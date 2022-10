W mediach społecznościowych i w internecie pojawiły się jak grzyby po deszczu artykuły przypominające, że wzrośnie podatek od deszczu w 2022 r. Żaden z tych artykułów nie wskazuje dokładnie, czy zwiększona opłata od utraconej retencji już obowiązuje, a jeżeli nie to kiedy wejdzie w życie?

Prace nad przepisami, mającymi objąć „podatkiem od deszczu” także właścicieli mniejszych i mniej zabudowanych niż dotychczas posesji, praktycznie utknęły w miejscu.

Średnia powierzchnia działki budowlanej na terenach miejskich zazwyczaj nie przekracza 600 m2 minimalna wielkość od 300 m2). Z kolei na terenach podmiejskich – standardowa wielkość działki wynosi do 1500 m2 (minimalna zaś 1000 m2), a na wsi zazwyczaj ok. 3000 m2. Oczywiście znajdą się domy, które położone są na terenach większych niż 3,5 tys. m2. Jednak nie bez przyczyny większości polskich działek budowlanych osiąga areał do 3500 m2, gdyż dzięki temu właściciele omijają dodatkowe opłaty związane z koniecznością ponoszenia rocznych opłat z tytułu utraconej retencji.