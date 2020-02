Dlaczego we Francji ustawa odorowa jest niepotrzebna?

Francuzi znaleźli sposób, by rolnikom nie zatruwali życia mieszczuchy, którym po wyprowadzce na wieś przeszkadza zapach obornika czy pianie koguta.

Okazuje się, że ustawa odorowa czy odległościowa, określająca możliwości produkcji rolniczej na wsi może być zbędna. Francuzi poradzili sobie zupełnie inaczej z falą pozwów wobec farmerów ze strony niedawnych mieszczuchów, którzy postanowili zamieszkać na wsi. Dzieje się tak zresztą nie pierwszy raz. Równie sprytnie Francuzi zagwarantowali swoim farmerom pierwszeństwo w dzierżawie ziemi.



O procesach we francuskich sądach, w których pozywającym przeszkadzało pianie koguta u sąsiada, kumkanie żab w stawie, czy zapach kiszonki dla krów pisaliśmy na naszym portalu nie raz. Nie zawsze ich finał był dla pozwanych rolników szczęśliwy. Dla przykładu, tylko wsparta tysiącami głosów petycja internautów obroniła przed rosołem wspomnianego głośnego koguta. Dla kilku innych pozwanych rozstrzygnięcia sadów oznaczały wysokie odszkodowania, wiązały się koniecznością zmiany profilu albo nawet zaprzestaniem rolniczej działalności.



Jak donosi Rzeczpospolita powołując się na agencję AFP, Zgromadzenie Narodowe Francji zatwierdziło jednak projekt ustawy, wprowadzającej do kodeksu definicję „zmysłowego (sensorycznego) dziedzictwa” tradycyjnej wsi, na które składać się mają także zwyczajne dla terenów rolniczych zapachy i fetory, oraz typowe odgłosy, związane tak z pracą rolnika, jak i bytującymi na wsi zwierzętami.



Ten prawny zabieg zakończyć ma absurdalne, a jednak nieprzewidywalne w ferowanych wyrokach konflikty na prowincji. Gdy nowe prawo wejdzie w życie, odgłosów czy zapachów/fetorów uznanych za „sensoryczne dziedzictwo” wsi nie będzie można uważać za zakłócanie sąsiedztwa, czy uciążliwość. Na mocy ustawy lokalne władze mogą obejmować ochroną własne „dziedzictwo zmysłowe”.



Jak informuje Rzeczpospolita, francuska ustawa liczy tylko 12 stron i jest złożona z 6 artykułów. Mimo to zawiera pełną listę odgłosów i odorów, charakterystycznych dla wszystkich regionów. Dla obszarów górskich dziedzictwem jest więc beczenie owiec czy kóz, a dla nizin zapach gnojowicy i muczenie bydła. Na wszystkich obszarach wiejskich we Francji uciążliwością nie może być też nazwane np. dźwięki kościelnych dzwonów.



Warto wspomnieć, że Francuzi często sięgają po takie rozwiązania prawne. W podobny sposób, długo wcześniej niż my i do tego bardzo skutecznie, rozwiązali choćby problem przejmowania gruntów rolnych przez zagraniczne spółki czy farmerów zza granicy. Ustawę o obrocie ziemią powiązali bowiem z ustawami dotyczącymi ochrony dziedzictwa kulturowego. W ten sposób pierwszeństwo np. przy dzierżawie gruntów mają osoby, które są w stanie kultywować lokalne obyczaje, znają historię i tradycje danego regionu, używają lokalnej gwary.



Mógłby ktoś stwierdzić, że w ten zawoalowany sposób Francuzi dyskryminują obywateli innych krajów UE. Nikt jednak nie zabrania bogatym Niemcom czy Holendrom stawać do przetargów. A że lokalnej gwary w miesiąc nie opanują, to już przecież nie problem Francuzów. Wszak dbać o swój folklor mają prawo. W efekcie cudzoziemiec ma szansę wydzierżawić działkę tylko wówczas, gdy żaden tutejszy lub mieszkaniec innego regionu Francji nie jest nią zainteresowany. Zdarzyło się to dotąd tylko kilka razy…



Weźmy przykład z Francuzów – rzec by się chciało. Wszak dziedzictwo i folklor polskiej wsi też zasługuje na szczególną ochronę.