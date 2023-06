Pojawiła się zapowiedź waloryzacji programu 800 plus. Od nowego roku czyli od 2024 r. w nowej wersji wypłaty mają wzrosnąć do 800 zł na każde dziecko. Foto. Shutterstock

Pojawiła się zapowiedź waloryzacji programu 800 plus. Od nowego roku czyli od 2024 r. w nowej wersji wypłaty mają wzrosnąć do 800 zł na każde dziecko. Czy trzeba będzie składać dodatkowe wnioski i oświadczenia w celu waloryzacji świadczenia z 500 zł na 800 zł na każde dziecko?

Rząd zajął się zmianą ustawy, której celem jest, aby po zmianach każde dziecko otrzymało świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie.

Zaplanowana na styczeń 2024 r. waloryzacja programu „Rodzina 500+” do kwoty 800 zł miesięcznie spowoduje zwiększenie pomocy finansowej dla gospodarstw domowych na kwotę ok. 24 mld zł rocznie. Rząd szacuje, że ze wsparcia w 2024 r. skorzysta blisko 6,7 mln dzieci.

800 zł miesięcznie dla każdego dziecko bez dodatkowych wniosków

Rada Ministrów przyjęła przepisy, które wprowadzają 800 zł miesięcznie dla każdego dziecka od 1 stycznia 2024 r.

Żadne inne warunki dotyczące przyznawania i wypłaty nie zmienią się. Podwyższenie świadczenia z 500 zł do 800 zł miesięcznie zaproponował premier Jarosław Kaczyński.

Osoby, które pobierają już świadczenie 500 plus, nie będą musiały składać żadnych dodatkowych wniosków o podniesienie kwoty świadczenia z 500 do 800 zł na każde dziecko.

Standardowo dokumenty będą musieli złożyć rodzice, którzy dotychczas nie pobierali dodatku, a chcą z niego skorzystać oraz rodzice nowo narodzonych dzieci.

Program Rodzina 500+ z waloryzacją do 800+

Program 500+ wprowadzono w 2016 r. Od lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. Jeśli dziecko zaczęło otrzymywać „500+” w 2016 r. to do czerwca 2023 r. łącznie dostało 43 500 zł. W 2024 r. dla każdego dziecka rząd chce przeznaczyć 9600 zł na rok.