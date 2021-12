Czym jest umowa przedwstępna i jakie ma znaczenie dla rolników?

Umowa przedwstępna jest w istocie pewnym etapem kontraktowania, gdyż strony zobowiązują się w niej do zawarcia w przyszłości kolejnej umowy, czyli umowy przyrzeczonej. W niniejszym artykule przyjrzymy się umowie przedwstępnej, począwszy od jej konstrukcji, aż do praktycznego znaczenia dla rolników w przypadku obrotu nieruchomościami.

Celem umowy przedwstępnej jest przygotowanie i zapewnienie tego, aby została zawarta umowa przyrzeczona. Umowa ta ma duże znaczenie praktyczne, zwłaszcza na rynku nieruchomości. Na przykład w sytuacji, kiedy rolnik zamierza zakupić nieruchomość gruntową, jednak nie ma wystarczającej sumy, aby za nią zapłacić, zawiera najpierw umowę przedwstępną, by prawnie zagwarantować sobie zakup tej działki we wskazanym czasie po zgromadzeniu pieniędzy. Z umowy takiej możemy skorzystać również w sytuacji, gdy np. chcemy sprzedać część nieruchomości, która jeszcze nie została prawnie wyodrębniona.

Termin zawarcia umowy przedwstępnej

Zasadą jest, że umowa przedwstępna może być zawarta bez terminu. W tym wypadku mamy mechanizm wyznaczania terminu przez tę stronę, która jest uprawniona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i mamy to zamknięte rocznym terminem końcowym, po którym umowa wygasa (według art. 389 § 2 k.c.).

Znaczenie ma tu więc termin roczny, na który powołuje się ustawodawca i należy zauważyć, że to jeden z najkrótszych terminów przedawnienia. Chodzi o to, aby zobowiązania stron wynikające z umowy przedwstępnej ze względu na swobodę kontaktowania nie ograniczały stron umowy zbyt długi czas. Dlatego jeśli strony nie wyznaczą tego terminu w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej, roszczenia z tej umowy gasną. Biorąc pod uwagę niepewność obu stron co do tego, kiedy dojdzie do skutku zawarcie umowy przyrzeczonej, zasadne jest oznaczenie tego terminu w umowie przedwstępnej. To uchroni w przyszłości strony przed ewentualną „rywalizacją”, kto pierwszy wyznaczy termin jej zawarcia. Taki termin może być oznaczony konkretną datą kalendarzową i to rozwiązanie najczęściej stosują notariusze. Nie ma jednak przeszkód, by termin określić w sposób opisowy np.: „po żniwach”.

Przedmiot umowy przedwstępnej

Przedmiotem umowy przedwstępnej jest złożenie oświadczenia woli o określonej treści. W przypadku niezłożenia tego oświadczenia przez jedną ze stron i niewywiązania się z postanowień umowy przedwstępnej można wystąpić do sądu z powództwem o zawarcie umowy określonej treści. W przypadku gdy np. mamy do czynienia z umową przedwstępną sprzedaży nieruchomości, oznaczać będzie to przymusowe zobowiązanie przez sąd do zawarcia umowy przyrzeczonej, które w tym wypadku w rzeczywistości będzie sprowadzać się do zasądzenia własności nieruchomości jednej ze stron.

W pewnych sytuacjach niedopuszczalne jest zawieranie umów przedwstępnych, np. wtedy, gdy umowa przedwstępna miałaby dotyczyć działu spadku po osobie żyjącej.

Minimalna treść umowy przedwstępnej

Minimalna treść umowy przedwstępnej to są podstawowe elementy konstruujące dany stosunek prawny, czyli w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości będą to przedmiot i cena. Opis przedmiotu umowy przedwstępnej musi być jednak bardzo dokładny i w tym zakresie nie można pozostawić swobody co do tego, jaka umowa przyrzeczona ma być zawarta – konieczne jest wskazanie, że strony zobowiązują się zawrzeć umowę sprzedaży albo darowizny ściśle określonej nieruchomości.

Dobrym rozwiązaniem jest również załączenie do umowy przedwstępnej projektu umowy przyrzeczonej. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy mamy do czynienia z umowami sporządzanymi w formie aktu notarialnego. Jeżeli jednak nie chcemy konstruować załącznika projektu takiej umowy, to możemy te postanowienia zawrzeć w samym tekście umowy przedwstępnej.

Zawarcie umowy przedwstępnej możliwe jest na rzecz osoby trzeciej (np. na rzecz żony rolnika). W tej sytuacji osoba ta, nie uczestnicząc w umowie przedwstępnej, może żądać bezpośrednio od strony zobowiązanej, aby zawarła z nią umowę przyrzeczoną.

Skutki niewykonania umowy przedwstępnej

Zawarcie umowy przedwstępnej rodzi dwa skutki, zgodnie z cyt. powyżej art. 390 k.c. wprowadzono ich podział na słabsze (§ 1) i silniejsze (§ 2). Umową przedwstępną o skutku słabszym jest taka umowa, która nie czyni zadość wymaganiom co do ważności umowy przyrzeczonej, a zwłaszcza jej wymogom co do formy. W razie uchylenia się od wykonania takiej umowy przez stronę zobowiązaną, stronie uprawnionej przysługuje jedynie roszczenie odszkodowawcze (naprawienie szkody, którą strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej).

Umową przedwstępną o skutku silniejszym jest taka umowa, która spełnia wymagania co do ważności umowy przyrzeczonej, a w szczególności wymogi dotyczące jej formy (art. 390 § 2 k.c.). Dlatego też umowa taka rodzi nie tylko roszczenie odszkodowawcze, ale również roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej – w takim wypadku wybór pomiędzy realizacją tych roszczeń należy do uprawnionego.

Wymogiem, od którego zależy skutek umowy przedwstępnej, są przepisy dotyczące formy – zachowana forma to skutek silniejszy i możliwość dochodzenia sądowej ochrony, jeżeli nie mamy formy, to mamy skutek słabszy. Na koniec należy wskazać, że roszczenie z tytułu niewłaściwego wykonania umowy przedwstępnej przedawnia się w terminie rocznym.