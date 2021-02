Czy ubezpieczenie ochroni przed metodą „na wnuczka”?

Tendencja oszustw „na wnuczka” od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Według danych statystycznych KG Policji, w 2019 r. metodą „na wnuczka” czy „policjanta” wyłudzono ponad 72 mln zł. Ofiarą przestępstw padło ok 4,5 tyś poszkodowanych, głównie w dużych miastach Polski. Najwięcej pieniędzy wyłudzono w Warszawie i sąsiednich powiatach – prawie 22 mln zł.

Osobami najbardziej narażonymi na tego typu oszustwa są seniorzy. Statystyki prowadzone przez policję pokazują, że ponad 44% osób, które padły ofiarą metody „na wnuczka” to osoby w przedziale wiekowym 70-79 lat, a kolejne 36% to osoby powyżej 80 roku życia. Dlatego prócz akcji edukacyjnych warto pomyśleć o dodatkowej formie zabezpieczenia dla swoich rodziców lub dziadków.

Czy można ubezpieczyć się przed oszustwami?

Takie zabezpieczenie gwarantuje polisa ubezpieczeniowa Generali. Generali oferuje w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania ochronę nie tylko na wypadek wyłudzenia pieniędzy „na wnuczka” czy „policjanta”, ale także w przypadku podszywania się pod inne osoby. Jest to szczególnie ważne, ponieważ oszuści stają się coraz bardziej kreatywni w swoich metodach.

- Zakres ochrony obejmujący wyłudzenie gwarantuje osobom starszym, powyżej 65 roku życia, zwrot przekazanej oszustowi gotówki nawet do sumy 30 000 zł. Jest to bardzo ważny element ochrony, ponieważ, jak pokazują policyjne statystyki, co roku dochodzi do dużej liczby tego typu oszustw. Bardzo ważne jest dla nas, aby w ofercie posiadać produkty dedykowane różnym klientom, w zależności od ich potrzeb i szkód, na które są najbardziej narażeni. Stąd też propozycja ubezpieczenia Generali, która zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo seniorom – mówi Małgorzata Maciejewska, makroregionalny dyrektor sprzedaży CUK Ubezpieczenia

Lepiej się ubezpieczać kompleksowo

Ciężko przewidzieć zdarzenia, w których my, lub nasi bliscy, wyrządzimy szkodę. Zniszczenie wyposażenia pokoju hotelowego przez naszego psa, zbicie szyby w oknie przez dziecko w trakcie gry w piłkę czy np. zahaczenie kierownicą roweru o lusterko zaparkowanego samochodu mogą przytrafić się każdemu, a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym okazuje się w takiej sytuacji niezbędne. Polisa uchroni nas m.in. przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim.

