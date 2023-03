Rząd potwierdza informacje o planach zwiększenia przepustowości przejść granicznych.

17 lutego 2023 r. z inicjatywy strony ukraińskiej obyło się spotkanie online polskich i ukraińskich służb granicznych dot. przewozów ukraińskich produktów rolno-spożywczych przez terytorium Polski.

Jednym z tematów była przepustowość przejścia granicznego w Dorohusku, które zdaniem strony ukraińskiej nie jest wystarczająco wykorzystane. Strona polska poinformowała, że do przyspieszenia kontroli mogłoby się przyczynić wyeliminowanie błędów w dokumentacji celnej towarów przywożonych z Ukrainy. Jednocześnie zapowiedziała, że ponownie udostępni stronie ukraińskiej listę dokumentów, które muszą przedstawić przewoźnicy.

Ukraińskie ministerstwo nie jest zadowolone z dodatkowych kontroli

Ukraińskie władze nie są zadowolone z działania tzw. pasów solidarnościowych. Jak informowaliśmy przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Gminy, Terytoriów i Infrastruktury, Państwowej Służby Celnej i JSC „Ukrzaliznycia” stoją na stanowisku, że sytuacja z eksportem krajowych produktów rolnych na granicy z Polską jest trudna. Powodem tego są ​„wąskie gardła”, a także wzmożone kontrole weterynaryjne i fitosanitarne. Dodają, że decyzja Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie zmiany trybu przeprowadzania kontroli weterynaryjnej na przejściu Jagodyn-Dorogusk doprowadziła w lutym do spadku średniego dziennego przejazdu produktów rolnych.

W wyniku tej decyzji czas przejazdu jednego pociągu wydłużył się z 1-2 dni do 3-4 dni, co negatywnie wpływa na eksport ukraińskich produktów rolnych - podkreślił ukraiński wiceminister polityki rolnej i żywnościowej Markijan Dmytrasewicz.

27 lutego JSC Ukrzaliznycja wprowadziła zakaz przewozu wagonów z produkcją zboża i nasion oleistych do wszystkich odbiorców w Polsce przez stację Izow. Zakaz dotyczy w szczególności do przewozu „zbóż, nasion i owoców oleistych, innych nasion, owoców, zboża, słomy i paszy; innych produktów pochodzenia roślinnego; pozostałości i odpadów przemysłu spożywczego; gotowej paszy dla zwierząt” i ma obowiązywać do odwołania.

Polscy rolnicy są oburzeni

Sytuacją zbulwersowani są polscy rolnicy, którzy od kilkunastu tygodni protestują przeciwko napływowi zboża z Ukrainy. Podkreślają oni, że pasy solidarnościowe są mrzonką, a wjeżdżające do naszego kraju zboże zamiast być kierowane do portów zalewa nasz rynek. Tymczasem oczekiwania Ukrainy sprowadzają się, ich zdaniem, do wpuszczania do Polski zboża bez jakiejkolwiek kontroli.