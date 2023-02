Na poprzednich stronach przedstawiłem, czym jest propozycja Wojciechowskich dotycząca Kodeksu. W rozmowie z Grzegorzem Wojciechowskim skupiłem się na podstawowych kwestiach w legislacyjnych oraz finansowych, nie wyczerpując jednak całej materii. Te drugie zawsze są intersujące dla czytelników, jednakże często przysłaniają zasadnicze aspekty prawa. Nie zrobiłem tego celowo, tylko dlatego, że kwestie czysto prawne są postrzegane jako nudne i dla bardzo wielu osób po prostu niezrozumiałe. Jednak bez zajrzenia w „duszę” prawa się nie obejdzie.

Trudność w rozumieniu prawa jest powszechna – być może wynika z braku poszanowania własności prywatnej w naszym kraju. Nie zamierzam przez to powiedzieć, że umiemy tylko liczyć pieniądze, bo to też nie byłaby prawda.

Zostawię aspekt środków finansowych tym razem z boku, zwłaszcza że we wprowadzeniu Kodeksu nie chodzi o to, żeby rząd znalazł worek pieniędzy i przeznaczył go na jedne czy drugie cele, ale idzie o coś więcej, o jasne zasady gry. Te zasady mają właśnie zostać skupione w nowym prawie, w jednym miejscu, co więcej – mają one być ważniejsze od tych, które były dotychczas ustanowione.

Choćby z tego powodu propozycja uchwalenia Kodeksu jest propozycją rewolucyjną. Kodeks jest podzielony na trzy zasadnicze części, konstytucyjną – mówiącą o ochronie dochodu rolniczego, ustrojową (umiejscowienie prawne rolników i gospodarstw) i regulacyjną – związaną z ryzykiem prowadzenia działalności rolniczej.

Prawo cywilistyczne, a nie administracyjne

Według jego autorów obecnie funkcjonujące prawo rolne opracowane jest w podejściu administracyjnym, czyli jest prawem „twardym” i „zero-jedynkowym”. Oni są z kolei zwolennikami prawa bardziej cywilistycznego, czyli bardziej miękkiego, „wybaczającego” niezawinione błędy rolników. Przepisy wprowadzają, wzorem podobnego uregulowania w prawie unijnym, zasadę, którą można nazwać prawem do błędu. Rolnicy często skarżą się na represyjność różnych kontroli i na to, że są karani niekiedy za niewielkie błędy czy uchybienia do tego stopnia, że muszą czasem zaprzestać swojej działalności rolniczej albo istotnie ją ograniczyć. Dlatego przepisy projektu wprowadzają zasadę, że niewielkie uchybienia, zwłaszcza takie, które wynikają z przyczyn niezależnych od rolnika, na przykład z winy innych organów (np. gdy rolnik podał powierzchnię działki na podstawie mapy geodezyjnej, która okazała się błędna), nie powodują kar. W takich przypadkach właściwe organy będą miały obowiązek odstąpienia od kar, a gdyby ją jednak nałożyły, to rolnik będzie się mógł od tego odwołać. Prawo administracyjne dało się we znaki już niejednemu rolnikowi. Brak jakiejś „dupokrytki” – przepraszam za kolokwializm – w stercie papierów doczepionej do jakiegoś wniosku skutkował poważnymi problemami. Prawo to nie ma „duszy” w przeciwieństwie do prawa cywilnego, dlatego Wojciechowscy wnoszą o jego „uduchowienie”.

Upodmiotowienie gospodarstw

Ważną zmianą, o ile nie najważniejszą – przyznają autorzy – jest upodmiotowienie gospodarstwa rolnego i określenie jego natury jako przedsięwzięcia rodzinnego. To ułatwi rodzinom rolniczym pełne uczestnictwo w prowadzeniu gospodarstwa, dokonywanie różnych transakcji związanych z jego prowadzeniem, jak również spowoduje, że młodym rolnikiem, uprawnionym do korzystania z uprawnień przewidzianych dla młodych rolników w zakresie funduszy UE może być nie tylko ten kierujący gospodarstwem, ale również młody rolnik, który w ramach rodzinnego porozumienia takim gospodarstwem współkieruje. Takie podejście pozwala też uniknąć bardzo niesprawiedliwej sytuacji, gdy z powodu zmian właścicielskich w gospodarstwie (np. śmierci dotychczasowego właściciela) następcy są pozbawieni praw związanych z wcześniejszym prowadzeniem gospodarstwa. Wojciechowscy uważają, że status gospodarstw powinien być bliższy spółkom prawa handlowego. Powinny one, tak jak spółki, mieć zapewnioną kontynuację swojej działalności bez względu na to, co wydarzy się z osobami kierującymi nim. Podnoszą, że to właśnie gospodarstwa powinny być podmiotami, a nie ich właściciele. Gospodarstwa powinny tworzyć spółdzielnie, a nie ich właściciele.

Gwarancja produkcji rolnej

Polskie rolnictwo jeszcze nie otrząsło się po próbie prawie że jego likwidacji poprzez tzw. piątkę dla zwierząt. Nikomu nie trzeba wyjaśniać, czym ona była i jakie skutki jej wprowadzenia do dziś odczuwają producenci rolni. Każdego dnia drżą o prawo do produkcji i możliwość korzystania z zasobów środowiska.

Te obawy ma rozwiać Kodeks. Zawiera on normy gwarancyjne związane z kontrolami gospodarstw rolnych, wprowadzając ważną zasadę, że prawo do takiej kontroli mają wyłącznie państwowe organy inspekcji i kontroli. W żadnej mierze nie mogą mieć takiego prawa podmioty prywatne czy społeczne niebędące organami władzy państwowej. Przepis ten jest reakcją na liczne – co podkreślają Wojciechowscy – i często uzasadnione skargi rolników na nadużycia związane zwłaszcza z odbieraniem zwierząt przez różnego rodzaju organizacje pozapaństwowe. Niezależnie od intencji tych podmiotów, prawo kontroli gospodarstw i w niektórych sytuacjach prawo do władczej interwencji powinny mieć wyłącznie właściwe organy państwowe.