Dla kogo handel na Platformie Żywnościowej?

- Proszę o więcej szczegółów, co z tego będą mieli rolnicy? Czy to jeszcze jeden pośrednik (pijawka i złodziej)? – pyta czytelnik po lekturze jednego z naszych artykułów dotyczących planów uruchomienia pilotażowego obrotu pszenicą w ramach Platformy Żywnościowej.





Odpowiadamy – na początku Platforma będzie uzupełnieniem tradycyjnych kanałów dystrybucji ziarna, ale z czasem – jak przewidują organizatorzy tego rynku – dla wielu producentów, przetwórców i eksporterów będzie to główne miejsce obrotu.

Sprzedawać za pośrednictwem Platformy będą mogli producenci oferujący jednorodne partie pszenicy (a w dalszej kolejności inne produkty, jak np. kukurydza), o określonych przez Giełdę parametrach jakościowych. Platforma Żywnościowa ułatwi tym samym dostęp do surowca o ustalonej, najwyższej jakości wszystkim potencjalnie kupującym, zarówno małym przetwórcom jak i potentatom czy eksporterom.

Rolnik-producent, deponując towar w najbliższym swego miejsca zamieszkania Magazynie Autoryzowanym – w skrócie - zyskuje nową, opartą na przejrzystych, rynkowych zasadach możliwość sprzedaży swojego ziarna (równe traktowanie), pewność, że jego ziarno nie straci na jakości w oczekiwaniu na kupca oraz unika opóźnień w zapłacie za sprzedany towar i w jego odbiorze.

Co bardzo istotne – przedmiotem obrotu będzie mogło być ziarno wyprodukowane wyłącznie na terenie UE.

Platforma Żywnościowa ma funkcjonować jako giełda towarów rolno-spożywczych, na wzór giełdy papierów wartościowych, która umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, z fizyczną dostawą towarów. W dalszej perspektywie także kontraktów terminowych.

Choć nie rolnik-producent osobiście będzie prowadził handel ziarnem na giełdzie - w jego imieniu będzie to czynił Członek Giełdy (o czym poniżej) – wskazana jest jednak elementarna wiedza na temat zasad działania rynku giełdowego.

Transakcje na RTRS będą mogły zawierać wszystkie podmioty, zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które zostały dopuszczone do działania na rynku giełdowym, przy czym możliwe są dwa rodzaje dostępu: bezpośredni oraz pośredni.

Dostęp bezpośredni zarezerwowany jest dla tzw. Członków Giełdy i oznacza możliwość składania zleceń i zawierania transakcji bezpośrednio na Giełdzie za pomocą systemu transakcyjnego Giełdy (systemu notującego) oraz rozliczania transakcji bezpośrednio z Izbą Rozliczeniową. Uzyskanie statusu Członka Giełdy ograniczone jest do wskazanych w Ustawie o giełdach towarowych kategorii podmiotów i wiąże się z koniecznością spełnienia specyficznych warunków określonych w regulaminach giełdowych. W praktyce status taki uzyskują profesjonalne podmioty, których przedmiotem działalności jest obrót instrumentami finansowymi i towarowymi, np. domy maklerskie czy towarowe domy maklerskie. Dostęp taki wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów opłat członkowskich na Giełdzie i w Izbie, obowiązkiem wnoszenia składek na fundusze gwarancyjne w Izbie, utrzymywania odpowiedniej infrastruktury techniczno-organizacyjnej oraz wykwalifikowanego personelu (maklerów). Do zalet bezpośredniego działania na rynku należą przede wszystkim niższe koszty transakcyjne (brak opłat pośredników, wyłącznie opłaty pobierane przez Giełdę i Izbę) oraz możliwość odpłatnego świadczenia usług brokerskich dla innych uczestników obrotu.

Dostęp pośredni jest rekomendowaną opcją działania na RTRS dla wszystkich pozostałych uczestników rynku. Polega na składaniu zleceń, zawieraniu i rozliczaniu transakcji za pośrednictwem Członka Giełdy dopuszczonego do RTRS (np. Biura Maklerskiego). W celu jego uzyskania niezbędne będzie zawarcie odpowiedniej umowy o prowadzenie rachunku towarów giełdowych i powiązanego z nim rachunku pieniężnego z wybranym Członkiem Giełdy (Giełda publikuje listę Członków Giełdy dopuszczonych do działania na RTRS na swojej stronie internetowej). Po zawarciu umowy obsługujący uczestnika Członek Giełdy udostępnia mu środki komunikacji/narzędzia umożliwiające składanie zleceń i dostęp do informacji rynkowej oraz bezpośrednio z nim rozlicza zawarte transakcje. Zakres wymaganych formalności w celu uzyskania takiego dostępu jest znacznie mniejszy niż w przypadku członkostwa na Giełdzie. Jest to również rozwiązanie tańsze dla większości zainteresowanych zawieraniem na Giełdzie transakcji na własny rachunek. Jednostkowe koszty transakcyjne w takim przypadku są wprawdzie wyższe, ze względu na prowizje maklerskie dodawane do opłat Giełdy i Izby, jednak nie ma konieczności ponoszenia kosztów stałych związanych z członkostwem na Giełdzie.

Obrót na RTRS będzie prowadzony w dwóch równolegle funkcjonujących systemach:

* w systemie kursu jednolitego, który polega na prowadzeniu przez Giełdę regularnych notowań wystandaryzowanych kontraktów, których przedmiotem jest towar przechowywany przez uczestników rynku w Magazynach Autoryzowanych świadczących usługi przechowywania;

* w systemie aukcyjnym, który polega na organizacji i prowadzeniu przez Giełdę doraźnych aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właściciela dysponującego własnym Magazynem Autoryzowanym nieświadczącym usług przechowywania.

Jak już pisaliśmy - warunkiem wprowadzenia do handlu na giełdzie konkretnej partii danego towaru jest jej złożenie w Magazynie Autoryzowanym (świadczącym lub nieświadczącym usług przechowywania) oraz zaewidencjonowanie w systemie e-RTRS przez ten Magazyn. Przed przyjęciem i zaewidencjonowaniem danej partii towaru, Magazyn Autoryzowany musi potwierdzić jej zgodność z wymogami jakościowymi określonymi przez Giełdę.

W przypadku pszenicy zwyczajnej notowania mogą być prowadzone dla klas A, B i C. W ramach danej klasy jakościowej mogą być oferowane partie towaru o różniących się parametrach jakościowych, pod warunkiem, że nie przekraczają one wartości granicznych określonych dla danej klasy. Notowane na Giełdzie ceny odnoszą się zawsze do danej klasy towaru, a nie konkretnej partii, w związku z czym różnice w parametrach jakościowych poszczególnych partii nie będą w nich odzwierciedlone. Dodatkowo w Magazynie Autoryzowanym świadczącym usługi przechowywania partie towaru pochodzące od różnych oferentów i o różniących się parametrach podlegają mieszaniu w ramach danej klasy, co oznacza, że nie ma możliwości późniejszego wyodrębnienia konkretnej partii towaru.

Przedmiotem obrotu w systemie kursu jednolitego będzie pszenica klasy B i C, natomiast w systemie aukcji pszenica klasy A,B i C.

Ziarno powinno być zdrowe, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone, posiadać kolor typowy dla pszenicy oraz powinno być wolne od nietypowych zapachów i żywych szkodników (w tym roztoczy) niezależnie od ich stadium rozwoju. Zawartość substancji niepożądanych w ziarnie nie może przekraczać najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych przepisach UE.