;

przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;

gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższą niż 50 kWh/(m2·rok).

Oznacza to że rolnik, chcący sprzedać lub wynająć swoje budynki gospodarcze lub inwentarskie, których zapotrzebowanie na energię (czyli musi je ogrzać) przekracza więcej niż 50 kWh/(m2·rok) i ta energia została wytworzona przez piec na olej, gaz, węgiel to od 28 kwietnia br. będzie musiał obowiązkowo uzyskać świadectwo energetyczne dla każdego, ze sprzedawanych lub wynajmowanych budynków.

Jeżeli rolnik do ogrzania budynku używa w całości zużywa energię odnawialną (ciepło) np. z pieca na biomasę (drewno i biomasa jest uznawana za źródło energii odnawialnej), fotowoltaiki, elektrowni wiatrowej lub ciepła z biogazowni lub pompy ciepła to nie ma obowiązku sporządzania takiego świadectwa energetycznego.

Jednak rolnicy będą musieli wykazać przy sprzedaży że ich budynki rolne wykorzystują nie więcej niż 50 kWh/(m2·rok), aby nie musieć ponieść wydatków na sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Co się zmieniło się w świadectwach charakterystyki energetycznej od końca kwietnia 2023 r.?

Od 28 kwietnia br. inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku.

Wyłączenie z tego obowiązku będzie dotyczyć budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, jeśli powstały do własnych celów mieszkaniowych (czyli gdy właściciel nieruchomości jest także inwestorem, budował dom dla siebie i nie zamierza go sprzedawać).

Czy umieszczenie w budynku kapliczki może zwolnić inwestora oddającego do użytkowania nowo powstały budynek od obowiązku sporządzania i przedstawiania świadectw charakterystyki energetycznej?

W celu określenia czy mamy do czynienia z budynkiem, który można uznać za używany jako miejsce kultu i do działalności religijnej przydatna może być klasyfikacja określona w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) – Kategorie obiektów budowlanych. W klasyfikacji tej wskazano budynki kultu religijnego, a mianowicie: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria.

Kto zleca sporządzenie świadectwa, a kto je wykonuje?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu), osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku najmu lub zbycia tego prawa) lub inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy całego budynku, sporządzone i przekazane świadectwo charakterystyki energetycznej również musi dotyczyć całego budynku. Jeśli części budynku (np. pojedynczego lokalu), to świadectwo charakterystyki energetycznej musi odnosić się do tej konkretnej części budynku.

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (obecnie w Polsce uprawnionych do tego jest ponad 20 tys. specjalistów). Link do wykazu znajduje się na końcu tekstu.

Jaką formę powinno mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej ma formę dokumentu papierowego, opatrzonego numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.

Od 28 kwietnia br. świadectwo będzie można otrzymać także w formie elektronicznej (opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej).

Fakt przekazania świadectwa zostanie odnotowany w akcie notarialnym. W przypadku braku jego przekazania notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Co zrobić z otrzymanym świadectwem energetycznym budynku?

Jeśli kupimy/wynajmiemy lokal mieszkalny i otrzymamy świadectwo charakterystyki energetycznej, nie musimy go nigdzie dalej przekazywać – dokument należy przechowywać tak jak wszystkie inne dokumenty związane z nabyciem/najmem lokalu (np. akt notarialny poświadczający zakup).

Obowiązek umieszczania świadectwa energetycznego w widocznym miejscu odnosi się wyłącznie do dwóch przypadków:

budynków o powierzchni użytkowej powyżej 250 m 2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,

zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów, budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone).

Jakie informacje w ogłoszeniu przy sprzedaży budynku od 28 kwietnia br.?

W przypadku, gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku (lub jego części), należy podawać wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową.

Natomiast od 28 kwietnia br. należy podawać w ogłoszeniu sprzedaży: