Czy zasada tajności głosowania podczas nadchodzących wyborów jest zagrożona?

Podziel się

Zbliżają się październikowe wybory do Sejmu. Przepisy prawne nie wskazują nawet na możliwość, aby każdy z nas mógł wrzucić do urny swoją kartę do głosowania zamkniętą w kopercie, fot. Shutterstock

Zbliżają się październikowe wybory do Sejmu. Przepisy prawne nie wskazują nawet na możliwość, aby każdy z nas mógł wrzucić do urny swoją kartę do głosowania zamkniętą w kopercie. Jak podał RPO, wpłynęłoby to pozytywnie na realizację prawa obywateli do udziału w tajnym głosowaniu bez rezygnacji z korzystania z przezroczystych urn wyborczych.

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek prosi przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka o stanowisko co do możliwości korzystania przez obywateli z kopert przy oddawaniu głosu w lokalu wyborczym. Czytaj więcej Pierwszy przypadek zakażenia legionellą w Małopolsce Na podstawie licznych sygnałów od obywateli, a także analizy stanu prawnego i praktyki wyborczej, Rzecznik przedstawił PKW uwagi związane z zastosowaniem w wyborach przezroczystych urn wyborczych w kontekście zagwarantowania zasady tajności głosowania, a także o wyjaśnienia co do możliwości korzystania przez obywateli z kopert przy oddawaniu głosu w lokalu wyborczym. Czytaj więcej Groźne burze nad Polską: dzisiaj też będzie niebezpiecznie Czy obywatele podczas wyborów mają prawo oddać swój głos w kopercie? Świadomość zagrożeń dla zasady tajności głosowania związanych z wprowadzeniem przezroczystych urn wyborczych miał sam ustawodawca. Odpowiedzią na nie miało być wprowadzenie w art. 52 § 8 Kodeksu wyborczego możliwości wrzucenia przez wyborcę karty (lub kart) do głosowania do urny wyborczej w kopercie. Na mocy przepisów ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, art. 52 § 8 został zmieniony. Obecnie nie wskazuje on na możliwość oddania głosu w kopercie na kartę lub karty do głosowania. Tymczasem - zgodnie z projektem przytoczonej ustawy nowelizującej - w wyniku przyjęcia nowych regulacji „na urzędnika wyborczego [miał zostać] przeniesiony z wójta, obowiązek zapewnienia dostępności kopert na karty do głosowania w lokalu wyborczym na obszarze kraju". To sugeruje, że wolą projektodawcy było, aby obywatele nadal mieli prawo wrzucać głosy do urny wyborczej z wykorzystaniem koperty. Obywatele, z uwagi na wskazane zmiany przepisów Kodeksu, nie mają jednak pewności co do aktualnego stanu prawnego w tym zakresie - podkreśla Rzecznik Praw Obywtelskich. Dlatego Rzecznik prosi Przewodniczącego PKW o stanowisko co do możliwości korzystania przez obywateli z kopert w trakcie oddawania głosu w lokalu wyborczym. Zwraca się zwłaszcza o poinformowanie, czy planowane jest zapewnienie takich kopert w lokalach. Mogłoby to wpłynąć pozytywnie na realizację prawa obywateli do udziału w tajnym głosowaniu bez rezygnacji z korzystania z przezroczystych urn wyborczych. Czytaj więcej W tym tempie nie zdążymy usunąć azbestowych dachów do końca 2032 roku

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin