Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 26 lipca

Jak podało Ministerstwo Rodziny, Polityki i Pracy Społecznej, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wydłużony o kolejne 14 dni, czyli do 26 lipca. Podobnie jak do tej pory będzie on przysługiwał w przypadku zamknięcia placówki opieki z powodu koronawirusa, jak i w sytuacji podjęcia przez rodzica decyzji o nieposłaniu dziecka do żłobka czy przedszkola.

Ministerstwo Rodziny, Polityki i Pracy przypomina, że dodatkowy zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Rodzice tak jak dotychczas będą mieli prawo wyboru. Jeśli mimo otwarcia placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka, zasiłek będzie przysługiwał.

Ministerstwo Rodziny, Polityki i Pracy przypomina, że dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.