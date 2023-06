Rolnicy skarżą się na zaniżone zaliczki otrzymywane w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Jeden z nich wskazał Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że mimo rządowych obietnic wypłaty 70% zaliczki, on i jego sąsiedzi otrzymali zaledwie 20-30% zaliczki lub nie dostali jej wcale. RPO wystąpił w tej sprawie do ARiMR z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.

Dopłaty bezpośrednie. ARiMR zaniżał ich wysokość? Jest skarga

Z końcem czerwca mija czas na realizację przez ARiMR dopłat z ubiegłorocznej kampanii wniosków. Przypomnijmy, w 2022 roku do Agencji wpłynęło 1,265 mln wniosków o przyznanie płatności.

Pula środków, jaka została zadekretowana w ub. roku na dopłaty bezpośrednie to ok. 16,96 mld zł. Jak wynika ze statystyk, dotychczas w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło 20,08 mld zł. Z tej kwoty 16,78 mld zł to płatności bezpośrednie, a pozostała kwota to wsparcie obszarowe z PROW 2014-2020.

Czyli wciąż jeszcze nie są zrealizowane wszystkie dopłaty bezpośrednie za 2022 r. Ale - zostało jeszcze pięć dni na ostateczne zamknięcie tej kampanii.

Zaniżone zaliczki na dopłaty bezpośrednie

- Zaliczki dopłat 2022 zrealizowane, czas na płatności końcowe - tak zatytułowała swoją informację opublikowaną 30 listopada ub. r. na stronie www Agencja.

Problem w tym, że nie do końca tak było. Jeden z rolników właśnie poskarżył się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na nieprawidłowości przy realizacji przez ARiMR zadań dotyczących środków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz działań obszarowych w ramach PROW 2014¬2020 - płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW).

- Skarżący wskazał, że we wrześniu 2022 r. premier Mateusz Morawiecki deklarował, iż do końca października 2022 r. rolnicy otrzymają 70% zaliczki w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Niemniej jednak zarówno on, jak sąsiadujący z nim rolnicy otrzymali zaledwie 20-30% zaliczki lub nie otrzymali jej wcale. Takie same zapewnienia widnieją na stronie internetowej ARiMR. Niejasna jest zatem przyczyna otrzymania znacznie niższych zaliczek - zauważa Rzecznik.

Ponadto, jak przytacza RPO, obywatel podnosi, że w marcu 2023 r. otrzymał decyzję przyznającą płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW). Jednakże do 22 maja 2023 r. środki te nie zostały mu wypłacone, podczas gdy w przeszłości otrzymywał wypłaty w dwa tygodnie od wydania decyzji.

- Biorąc pod uwagę opóźnienie w wypłacie, skarżący zauważa, że krzywdzące wydaje się także ograniczenie dopłat do zakupu nawozów przewidziane za okres od września 2022 r. do kwietnia 2023 r., z pominięciem maja 2023 r. - zaznacza też RPO.

RPO prosi o wyjaśnienia ARiMR

Zastępca Rzecznika Stanisław Trociuk poprosił w związku z powyższym prezes ARiMR Halinę Szymańską o wyjaśnienia, zwłaszcza co do przyczyn zmniejszenia zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r.

Zatem i redakcja farmer.pl czeka na stanowisko Agencji w tej sprawie. Z pisma RPO do Agencji nie wynika, czy rolnicy, którzy nie otrzymali zaliczek w październiku ub. roku - przypadkiem nie mieli zapowiedzianych kontroli administracyjnych, co może tłumaczyć brak przelewów, jednak zaliczka jedynie w wysokości 20-30% należnych środków zamiast zapowiadanych 70% rzeczywiście wymaga rzetelnych wyjaśnień.